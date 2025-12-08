Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

આ બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં ફટકારી સૌથી ઝડપી બેવડી સદી, 56 બોલમાં બનાવ્યા 219 રન

T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારવી લગભગ અશક્ય છે. કારણ કે આ ફોર્મેટમાં દરેક ટીમને પ્રતિ ઇનિંગ 120 બોલ જ રમવામના હોય છે. 20 ઓવરની ઇનિંગમાં મર્યાદિત બોલને કારણે બેટ્સમેનની બેવડી સદી ફટકારવાની શક્યતા લગભગ શૂન્ય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:07 PM IST

T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારવી લગભગ અશક્ય છે. પરંતુ આજે અમે તમને એક એવા બેટ્સમેન વિશે જણાવીશું જેણે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. T20 ક્રિકેટમાં આ બેટ્સમેનની ઐતિહાસિક સૌથી ઝડપી બેવડી સદીએ આખી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે.

આ બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી

સિંગાપોરના એક બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી છે, તેણે માત્ર 56 બોલમાં 219 રન ફટકાર્યા. સિંગાપોરના બેટ્સમેન સાગર કુલકર્ણીએ 2008માં રમાયેલી T20 મેચમાં મરીના ક્લબ માટે 56 બોલમાં 219 રન બનાવ્યા હતા. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં સાગર કુલકર્ણીએ 23 ચોગ્ગા અને 18 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. 

સિંગાપોરના બેટ્સમેન સાગર કુલકર્ણી T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ક્રિકેટર પણ છે. મરીના ક્લબ માટે રમતા, સાગર કુલકર્ણીએ આ ક્લબ મેચમાં સનસનાટી મચાવી હતી. તેની ઇનિંગે તેની ટીમને 20 ઓવરમાં 368/3 નો વિશાળ સ્કોર કરવામાં મદદ કરી.

T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન

સાગર કુલકર્ણી પછી વધુ ત્રણ બેટ્સમેનોએ T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. સાગર કુલકર્ણીએ 2008માં T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પ્રથમ બેવડી સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ 2021માં દિલ્હીના સુબોધ ભાટીએ સિમ્બા સામે ઇન્ટર-ક્લબ T20 મેચમાં 259.49ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 79 બોલમાં 205 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન સુબોધ ભાટીએ 17 ચોગ્ગા અને 17 છગ્ગા ફટકાર્યા. 

2022માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ઓલરાઉન્ડર રાહકીમ કોર્નવોલે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એટલાન્ટા ઓપન T20 લીગ 2022માં બેવડી સદી ફટકારી હતી. એટલાન્ટા ફાયર ટીમ માટે કોર્નવોલે 266.23 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 77 બોલમાં 205 રન બનાવ્યા. કોર્નવોલની ઇનિંગમાં 17 ચોગ્ગા અને 22 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. એપ્રિલ 2024માં થ્રિસુર ડિસ્ટ્રિક્ટ 'બી' ડિવિઝન લીગમાં ઓક્ટોપસ ક્રિકેટ ક્લબ તરફથી રમતા પ્રિન્સ અલાપટ નામના બેટ્સમેને ઉદભવ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ સામે 75 બોલમાં 200 રન બનાવ્યા. પ્રિન્સ અલાપટે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 23 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જો કે, આજ સુધી વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં કોઈએ આવું કારનામું કર્યું નથી.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Sagar KulkarniWho is Sagar KulkarniDouble Century in T20

