કોણ છે સચિન યાદવ? જેણે ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરાને પાછળ છોડી દીધો, યુપીના છોકરાએ રચ્યો ઈતિહાસ

Who Is Sachin Yadav : ભારતના સચિન યાદવે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે ફાઇનલમાં નીરજ ચોપરા અને અરશદ નદીમ કરતાં દૂર ભાલો ફેંક્યો. જોકે, તેમ છતાં મેડલ મેળવવામાં ચૂકી ગયો.
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:36 PM IST

કોણ છે સચિન યાદવ? જેણે ગોલ્ડન બોય નીરજ ચોપરાને પાછળ છોડી દીધો, યુપીના છોકરાએ રચ્યો ઈતિહાસ

Sachin Yadav-Neeraj Chopra World Athletics Championships Highlights : ઉત્તર પ્રદેશના બાગપતના રહેવાસી સચિન યાદવે ઇતિહાસ રચ્યો છે. વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાલા ફેંકવાની સ્પર્ધામાં તેણે 'ગોલ્ડન બોય' નીરજ ચોપરાને પાછળ છોડીને ચોથું સ્થાન મેળવ્યું. સચિન યાદવ કોણ છે તે જાણવા માટે રિપોર્ટ વાંચો.

ભારતના સચિન યાદવે ચોથા સ્થાને રહેવા છતાં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે ફાઇનલમાં નીરજ ચોપરા અને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા અરશદ નદીમ કરતાં વધુ ભાલો ફેંક્યો. જોકે સચિન મેડલ જીતી શક્યો ન હતો, પરંતુ હવે તેને ભારતનો નવો સ્ટ્રોંગમેન કહેવામાં આવી રહ્યો છે. ફાઇનલમાં સચિનનો શ્રેષ્ઠ થ્રો 86.27 મીટર હતો. આ તેની કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિગત પણ છે, પરંતુ તે મેડલ જીતી શક્યો નથી.

સચિને તેના પહેલા પ્રયાસમાં 86.27 મીટર ફેંક્યો. તેનો બીજો થ્રો ફાઉલ હતો. ત્યારબાદ તેણે તેના ત્રીજા થ્રોમાં 85.71 મીટરનું અંતર હાંસલ કર્યું. સચિનનો ચોથો પ્રયાસ ૮૪.૯૦ મીટરનો હતો. તેનો પાંચમો થ્રો ૮૫.૯૬ મીટરનો હતો, જ્યારે તેનો છેલ્લો થ્રો ૮૦.૯૫ મીટરનો હતો. તો ચાલો જાણીએ કે ભારતના નવા સ્ટ્રોંગમેન સચિન યાદવ કોણ છે, જેણે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં ધૂમ મચાવી હતી.

સચિન યાદવ ઉત્તર પ્રદેશના બાગપત જિલ્લાનો છે. તેણે આ વર્ષે એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તે પહેલી વાર ૭૩મી ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ૮૪.૨૧ મીટર ભાલા ફેંકીને ચર્ચામાં આવ્યો હતો. આ તેનું વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. તેણે આ ચેમ્પિયનશિપમાં ૩૦ વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. સચિન પહેલા, ભારતીય પોલીસ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં આ રેકોર્ડ સતબીર સિંહના નામે હતો, જેમણે ૧૯૯૪માં ૭૯.૮૮ મીટર ભાલા ફેંક્યો હતો. જોકે, સચિને હવે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં પોતાનો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન તોડ્યો છે.

સચિન યાદવ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસમાં કામ કરે છે. પોલીસ દળમાં સેવા આપતી વખતે, તેણે ઘણી મોટી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો હતો. સચિન યાદવ નીરજ ચોપરાની જેમ બીજો 90-મીટરનો રેકોર્ડ હાંસલ કરવા માંગે છે. ભલે તે વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 90 મીટર તોડી શક્યો ન હતો, પરંતુ હવે તેને નીરજની જેમ બાહુબલી તરીકે પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

નીરજ ચોપરા 8મા સ્થાને રહ્યો
ભારતના સ્ટાર ખેલાડી નીરજ ચોપરા ફાઇનલમાં 8મા સ્થાને રહ્યો. તેનો શ્રેષ્ઠ થ્રો 84.03 મીટર હતો. નીરજ માત્ર પાંચ પ્રયાસો પછી મેડલની દોડમાંથી બહાર થઈ ગયો. નીરજ તેના પહેલા પ્રયાસમાં 83.65 મીટર ભાલા ફેંક્યો. તેનો બીજો પ્રયાસ 84.03 મીટર હતો. નીરજ તેના ત્રીજા પ્રયાસમાં ફાઉલ કર્યો, જ્યારે તેનો ચોથો પ્રયાસ 82.86 મીટર હતો. નીરજ તેના પાંચમા પ્રયાસમાં ફાઉલ કર્યો. અરશદ નદીમે ફક્ત ચાર થ્રો કર્યા; તેનો પહેલો 82.73 મીટર અને બીજો 82.75 મીટર હતો. તેણે બે અન્ય પ્રયાસોમાં પણ ફાઉલ કર્યો.

સચિન યાદવ કોણ છે?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સચિન યાદવ ઉત્તર પ્રદેશના બાગપત જિલ્લાના ખેખરાનો રહેવાસી છે. તેનો જન્મ 25 ઓક્ટોબર, 1999 ના રોજ થયો હતો. તે 6 ફૂટ 6 ઇંચ ઊંચો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે સચિન ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસમાં પણ છે. તેણે 2025 એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, સચિન યાદવે ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં 84.21 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. તેણે સતબીર સિંહનો 30 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો હોવાના અહેવાલ છે.

