ઈશાન કિશનને ટીમમાં પાછા ફરવાની આગ જગાડનાર વ્યક્તિ કોણ છે? નામ સાંભળી થઈ જશો આશ્ચર્યચકિત !
Ishan Kishan News: ઇશાન કિશને તે ખેલાડીનું નામ જાહેર કર્યું છે, જેણે તેનામાં ભારતીય ટીમમાં પાછા ફરવાની આગ જીવંત રાખી હતી. ઇશાન કિશનને સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તે T20 વર્લ્ડ કપમાં મેઈન ઓપનર અને વિકેટકીપર છે.
- ઈશાન T20 વર્લ્ડ કપમાં મેઈન ઓપનર અને વિકેટકીપર છે
- તે લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમની બહાર હતો
- ઇશાને યાદ કર્યું કે કેવી રીતે હાર્દિકે તેને સપોર્ટ કર્યો
Ishan Kishan News: ઇશાન કિશને દિલ્હીમાં નામિબિયા સામે મેચવિનિંગ ક્રિકેટ રમી હતી. તે T20 વર્લ્ડ કપમાં અનેક સારી ઈનિગ્સ રમી છે. તેણે 25 બોલમાં 61 રન બનાવ્યા હતા. આ પહેલા, તેણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં પણ ધમાલ મચાવી હતી. જોકે, તે સીરિઝ પહેલા, તે લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમની બહાર હતો અને તેનો સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ પણ ગુમાવ્યો હતો. હવે, ઇશાન કિશને ખુલાસો કર્યો છે કે તેને કયા ખેલાડીએ પ્રેરણા આપી હતી.
તેનો કોન્ટ્રાક્ટ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો
દિલ્હીમાં રમાયેલી મેચ પછી, ઇશાન કિશને કહ્યું કે 2024માં સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટમાંથી બહાર થયા પછી, હાર્દિક પંડ્યાએ તેને એક સલાહ આપી હતી, જેનાથી તેની કારકિર્દી બચી ગઈ. ઇશાને યાદ કર્યું કે કેવી રીતે હાર્દિકે તેને ઝટકા પર ધ્યાન ન આપવા અને તેના બદલે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં દરેક તકનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા કહ્યું હતું. મેચ પછી, બંનેએ તેમના પ્રદર્શન અને કિશનના મુશ્કેલ સમય વિશે હળવાશથી વાતચીત કરી, જ્યારે રેડ-બોલ અને ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાના અભાવને કારણે તેનો કોન્ટ્રાક્ટ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો.
ઇશાન કિશને ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પણ આવું જ કર્યું હતું
રસપ્રદ વાત એ છે કે, તે સમયે હાર્દિક પંડ્યા પણ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે ગુજરાત ટાઇટન્સમાંથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાયો હતો અને તેને ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેને T20 ટીમના કેપ્ટન પદેથી પણ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, હાર્દિકે તેના પ્રદર્શનથી બધાના દિલ જીતી લીધા હતા. ઇશાન કિશને ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પણ આવું જ કર્યું હતું, અને હવે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પણ એક અલગ જ ટેસ્ટ સાથે જોવા મળી રહ્યો છે.
ટીમથી દૂર વિતાવેલા સમય વિશે વાત કરતા, ઇશાન કિશને કહ્યું કે તે શાંત વ્યક્તિ નથી. હાર્દિકે તેને સલાહ આપી કે તેના બેટને બોલવા દે. હું સામાન્ય રીતે શાંત વ્યક્તિ નથી, ઇશાને કહ્યું કે, પરંતુ કારણ કે હું તેના સંપર્કમાં હતો, તે કહેતો હતો કે, તે તમારા પર નિર્ભર છે કે તમે આ વિશે કોઈની સાથે વાત કરવા માંગો છો કે નકારાત્મક વિચારવા માંગો છો. તે તમારા હાથમાં છે, અને તે ક્રિકેટ રમવાનું હતું, રન બનાવવાના હતા, અને હું જે પણ ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યો હતો તેમાં સારું પ્રદર્શન કરવાનું હતું. તેને (ભારતીય ટીમમાં પરત ફરવામાં મદદ કરવા બદલ) શ્રેય પણ જાય છે.
તે પડદા પાછળ ખૂબ જ મહેનત કરી છે
હાર્દિકે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઇશાનની સદી વિશે પણ વાત કરતા કહ્યું કે, તમે જે લયમાં બોલ માર્યો, જે રીતે બોલ તમારા બેટમાંથી આવ્યો તેનાથી હું ખૂબ ખુશ હતો. છેલ્લા બે વર્ષથી, તે પડદા પાછળ ખૂબ જ મહેનત કરી છે, ચૂપ રહ્યા છો. જ્યારે તક ન આવી ત્યારે પણ તમે હસતા રહ્યા, તમારા જુસ્સાને જાળવી રાખ્યો અને સખત મહેનત કરી. જ્યારે કોઈ જોતું ન હોય ત્યારે સખત મહેનત કરવી જોઈએ, અને ત્યાં જ ખરા ફાયદા મળે છે.
વધુમાં હાર્દિકે જણાવ્યું કે, જીવનમાં ગમે તે થાય, ફરિયાદ ન કરો. સવારે ઉઠો, સખત મહેનત કરો, માથું નીચું રાખીને સૂઈ જાઓ. ફરીથી તેજ કરો. તેણે તે વાતને લઈ લીધી છે, બેટથી જવાબ આપ્યો છે, અને મને તેના પર ખરેખર ગર્વ છે.
