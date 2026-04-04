કામણગારી આંખો અને હોટ લુક...IPLમાં છવાઈ આ ‘મિસ્ટ્રી ગર્લ’, લોકોએ કહ્યું અભિષેક શર્માની ટીમ માટે છે ‘લકી ચાર્મ’
Who is this mystery girl? આઈપીએલ 2026નો ખુમાર અત્યારે પૂરા ભારત પર છવાયેલો છે. ફેન્સ માટે આ મેચો પૈસા વસૂલ સાબિત થઈ રહી છે. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર એક 'મિસ્ટ્રી ગર્લ'ની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. પ્રશંસકોનું કહેવું છે કે આ મિસ્ટ્રી ગર્લ અભિષેક શર્માની ટીમ માટે લકી ચાર્મ સાબિત થઈ રહી છે.
Who is this mystery girl? IPL 2026 માં ટીમોની જીત અને હારની ચર્ચાઓ બધે જ ચાલી રહી છે. કેટલીક મેચો નિરાશાજનક છે, જ્યારે કેટલીક ચાહકો માટે પૈસા ખર્ચવા યોગ્ય સાબિત થઈ રહી છે. IPL 2026માં અત્યારે જીત-હારના સમાચારોની વચ્ચે આ સુંદર યુવતીએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તે અભિષેક શર્માની ટીમની જબરદસ્ત ફેન છે. પંજાબ કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ બાદ આ યુવતીના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.
અદાઓ સામે બોલિવૂડ અભિનેત્રીઓ પણ ફેઈલ
આ મિસ્ટ્રી ગર્લની અદાઓ જોઈને ફેન્સ કહી રહ્યા છે કે તેની સામે બોલિવૂડની અભિનેત્રીઓ પણ ઝાંખી લાગે છે. આ યુવતીનું નામ સરીફા નાઝ છે અને તે એક પ્રોફેશનલ મોડલ છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેના અંદાજે 2 લાખ જેટલા ફોલોઅર્સ છે. હૈદરાબાદની જીત બાદ સરીફાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું હતું, 'માત્ર ઓરેન્જ આર્મી'. મોડલ સરીફાની આ પોસ્ટ પર લાખો લાઈક્સ અને કોમેન્ટ્સ આવી રહી છે.
SRH માટે બની લકી ચાર્મ
હૈદરાબાદની ટીમે 2 એપ્રિલના રોજ KKR સામે શાનદાર જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં હૈદરાબાદે પહેલા બેટિંગ કરતા સ્કોરબોર્ડ પર 226 રન ખડક્યા હતા. જવાબમાં KKRની ટીમ માત્ર 161 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. સરીફાના ગ્લેમરસ લુકવાળા ફોટા જોયા બાદ એક ફેને કોમેન્ટમાં લખ્યું, "આ જ કારણ હતું કે હૈદરાબાદની ટીમ જીતી ગઈ." હવે ફેન્સ તેને ટીમની 'લકી ચાર્મ' માની રહ્યા છે.
હૈદરાબાદની જોરદાર વાપસી
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે ટૂર્નામેન્ટમાં જોરદાર વાપસી કરી છે. પ્રથમ મેચમાં RCB સામે હારનો સામનો કર્યા બાદ, બીજી મેચમાં ટીમે શાનદાર કમબેક કર્યું છે. અત્યાર સુધી હૈદરાબાદ ઉપરાંત CSK, KKR અને પંજાબ કિંગ્સે 2-2 મેચ રમી છે, જેમાં પંજાબ કિંગ્સ અત્યારે ટોપ પર છે. આ ટીમે બંને મેચ જીતી છે.
