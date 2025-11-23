Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કોણ છે સેનુરન મુથુસામી? ભારતીય મૂળના આ આફ્રિકન ઓલરાઉન્ડર બન્યો ટીમ ઈન્ડિયા માટે નાસૂર

Who is Senuran Muthusamy: ગુવાહાટીના મેદાન પર રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ભારતીય મૂળનો એક સાઉથ આફ્રિકન ક્રિકેટર ટીમ ઈન્ડિયા માટે નાસૂર સાબિત થયો છે. પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ બાદ હવે આ ક્રિકેટરે ભારતને પણ ઊંડો ઘા આપ્યો છે. સાઉથ આફ્રિકન ઓલરાઉન્ડર સેનુરન મુથુસામીએ પોતાની ટેસ્ટ કરિયરની પ્રથમ સદી ફટકારીને ભારતીય ટીમને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:16 PM IST

આ આફ્રિકન ઓલરાઉન્ડર બન્યો ટીમ ઈન્ડિયા માટે નાસૂર
સાઉથ આફ્રિકન ઓલરાઉન્ડર સેનુરન મુથુસામીને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. સેનુરન મુથુસામી સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ માટે નંબર-7 પર બેટિંગ કરવા ઉતર્યો અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી દીધી. સેનુરન મુથુસામી હાલમાં 109 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા અને તેણે પોતાની આ ઈનિંગમાં 10 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા લગાવ્યા છે.

નોંધનીય છે કે, ભારત પહેલા સેનુરન મુથુસામી પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ જેવી ટીમોને પણ ઊંડો ઘા આપી ચૂક્યો છે. ગયા મહિને ઓક્ટોબર 2025માં પાકિસ્તાન સામે રાવલપિંડીમાં રમાયેલી એક ટેસ્ટ મેચની પ્રથમ ઈનિંગમાં સેનુરન મુથુસામીએ 89 રન ફટકાર્યા હતા. સાઉથ આફ્રિકાએ આ ટેસ્ટ મેચ 8 વિકેટે જીતી હતી.

પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ પછી ભારતને પણ આપ્યા ઘા
પાકિસ્તાન પહેલા બાંગ્લાદેશના પ્રવાસ પર પણ સેનુરન મુથુસામીએ પોતાનું દમ દેખાડ્યું હતું. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબર 2024માં બાંગ્લાદેશ સામે ચટગાંવમાં રમાયેલી એક ટેસ્ટ મેચની પ્રથમ ઈનિંગમાં સેનુરન મુથુસામીએ 68 રન બનાવ્યા હતા. સાઉથ આફ્રિકાએ આ ટેસ્ટ મેચ ઈનિંગ અને 273 રનથી જીતી હતી.

હવે સેનુરન મુથુસામીએ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ પછી ભારતને પણ ઊંડો ઘા આપ્યો છે. સેનુરન મુથુસામીએ પોતાની ટેસ્ટ કરિયરની પ્રથમ સદી ભારત સામે અને આ પહેલા 1-1 અડધી સદી પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સામે ફટકારી છે.

કોણ છે સેનુરન મુથુસામી?
સેનુરન મુથુસામીના મૂળ ભારત સાથે જોડાયેલા છે. સેનુરન મુથુસામીનું કનેક્શન તમિલનાડુના નાગપટ્ટિનમ સાથે છે. સેનુરન મુથુસામીના પૂર્વજો નાગપટ્ટિનમના રહેવાસી હતા. હજી પણ સેનુરન મુથુસામીના પરિવારના કેટલાક સભ્યો નાગપટ્ટિનમમાં રહે છે. સેનુરન મુથુસામીનો જન્મ 22 ફેબ્રુઆરી 1994ના રોજ સાઉથ આફ્રિકામાં ડરબનના નટાલ પ્રાંતમાં થયો હતો.

 

સેનુરન મુથુસામીએ 2 ઓક્ટોબર 2019ના રોજ ભારત સામે વિશાખાપટ્ટનમ ટેસ્ટમાં પોતાનું ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. સેનુરન મુથુસામીએ પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ વિકેટ વિરાટ કોહલીની લીધી હતી.

About the Author
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

