'કોણ શું કહી રહ્યા છે...' વિરાટ-વૈભવની વાતચીતનો થયો ખુલાસો, જાણો કોહલીએ સૂર્યવંશીને શું આપી અદ્ભુત સલાહ?

Virat-Vaibhav Conversation Revealed: આઈપીએલ 2026ના ટોપ સ્કોરર 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશી ખૂબ જ નાની ઉંમરે ચર્ચામાં આવ્યા છે. આ ઉંમરે આટલી બધી હાઇપ સંભાળવી સહેલી વાત નથી. મોટા-મોટા દિગ્ગજો પણ સોશિયલ મીડિયાના દબાણમાં આવી જાય છે. આ સ્થિતિમાં વૈભવ નવા છે અને તેમને પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે વિરાટ કોહલીની સલાહ મળી છે, જેઓ પોતાના કરિયરમાં દરેક પ્રકારની સ્થિતિનો અનુભવ કરી ચૂક્યા છે. આઈપીએલ 2026ની ફાઇનલમાં વૈભવ સૂર્યવંશી હાજર રહ્યા હતા, કારણ કે તેમણે એકસાથે અનેક રેકોર્ડ્સ પોતાના નામે કર્યા હતા. મેચ પછી વિરાટ કોહલી સાથેનો તેમનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેની વાતચીતનો ખુલાસો હવે થઈ ગયો છે.
RCBએ જીત્યું સતત બીજું ટાઇટલ
RCBની ટીમે ફાઇનલમાં ગુજરાત સામે 5 વિકેટે જીત મેળવીને સતત બીજી વખત ટાઈટલ પોતાના નામે કર્યુ છે. વિરાટ આ સીઝનમાં પ્રચંડ ફોર્મમાં જોવા મળ્યા અને ચોથા સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન સાબિત થયા. તેમણે ટીમની ખિતાબી જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. પરંતુ ગયા વર્ષની સરખામણીએ વૈભવ સૂર્યવંશીની હાઇપ સામે RCBની જીત થોડી ઝાંખી પડતી જોવા મળી. વિરાટ કોહલી પણ વૈભવને મળ્યા અને તેમણે આ યુવા બેટ્સમેનને એક ખાસ સલાહ આપી.
વિરાટ કોહલી શું બોલ્યા?
RCBએ બન્નેની વાતચીતનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં વિરાટ કોહલીએ વૈભવ સૂર્યવંશીને કહ્યું કે, "અહીંથી ઉપર જવાનું છે. જે કંઈ પણ થયું છે, તે તમારી સખત મહેનત અને પોતાના પરના ભરોસાને કારણે થયું છે. અત્યારે કોણ શું કહી રહ્યા છે, કેવી રીતે કહી રહ્યું છે, તેના પર ધ્યાન ન આપ. બસ તારી બેટિંગ પર ધ્યાન આપ. એક બિહારી સબ પર ભારી, બસ પછી તો ખેલ જ ખતમ."
𝗧𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗰𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗳𝗲𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀𝘀 🤝 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘆 𝘄𝗵𝗼 𝗯𝗮𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀𝘀 🫶💪
The best piece of advice the 15-year old Vaibhav Suryavanshi could get! And who better than Virat Kohli to help fuel his fire in the right direction.… pic.twitter.com/MUqCRBo0la
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 3, 2026
વૈભવનું શાનદાર પ્રદર્શન
વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ સીઝનમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમણે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ઓપનિંગ બેટિંગ કરતા તમામ 16 મેચોમાં 237.30ના જબરદસ્ત સ્ટ્રાઈક રેટથી 776 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન તેમણે ઘણા રેકોર્ડ્સ તોડ્યા છે. તેઓ આખી સીઝનમાં 72 સિક્સર ફટકારનારા દુનિયાના એકમાત્ર બેટ્સમેન સાબિત થયા, જેમાં તેમણે ક્રિસ ગેલને પણ પાછળ છોડી દીધા. એક સમયે ક્રિસ ગેલના 30 બોલમાં સદીના રેકોર્ડ પર પણ જોખમ ઊભું કરી દીધું હતું, પરંતુ તેઓ એક બાઉન્ડ્રીથી ચૂકી ગયા હતા. હવે વૈભવ ફરી એકવાર ઇન્ડિયા એ (India A) માટે ટ્રાય-સિરીઝ રમતા જોવા મળશે, જે 9 જૂનથી શરૂ થઈ રહી છે.