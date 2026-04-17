કોણ છે સમરીન કૌર? જેમના પ્રેમમાં 'ક્લીન બોલ્ડ' થયા અર્શદીપ સિંહ... ફેન્સને મળ્યો લવ સ્ટોરીનો મોટો પુરાવો!
Who is Arshdeep Singh Rumored Girlfriend: અર્શદીપ સિંહ આજકાલ IPL 2026માં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. મુંબઈ સામે તેમણે 4 ઓવરમાં 22 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. મેદાન પર અર્શદીપ જ્યારે વિકેટ લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ સ્ટેન્ડમાં જશ્ન મનાવી રહી હતી. ચાલો જાણીએ કોણ છે મિસ્ટ્રી ગર્લ? જેમણે IPL 2026ની 24મી મેચ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ધૂમ મચાવી છે.
Who is Arshdeep Singh Rumored Girlfriend: આજકાલ IPL 2026 ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. પંજાબ કિંગ્સ એકમાત્ર એવી ટીમ છે જે અત્યાર સુધી એક પણ મેચ હારી નથી. 16 એપ્રિલે પંજાબે મુંબઈને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ જીતમાં ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે 3 વિકેટ લઈને ખાસ યોગદાન આપ્યું હતું. તેઓ પોતાના પ્રદર્શન ઉપરાંત એક અન્ય ખાસ કારણસર પણ ચર્ચામાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર આજકાલ અર્શદીપ સિંહ અને જાણીતી મોડલ-અભિનેત્રી સમરીન કૌરના ડેટિંગની અફવાઓ આગની જેમ ફેલાઈ રહી છે.
વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પંજાબ કિંગ્સને ચિયર કરતી સમરીનના ફોટા અને એક વાયરલ સ્નેપચેટ ફોટોએ ફેન્સમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. ઇન્ટરનેટના 'ડિજિટલ જાસૂસો'નો દાવો છે કે, અર્શદીપ સિંહ પોતાની જિંદગીની સૌથી સુંદર ઇનિંગ શરૂ કરી ચૂક્યા છે.
સ્નેપચેટનો એક ફોટો અને ટેટૂનું 'કનેક્શન'
અર્શદીપ અને સમરીનના સંબંધોની ચર્ચા એક રહસ્યમય સ્નેપચેટ ફોટોથી શરૂ થઈ, જે પોતે અર્શદીપે શેર કર્યો હતો. આ ફોટોમાં અર્શદીપ એક છોકરીનો હાથ પકડેલો જોવા મળી રહ્યો હતો. જો કે, છોકરીનો ચહેરો છુપાયેલો હતો. પરંતુ હાથ પર બનેલું એક ખાસ ટેટૂ ફેન્સની નજરમાંથી બચી શક્યું નહીં. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે જ્યારે આ ટેટૂ અને નેઇલ આર્ટની તુલના સમરીન કૌરના જૂના ફોટો સાથે કરી, તો બન્ને બિલકુલ એક સમાન નીકળ્યા. આ 'પુરાવા'એ જ ચર્ચાઓને વેગ આપ્યો કે, અર્શદીપ સાથે દેખાતી મિસ્ટ્રી ગર્લ બીજું કોઈ નહીં પણ સમરીન જ છે.
કોણ છે સમરીન કૌર? (Who is Samreen Kaur)
હવે સવાલ એ છે કે અર્શદીપ સિંહનું દિલ જીતનાર સમરીન કૌર કોણ છે? તો જાણી લો કે સમરીન કૌર ગ્લેમર જગતનું એક જાણીતું નામ છે. જમ્મુ-કાશ્મીરની રહેવાસી સમરીન વર્ષ 2018માં મિસ ઇન્ડિયાની ફાઇનલિસ્ટ રહી ચૂકી છે. તેણે પુણેની પ્રતિષ્ઠિત સિમ્બાયોસિસ કોલેજમાંથી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે. સમરીન માત્ર એક સફળ મોડલ જ નથી, પરંતુ અનેક પ્રખ્યાત પંજાબી મ્યુઝિક વીડિયો અને ફિલ્મોનો ભાગ પણ રહી ચૂકી છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેની જબરદસ્ત ફેન ફોલોઈંગ છે અને તેના સ્ટાઈલિશ અંદાજના લાખો લોકો દિવાના છે.
અર્શદીપ સિંહે વિકેટ લીધી તો ઝૂમી ઉઠી સમરીન કૌર
સમરીન કૌર હાલમાં જ મુલ્લાંપુર અને વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પંજાબ કિંગ્સની મેચો દરમિયાન સ્ટેન્ડ્સમાં જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ સમરીન કૌર 18 એપ્રિલે મુંબઈ vs પંજાબ વચ્ચેની મેચ જોવા મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ પહોંચી હતી. જ્યારે અર્શદીપ સિંહે મુંબઈના શેરફેન રધરફોર્ડને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો, ત્યારે સમરીનની ખુશી અને તેના રિએક્શન કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા હતા, જેના ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.
વીડિયોમાં એકસાથે દેખાયા સમરીન અને અર્શદીપ
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં અર્શદીપ અને સમરીન આઈપીએલ ટીમ બસ પાસે ઊભા રહીને વાતચીત કરતા અને હસતા જોવા મળી રહ્યા છે. અર્શદીપના 'ક્યૂટ જેસ્ચર' અને સમરીનના સ્મિતે ફેન્સેને ખાતરી અપાવી દીધી છે કે આ માત્ર મિત્રતા કરતા કંઈક વિશેષ છે.
બન્ને સિતારાઓ મૌન
આટલી બધી ચર્ચાઓ છતાં અર્શદીપ સિંહ અને સમરીન કૌરે હજુ સુધી પોતાના સંબંધો પર સત્તાવાર મહોર મારી નથી. હાલમાં બન્નેએ આ બાબતે મૌન જાળવી રાખ્યું છે. આઈપીએલની વ્યસ્ત સીઝનમાં ખેલાડીઓ ઘણીવાર પોતાની અંગત જિંદગીને લાઈમલાઈટથી દૂર રાખે છે, પરંતુ ફેન્સ તે ક્ષણની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે જ્યારે આ જોડી પોતે પોતાના પ્રેમનો એકરાર કરશે.
