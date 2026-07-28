/કોણ છે મિસ્ટ્રી સ્પિનર સારાંશ જૈન ? 33 વર્ષની ઉંમરે અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં મળી તક

Who is Saransh Jain : શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની 15 સભ્યોની ટીમની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય ટીમ ઓગસ્ટના મધ્યમાં શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા સિનિયર ખેલાડીઓની આખરે ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી થઈ છે. આ ઉપરાંત ઓલરાઉન્ડર સારાંશ જૈનને પણ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. તે ચાહકો માટે એક મિસ્ટ્રી પ્લેયર છે. ત્યારે સારાંશ જૈન કોણ છે અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તેનો રેકોર્ડ કેવો છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
કોણ છે સારાંશ જૈન ?
સારાંશ જૈનનો જન્મ 31 માર્ચ, 1993ના રોજ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં થયો હતો. તેણે 2014માં ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ત્યારથી તે મધ્યપ્રદેશ માટે સતત ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. સારાંશ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા ભજવે છે, તે ઓફ-બ્રેક બોલિંગની સાથે બેટિંગનો વિકલ્પ પણ આપે છે.
કેવો છે સારાંશ જૈનનો રેકોર્ડ ?
સારાંશ જૈને અત્યાર સુધીમાં 54 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે અને 188 વિકેટ લીધી છે. તેણે 10 વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે અને 3.01નો ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખ્યો છે. આ 54 મેચોમાં 85 ઇનિંગ્સમાં તેણે 31.75ની સરેરાશથી 2,223 રન બનાવ્યા છે. તેની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં 14 અડધી સદી અને બે સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેને ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં એક શાનદાર ઓલરાઉન્ડર ગણી શકાય.
🚨 News 🚨#TeamIndia's squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced
Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test.
More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj
— BCCI (@BCCI) July 28, 2026
અચાનક કેમ મળ્યું ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન ?
વોશિંગ્ટન સુંદર ટીમ ઈન્ડિયાનો મુખ્ય ઓફ-સ્પિન ઓલરાઉન્ડર છે. સુંદર હાલમાં ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને BCCIએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે શ્રીલંકા સામેની પહેલી ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. જો તે ફિટનેસ પાછી મેળવશે તો જ તે બીજી ટેસ્ટમાં રમી શકશે. આ કારણોસર પસંદગીકારોએ એક એવા ખેલાડીનો સમાવેશ કર્યો છે જે તેની જેમ ઓફ-સ્પિન બોલિંગ કરે છે અને ડાબોડી બેટ્સમેન છે.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત, સાઈ સુદર્શન*, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રીત બુમરાહ*, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુર્નૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિકલ, સારાંશ જૈન.