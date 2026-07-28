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કોણ છે મિસ્ટ્રી સ્પિનર સારાંશ જૈન ? 33 વર્ષની ઉંમરે અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં મળી તક

Who is Saransh Jain : BCCIએ શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. સારાંશ જૈને ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ઘણા લોકો તેનાથી પરિચિત નહીં હોય, ત્યારે જાણી લઈએ કે સારાંશ જૈન કોણ છે અને તેનો રેકોર્ડ કેવો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:43 PM IST
કોણ છે મિસ્ટ્રી સ્પિનર સારાંશ જૈન ? 33 વર્ષની ઉંમરે અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં મળી તક

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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