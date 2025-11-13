Prev
કોણ છે શેરફેન રધરફોર્ડ? જેના પર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે લગાવ્યો મોટો દાવ, આટલા કરોડમાં કર્યો ટ્રેડ

Who is Sherfane Rutherford: શેરફેન રધરફોર્ડ પહેલાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે અનુભવી ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુરને લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ પાસેથી ટ્રેડ કર્યો છે. શાર્દુલ અને રધરફોર્ડ આગામી સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે મજબૂત કડી સાબિત થઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:55 PM IST

Who is Sherfane Rutherford: આઈપીએલની આગામી સિઝન પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના યુવા ખેલાડી શેરફેન રધરફોર્ડ પર મોટો દાવ લગાવ્યો છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમે ગુરુવારે 13 નવેમ્બરના રોજ રધરફોર્ડને 2.6 કરોડ રૂપિયામાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પાસેથી ટ્રેડ દ્વારા પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. ફેન્સ એ જાણવા આતુર છે કે, આખરે શેરફેન રધરફોર્ડ કોણ છે અને તેનામાં એવી કઈ કાબિલિયત છે, જેને જોઈને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેના પર દાવ લગાવ્યો છે.

શેરફેન રધરફોર્ડ પહેલાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે અનુભવી ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુરને લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ પાસેથી ટ્રેડ કર્યો છે. શાર્દુલ અને રધરફોર્ડ આગામી સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે મજબૂત કડી સાબિત થઈ શકે છે.

કોણ છે શેરફેન રધરફોર્ડ?
વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ધાકડ લેફ્ટી બેટ્સમેન શેરફેન રધરફોર્ડ 2020માં પણ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો હિસ્સો હતો. જો કે, તેને એક પેણ મેચમાં રમવાનો મોકો મળ્યો નહોતો. આઈપીએલ 2025માં રધરફોર્ડ ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમ્યો અને બધાને પ્રભાવિત કર્યા. મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગ કરતા તેણે 13 મેચોમાં 157.29ના શાનદાર સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા 291 રન બનાવ્યા.

શેરફેન રધરફોર્ડનો T20 રેકોર્ડ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના 27 વર્ષીય બેટ્સમેને અત્યાર સુધી 44 T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમી છે અને 137.38ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 588 રન બનાવ્યા છે. તેની પાસે દુનિયાની અલગ-અલગ T20 લીગમાં રમવાનો અનુભવ છે. શેરફેન રધરફોર્ડે અત્યાર સુધી 221 T20 મેચ રમી છે અને 3612 રન બનાવ્યા છે.

શાર્દુલ ઠાકુરની ઘર વાપસી
'લોર્ડ' શાર્દુલની આખરે ઘર વાપસી થઈ ગઈ છે. જી હા, શાર્દુલ IPLમાં આ પહેલા 6 ટીમો સાથે રમી ચૂક્યો છે, પરંતુ હવે શાર્દુલ ઠાકુર પહેલીવાર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે રમશે. શાર્દુલ ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પણ મુંબઈ માટે રમે છે અને તાજેતરમાં જ તેને રણજી ટીમનો કપ્તાન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

