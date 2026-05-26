/IPL ટ્રોફી જીતનાર ટીમની ઈનામી રકમ કોને મળે છે - ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકને કે ખેલાડીઓને?

IPL 2026: દુનિયાની સૌથી ધનવાન ક્રિકેટ લીગ એટલે કે આઈપીએલ 2026ની ફાઇનલ આગામી 31 મેએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટૂર્નામેન્ટના અંતમાં ટ્રોફી જીતનારી ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ થાય છે, જેને જોઈને દરેક ક્રિકેટ ફેન્સના મનમાં તે સવાલ જરૂર ઉઠે છે કે આખરે આ કરોડો રૂપિયાની ઇનામી રકમ કોની પાસે જાય છે? શું આ બધી રકમ ટીમના માલિકોના ખિસ્સામાં જાય છે કે પછી મેદાન પર પરસેવો પાડનાર ખેલાડીઓ વચ્ચે વેચવામાં આવે છે? આવો બીસીસીઆઈના સત્તાવાર નિયમો પ્રમાણે આ ઈનામી રકમનું ગણિત સમજીએ.
BCCI ના ઇનામી રકમના વિતરણના નિયમ અને શરતો
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ હેઠળ મળનારી પુરસ્કાર રકમના વિતરણને લઈને સ્પષ્ટ અને કડક નિયમ બનાવ્યા છે. આ નિયમો પ્રમાણે ફાઇનલ મેચ જીતનારી ટીમને મળનાર કુલ ઇનામી રકમનો એક મોટો હિસ્સો તે ખેલાડીઓ અને સહયોગી સ્ટાફને મળવો ફરજીતાય છે, જે ટીમને ચેમ્પિયન બનાવવા માટે મેદાન પર દિવસ-રાત મહેનત કરે છે. બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઈપણ ફ્રેન્ચાઇઝી બધી પ્રાઇઝ મની પોતાની પાસે ન રાખી શકે છે અને તેણે નક્કી નિયમો અનુસાર એક ભાગ પોતાની ટીમને આપવો પડે છે.
ફ્રેન્ચાઇઝી માલિકો અને ખેલાડીઓને 50-50 ટકા
આઈપીએલની પુરસ્કાર રકમને મુખ્ય રૂપથી બે બરાબર ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે, જેમાંથી અડધો હિસ્સો ફ્રેન્ચાઇઝી માલિકોની પાસે જાય છે અને અડધો હિસ્સો ખેલાડીઓને મળે છે. જો ફાઈનલમાં કોઈપણ ટીમ ફ્રેન્ચાઇઝી ચેમ્પિયન બને છે તો તેને મળનાર 20 કરોડ રૂપિયામાંથી ઓછામાં ઓછા 50 ટકા એટલે કે 10 કરોડ રૂપિયા ટીમના ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફ વચ્ચે વિતરિત કરવા પડે છે. બાકીની 50 ટકા રકમ ફ્રેન્ચાઇઝીની મુખ્ય કંપનીના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
યોગદાનના આધાર પર ઇનામી રકમની વહેચણી
ખેલાડીઓને મળનાર આ 50 ટકા હિસ્સાને ટીમની અંદર તેના વ્યક્તિગત યોગદાન, પ્રદર્શન, ભૂમિકા અને ફ્રેન્ચાઇઝીની પોતાની આંતરિક રણનીતિઓના આધાર પર આપસમાં વેચવામાં આવે છે. આ સિવાય એક મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે આ ઇનામી રકમને ખેલાડીઓને આઈપીએલ હરાજી દરમિયાન મળનાર તેની ફી કે પગાર સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. બધા ઘરેલું અને વિદેશી ખેલાડીઓને ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા એગ્રીમેન્ટ હેઠળ તેની સેલેરી અલગથી આપવામાં આવે છે અને આ બોનસ પ્રાઇઝ મની તે નક્કી વાર્ષિક વેતનથી અલગ હોય છે.
ફ્રેન્ચાઇઝી માલિકો કઈ રીતે કરે છે કમાણી?
ક્રિકેટ ફેન્સના મનમાં તે સવાલ આવી શકે છે કે શું ફ્રેન્ચાઇઝી માલિક માત્ર 10 કરોડ રૂપિયાની કમાણી માટે ટીમ પર અબજો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે? હકીકતમાં આઈપીએલ ટીમોના માલિકોની અસલી અને સૌથી મોટી કમાણીનું માધ્યમ પ્રાઇઝ મની નથી. ફ્રેન્ચાઇઝી કંપનીઓ બીસીસીઆઈના કેન્દ્રીય રેવેન્યુથી મળનાર મીડિયા રાઇટ્સ (ટીવી અને ડિજિટલ બ્રોડકાસ્ટિંગ), મોટી કંપનીઓ સાથે થનારી સ્પોન્સરશિપ ડીલ્સ, એસોસિએટ પાર્ટનર્સ અને ઘરેલું મેદાનો પર થનાર મેચની ટિકિટોના વેચાણથી દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરે છે.