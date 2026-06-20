Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /કોણ છે ભારતીય મૂળની આ ક્રિકેટર? જે બની છે સોશિયલ મીડિયા ક્રશ, સુંદરતા પર ફેન્સ થયા ફિદા

કોણ છે ભારતીય મૂળની આ ક્રિકેટર? જે બની છે સોશિયલ મીડિયા ક્રશ, સુંદરતા પર ફેન્સ થયા ફિદા

Who is cricketer Ira Aery: હાલના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય મુળની ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર ઈરા એરીના ફોટા ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે, ક્રિકેટ ફેન્સ તેમની ફિટનેસ અને ખુબસુરતીના દિવાના થયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:24 PM IST
કોણ છે ભારતીય મૂળની આ ક્રિકેટર? જે બની છે સોશિયલ મીડિયા ક્રશ, સુંદરતા પર ફેન્સ થયા ફિદા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોણ છે ભારતીય મૂળની આ ક્રિકેટર? જે બની છે સોશિયલ મીડિયા ક્રશ, સુંદરતા પર ફેન્સ થયા
Who is Ira Aery4 min ago
2
Gujarat Monsoon 202643 min ago
3
Ashwini Vaishnaw48 min ago
4
Jeep big announcement 100 people will get a Wrangler SUV worth 37 lakhs for free know company terms1 hr ago
5
IPL 20271 hr ago