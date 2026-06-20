/કોણ છે ભારતીય મૂળની આ ક્રિકેટર? જે બની છે સોશિયલ મીડિયા ક્રશ, સુંદરતા પર ફેન્સ થયા ફિદા

Who is cricketer Ira Aery: ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હાલમાં ઇંગ્લેન્ડમાં ચાલી રહ્યો છે. વર્લ્ડ કપના ઉત્સાહ વચ્ચે, સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી સનસનાટી મચી ગઈ છે. ચાહકો એક જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરના ફોટાથી મોહિત થયા છે જે ન્યૂ મીડિયા ક્રશ બની ગઈ છે. આ અદભુત ખેલાડીનું નામ ઇરા એરી છે. ભારતીય મૂળની આ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. કેટલાક ચાહકો તેના કિલર સ્મિત અને ફિટનેસની તુલના સુપ્રસિદ્ધ એલિસ પેરી સાથે પણ કરી રહ્યા છે.
ઇરા એરીનો જન્મ ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયાના હાઇડલબર્ગમાં થયો હતો. તેનો પરિવાર ભારતીય મૂળનો છે, પરંતુ ઇરાનો ઉછેર ઓસ્ટ્રેલિયામાં થયો છે અને તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી છે.
મેદાન પર ઇરાની ભૂમિકા શું છે?
ઇરા માત્ર સુંદર જ નથી પણ મેદાન પર ખૂબ જ તાકતવર ખેલાડી પણ છે. તે જમણા હાથની મીડિયમ ફાસ્ટ બોલર અને જરૂરી બેટ્સમેન છે. તેણીને ઓસ્ટ્રેલિયાની સૌથી આશાસ્પદ ઓલરાઉન્ડરમાંની એક માનવામાં આવે છે.
તેણીએ અંડર-19 ટ્રાઇ-સિરીઝમાં બોલથી ભારે તબાહી મચાવી
તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી અંડર-19 ત્રિકોણીય સીરિઝમાં ઈરા એરીએ પોતાની ઘાતક બોલિંગ માટે ચર્ચામાં આવી હતી. તે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની હતી. તે ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં, ઈરાએ તેની ગતિ અને સચોટ લાઇન અને લેન્થના કારણે કુલ 13 વિકેટ લીધી હતી.
શું તે ટૂંક સમયમાં સિનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં ડેબ્યૂ કરશે?
ઈરાને હજુ સુધી ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા સિનિયર ટીમમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી નથી, પરંતુ જુનિયર ક્રિકેટમાં તેના મજબૂત અને મેચવિનિંગ પ્રદર્શને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના સિનિયર પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેના સતત પ્રદર્શનથી, ક્રિકેટ નિષ્ણાતો માને છે કે તે ટૂંક સમયમાં કાંગારૂ ટીમની પીળી જર્સીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરી શકે છે.