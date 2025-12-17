રિક્ષા ચાલકના દીકરા માટે રાજસ્થાન રોયલ્સનું પીગળ્યું દિલ, IPL મિની ઓક્શનમાં ખર્ચ્યા લાખો રૂપિયા
Who Is Vignesh Puthur : મંગળવારે IPL 2026 મીની ઓક્શન દરમિયાન એક રિક્ષા ચાલકના પુત્ર પર રૂપિયાનો વરસાદ થયો હતો. રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)એ આ ક્રિકેટર માટે લાખો રૂપિયાની બોલી લગાવી હતી.
Who Is Vignesh Puthur : મંગળવારે IPL 2026 મીની ઓક્શન દરમિયાન એક રિક્ષા ચાલકના પુત્રનું કિસ્મત ચમક્યું હતું. RRએ આ ક્રિકેટર માટે લાખોની બોલી લગાવી હતી. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના અબુ ધાબીમાં IPL 2026 મીની ઓક્શન દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)એ આ સ્પિનર માટે બોલી લગાવી અને તેને 30 લાખની મૂળ કિંમતે ખરીદ્યો હતો.
રિક્ષા ચાલકના દીકરા માટે રાજસ્થાન રોયલ્સનું પીગળ્યું દિલ
આ ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ વિગ્નેશ પુથુર છે, જે કેરળ માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમે છે. વિગ્નેશ પુથુરના પિતા સુનિલ કુમાર એક ઓટો ડ્રાઇવર છે. ગત IPL સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમનો ભાગ રહેલો વિગ્નેશ પુથુર હવે IPL 2026 દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) વતી રમશે. ગત IPL ઓક્શનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે વિગ્નેશ પુથુરને 30 લાખની બેઝ પ્રાઈસમાં ખરીદ્યો હતો. IPL 2025 સિઝનમાં વિગ્નેશ પુથુર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે 5 મેચ રમ્યો હતો અને 18.17ની સરેરાશથી 6 વિકેટ લીધી હતી.
IPL 2026 મીની-ઓક્શનમાં રાજસ્થાને ખરીદ્યો
IPL 2026 સીઝનની હરાજી પહેલા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ દ્વારા વિગ્નેશ પુથુરને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. વિગ્નેશ પુથુર ફરી એકવાર IPL 2026ના મીની-ઓક્શનમાં પ્રવેશ્યો અને આ વખતે તેને રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) દ્વારા 30 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યો. સ્પિનર વિગ્નેશ પુથુર પોતાની ઘાતક બોલિંગથી સૌથી અનુભવી બેટ્સમેનોને પણ આઉટ કરવામાં માહિર છે. વિગ્નેશ પુથુર ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાના પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કરી ચૂક્યો છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 9 T20 મેચોમાં 19.41ની સરેરાશથી 12 વિકેટ લીધી છે.
વિગ્નેશ પુથુરના પિતા ઓટો ડ્રાઈવર છે
24 વર્ષીય વિગ્નેશ પુથુર કેરળના મલપ્પુરમનો રહેવાસી છે. તેના પિતા સુનીલ કુમાર ઓટો ડ્રાઈવર છે અને તેની માતા કેપી બિંદુ ગૃહિણી છે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં વિગ્નેશ પુથુરના માતા-પિતાએ તેને સફળ ક્રિકેટર બનાવવા માટે ઉછેરવાની જવાબદારી લીધી. આ યુવા ખેલાડીએ કેરળ માટે સિનિયર સ્તરે 4 ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં 6 વિકેટ લીધી છે. વિગ્નેશ પુથુર અંડર-14 અને અંડર-19 સ્તરે પણ રમી ચૂક્યો છે.
તમિલનાડુ પ્રીમિયર લીગમાં પણ રમ્યો છે
વિગ્નેશ પુથુર તમિલનાડુ પ્રીમિયર લીગમાં પણ રમ્યો છે. વિગ્નેશ પુથુર શરૂઆતમાં મધ્યમ ગતિ બોલિંગ કરતો હતો, પરંતુ સ્થાનિક ક્રિકેટર મોહમ્મદ શેરિફે તેને લેગ સ્પિન પર સ્વિચ કરવા કહ્યું. આનાથી તેની કારકિર્દીની દિશા બદલાઈ અને તે થ્રિસુર ગયો અને સેન્ટ થોમસ કોલેજ માટે કેરળ કોલેજ પ્રીમિયર ટી20 લીગમાં મુખ્ય સ્ટાર બન્યો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેને SA20 માટે દક્ષિણ આફ્રિકા મોકલવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તે MI કેપ ટાઉન માટે નેટ બોલર હતો.
