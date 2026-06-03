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'કોણ શું કહી રહ્યા છે...' વિરાટ-વૈભવની વાતચીતનો થયો ખુલાસો, જાણો કોહલીએ સૂર્યવંશીને શું આપી અદ્ભુત સલાહ?

Virat-Vaibhav Conversation Revealed: આઈપીએલ 2026ના ટોપ સ્કોરર 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશી ખૂબ જ નાની ઉંમરે ચર્ચામાં આવ્યા છે. આ ઉંમરે આટલી બધી હાઇપ સંભાળવી સહેલી વાત નથી. મોટા-મોટા દિગ્ગજો પણ સોશિયલ મીડિયાના દબાણમાં આવી જાય છે. આ સ્થિતિમાં વૈભવ નવા છે અને તેમને પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે વિરાટ કોહલીની સલાહ મળી છે, જેઓ પોતાના કરિયરમાં દરેક પ્રકારની સ્થિતિનો અનુભવ કરી ચૂક્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 03, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:33 PM IST
'કોણ શું કહી રહ્યા છે...' વિરાટ-વૈભવની વાતચીતનો થયો ખુલાસો, જાણો કોહલીએ સૂર્યવંશીને શું આપી અદ્ભુત સલાહ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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