/કોણ છે અફઘાનિસ્તાનનો આ બોલર? ભારત સામે પંજો ખોલી મેદાન પર પઢી નમાજ, પાકિસ્તાન સાથે છે સ્પેશિયલ કનેક્શન!

Who is Saleem Safi: ન્યૂ ચંદીગઢમાં રમાઈ રહેલી ટેસ્ટમાં શરૂઆતથી જ ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનના એક બોલરે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને સૌનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ 23 વર્ષના યુવા ફાસ્ટ બોલર સલીમ સફીની, જેમણે ભારત સામે ચાલી રહેલી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગમાં 6 વિકેટ લઈને સનસની મચાવી દીધી છે. આ પેસરે યશસ્વી જયસ્વાલ અને શુભમન ગિલ જેવા ટેસ્ટના બેટ્સમેનોને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા હતા.
સલીમ સફી માટે આ મેચ યાદગાર બની ગઈ છે કારણ કે તેઓ ભારત સામે ટેસ્ટમાં પંજો ખોલનારા અફઘાનિસ્તાનના પ્રથમ બોલર બની ગયા છે. એક એવી સિદ્ધિ, જેને તેઓ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. 5 વિકેટ લીધા બાદ તેમણે અલ્લાહનો આભાર માન્યો અને મેદાન પર નમાજ અદા કરતો જોવા મળ્યો. ચાલો જાણીએ કે સલીમ સફી કોણ છે અને તેમની ક્રિકેટ સફર કેવી રહી છે.
16 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટ છોડવાનો લીધો હતો નિર્ણય
અફઘાનિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર સલીમ સફીની સફર ખૂબ જ રસપ્રદ રહી છે. જે ઉંમરે બાળકો ક્રિકેટમાં નામ કમાવવાનું સપનું જોતા હોય છે, તે ઉંમરે સલીમે ક્રિકેટ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જી હા... 16 વર્ષની ઉંમરે મોહમ્મદ સલીમ સફીએ ક્રિકેટ એટલા માટે છોડી દીધું કારણ કે તેમને લાગ્યું કે તેમનું સપનું પૂરું થઈ ગયું છે. તકો મર્યાદિત હતી અને ભવિષ્ય અનિશ્ચિત જોવા મળી રહ્યું હતું.
પાકિસ્તાનના પૂર્વ બોલરે બદલી નાખ્યું નસીબ
સલીમ સફીના જીવનમાં પાકિસ્તાનનો એક પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ટર્નિંગ પોઇન્ટ બનીને આવ્યા. બધું ત્યારે બદલાઈ ગયું જ્યારે પાકિસ્તાનના પૂર્વ પેસર રાણા નાવેદ-ઉલ-હસને તેમની તેજ ગતિને ઓળખી અને તેમને આગળ વધતા રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. સફીએ અથાક મહેનત કરી, પોતાની રમત સુધારી અને અફઘાનિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું.
જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની શરૂઆત તેમના માટે સરળ રહી ન હતી. શરૂઆતની મેચોમાં તેમને વિકેટ ન મળી અને ટીકાઓનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઈજાઓએ પણ તેમનો પીછો ન છોડ્યો, પરંતુ તેમણે હાર ન માની. હવે એ જ સલીમ સફી ભારત સામેની ટેસ્ટ મેચમાં 6 વિકેટ લઈને ઈતિહાસ રચી ચૂક્યા છે. તેમણે શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન અને ધ્રુવ જુરેલ જેવા બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને દુનિયાને બતાવી દીધું કે અફઘાનિસ્તાન માત્ર સ્પિન બોલરોની ટીમ નથી રહી.
𝐀 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐠𝐞𝐬! 🤩
Mohammad Saleem Safi put on an impressive bowling performance as he returned with outstanding figures of 6/140 in his only second Test match. 👏
Excellent bowling effort, Saleem! Many more to come. 🙌#AfghanAtalan |… pic.twitter.com/HIhi0mRDRn
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 7, 2026
IND vs AFG Test: મેચ પર ભારતની મજબૂત પકડ
સલીમ સફીએ શાનદાર બોલિંગથી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, પરંતુ ન્યૂ ચંદીગઢમાં ચાલી રહેલી ટેસ્ટ પર શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમે પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી છે. ભારતે 564 રન બનાવ્યા બાદ ઇનિંગ ડિક્લેર કરી દીધી હતી. શુભમન ગિલ અને કે.એલ. રાહુલે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. ઋષભ પંત અને સાઈ સુદર્શને ફિફ્ટી ફટકારી હતી. બીજા દિવસની રમત પૂરી થઈ ત્યાં સુધીમાં અફઘાનિસ્તાનની અડધી ટીમ 113 રન પર પેવેલિયન ભેગી થઈ ગઈ છે.
ટેસ્ટમાં ડેબ્યુ કરી રહેલા સ્પિન ઓલરાઉન્ડર માનવ સુથારે પોતાની પ્રથમ ઓવરમાં જ વિકેટ લઈને સાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ત્યારબાદ પણ તેમણે શાનદાર બોલિંગ ચાલુ રાખી અને અત્યાર સુધીમાં 3 વિકેટ ઝડપી લીધી છે. જ્યારે 2 વિકેટ ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણાએ લીધી છે.