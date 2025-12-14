મેસ્સી સાથે જોવા મળતી આ "લાલ પરી" કોણ છે? હૈદરાબાદ સ્ટેડિયમમાં ચાહકો થઈ ગયા ખૂબ જ ખુશ !
Who is Sharmila Kasala: જ્યારે લિયોનેલ મેસ્સી હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં હતા, ત્યારે એક સુંદર એન્કર તેમની આસપાસ હતો. દરેક રમત ચાહક આ સુંદર એન્કર વિશે ઉત્સુક હતા.
Trending Photos
Sharmila Kasala With Lionel Messi: 13 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ જ્યારે લિયોનેલ મેસ્સીનો GOAT ઇન્ડિયા ટૂર હૈદરાબાદ પહોંચ્યો, ત્યારે તે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં તેના ચાહકોને મળ્યો. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી તેમનું સ્વાગત કરવા હાજર હતા. બધાનું ધ્યાન લાલ પોશાક પહેરેલા સ્પોર્ટ પ્રેજેંટર તરફ ખેંચાયું. ચાલો જાણીએ કે આ સુંદર અભિનેત્રી કોણ છે.
આ સુંદર એન્કરનું નામ જાણો
લિયોનેલ મેસ્સી સાથે ફ્રેમમાં દેખાતી મહિલા એન્કર શર્મિલા કસલા છે. તે એક પ્રખ્યાત ટીવી પ્રેજેંટર અને એન્કર છે. શર્મિલા હિન્દી, અંગ્રેજી, તેલુગુ, તમિલ અને કન્નડ બોલે છે અને સમજે છે. તેણીએ તેની કારકિર્દીમાં ઘણા લોકપ્રિય શો હોસ્ટ કર્યા છે. તેણીની પ્રોફાઇલમાં, તેણી પોતાને એક અભિનેતા, મોડેલ અને રમત ન્યૂટ્રીશનિસ્ટ તરીકે પણ જણાવી છે. તેણીના શિક્ષણ અંગે, શર્મિલાએ શ્રી વેંકટેશ્વર કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ પૂર્ણ કર્યું છે.
મેદાનમાં લાલ પરી
મેસ્સી સાથે સ્ટેડિયમમાં હાજર શર્મિલા કસલાએ સિંગલ-શોલ્ડર, બોડી-ફિટ લાલ ડ્રેસ પહેર્યો હતો, જેનાથી તે "લાલ પરી" જેવી દેખાતી હતી. તેની હેરસ્ટાઇલની વાત કરીએ તો, એન્કર તેના વાળ સીધા અને ખુલ્લા રાખતી હતી જેમાં મધ્યમાં ભાગ પાડતી હતી. તેણીએ ફૂટવેર તરીકે હાઇ-હીલ સેન્ડલ પહેર્યા હતા, જેનાથી તેણીનો દેખાવ આત્મવિશ્વાસ અને સુંદર હતો.
દરેક વ્યક્તિ ફેન
જ્યારે શર્મિલા વારંવાર લિયોનેલ મેસ્સી સાથે ફ્રેમમાં જોવા મળી, ત્યારે ત્યાં હાજર દરેક રમત ચાહક તેના પ્રેમમાં પડી ગયો. એન્કરે પોતે આ "જીવનમાં એક વાર જોવા મળતી ક્ષણ" તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી. દરેક ફૂટબોલ પ્રેમી આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટારને મળવા માંગે છે, પરંતુ દરેક જણ તેને આટલી નજીકથી જોવા માટે ભાગ્યશાળી નથી હોતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે