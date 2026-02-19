કોણ છે ઝિમ્બાબ્વેનો આ બેટ્સમેન? જેને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કોઈ બોલર નથી કરી શક્યું આઉટ?
Who is Brian Bennett: ઝિમ્બાબ્વેએ શ્રીલંકાને 6 વિકેટે હરાવીને સાબિત કરી દીધું છે કે, કોઈપણ ટીમે તેમને હળવાશથી લેવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ. ઝિમ્બાબ્વેએ આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન પર પણ જીત નોંધાવી હતી. ઝિમ્બાબ્વેના આ શાનદાર પ્રદર્શનમાં બ્રાયન બેનેટ સ્ટાર બનીને ઉભર્યો છે.
- બ્રાયન બેનેટે શ્રીલંકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી ટીમો સામે ફટકારી અણનમ ફિફ્ટી
- શ્રીલંકા સામે ઝિમ્બાબ્વેની ઐતિહાસિક જીતનો હીરો બન્યો બ્રાયન બેનેટ
- ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઝિમ્બાબ્વેનો બ્રાયન બેનેટ બની શકે છે મોટો પડકાર
Who is Brian Bennett: ઝિમ્બાબ્વેનું ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. હવે ઝિમ્બાબ્વેએ ગુરુવારે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં શ્રીલંકાને 6 વિકેટે હરાવ્યું છે. શ્રીલંકાએ ઝિમ્બાબ્વેને જીતવા માટે 179 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જેને ઝિમ્બાબ્વે 19.3 ઓવરમાં હાંસિલ કરી લીધો હતો. ઝિમ્બાબ્વેએ ગ્રુપ-Bમાં ત્રણ મેચ જીતી, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. ઝિમ્બાબ્વે 7 પોઈન્ટ સાથે ગ્રુપ-Bમાં ટોપ પર રહ્યું છે અને હવે સુપર-8માં ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે.
બેનેટને હજુ સુધી વર્લ્ડ કપમાં કોઈ બોલર નથી કરી શક્યો આઉટ
શ્રીલંકા સામે ઝિમ્બાબ્વેની જીતમાં ઓપનર બ્રાયન બેનેટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. બેનેટે 48 બોલમાં અણનમ 63 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા સામેલ હતા. બેનેટે એક છેડો પકડી રાખ્યો, જેનાથી અન્ય બેટ્સમેન પર દબાણ ન આવ્યું. બેનેટે અગાઉ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન સામે ઝિમ્બાબ્વેની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બેનેટે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અણનમ 64 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ઓમાનની ટીમ સામે અણનમ 48 રન બનાવ્યા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં કોઈ બોલર બેનેટને આઉટ કરી શક્યો નથી.
બ્રાયન બેનેટને ઝિમ્બાબ્વેના હાલના યુગના બેસ્ટ ક્રિકેટરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. 2022ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં બેનેટે ઝિમ્બાબ્વે માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 6 મેચમાં 45.50ની એવરેજથી 273 રન બનાવ્યા હતા અને જે ટીમના સૌથી સફળ બેટ્સમેન રહ્યા હતા. આ પ્રદર્શને સિનિયર સ્તર પર તેની પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો કર્યો. બેનેટે માત્ર દસ મહિનામાં માઉન્ટેનિયર્સ માટે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું.
સ્પેન્સર મેગોડોની જગ્યાએ કોન્કશન સબ્સ્ટીટ્યૂટ તરીકે ટીમમાં સામેલ થયો હતો. ફેબ્રુઆરી 2023માં તેણે ટી20Iમાં ડેબ્યૂ કર્યું, જેમાં તેણે 41 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ માત્ર દસ મહિનાની અંદર સિનિયર ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યો. બેનેટે 7 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ આયર્લેન્ડ સામે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
બેનેટનો જુડવા ભાઈ પણ ક્રિકેટર
મે 2024માં બાંગ્લાદેશ સામેની પાંચમી T20 મેચમાં બ્રાયન બેનેટે 49 બોલમાં 70 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. આ તેમના કરિયરની પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ અડધી સદી હતી. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં પણ બેનેટે ઝડપથી પોતાની ઓળખ બનાવી લીધી હતી. પોતાની પાંચમી જ મેચમાં સદી ફટકાર્યા બાદ ફેબ્રુઆરી 2024માં તેમણે ઈગલ્સ સામે અણનમ 264 રનની વિસ્ફોટક ઈનિંગ રમી હતી. 259 બોલની આ ઈનિંગમાં તેમણે 33 ચોગ્ગા અને 3 સિક્સર ફટકાર્યા હતા.
આ પ્રદર્શનના આધારે જ જુલાઈ 2024માં આયર્લેન્ડ સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે તેમને પહેલીવાર ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. બેનેટના જુડવા ભાઈ ડેવિડ બેનેટ પણ 2022 અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ટીમનો ભાગ હતો. બન્ને ભાઈઓએ સાથે મળીને ઝિમ્બાબ્વેના જુનિયર ક્રિકેટમાં ખાસ ઓળખ બનાવી છે.
બ્રાયન બેનેટનું ઇન્ટરનેશનલ કરિયર
22 વર્ષના બ્રાયન બેનેટે ઝિમ્બાબ્વે માટે અત્યાર સુધી 11 ટેસ્ટ, 11 વનડે અને 55 ટી20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમી છે. ટેસ્ટ મેચોમાં બેનેટે 29.94ની એવરેજથી 509 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 2 સદી અને બે અડધી સદી સામેલ છે. બીજી તરફ વનડે ઇન્ટરનેશનલમાં બેનેટે 31.63ની એવરેજથી 348 રન બનાવ્યા છે. વનડે ઇન્ટરનેશનલમાં બેનેટે એક સદી ફટકારી છે. ટી20 ઇન્ટરનેશનલમાં બેનેટે 1 સદી અને 11 અડધી સદીની મદદથી 1771 રન બનાવ્યા છે. ટી20 ઇન્ટરનેશનલમાં બેનેટની એવરેજ 35.42 અને સ્ટ્રાઈક રેટ 143.16 રહ્યો છે. બેનેટે પોતાની ઓફ-સ્પિન બોલિંગથી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 12 વિકેટ પણ ઝડપી છે.
