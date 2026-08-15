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સ્વતંત્રતા દિવસે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ હતો ? દેવદત્ત પડિકલ સાથે IPLમાં મચાવે છે તબાહી

દેવદત્ત પડિકલે શ્રીલંકા સામે ગાલે ટેસ્ટના પહેલા દિવસે સદી ફટકારીને ભારતીય ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં મૂકી દીધી. સ્વતંત્રતા દિવસે સદી ફટકારીને પડિકલ એક વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાઈ ગયો છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે 15 ઓગસ્ટના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન કોણ હતો ?

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 15, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:32 PM IST
સ્વતંત્રતા દિવસે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ હતો ? દેવદત્ત પડિકલ સાથે IPLમાં મચાવે છે તબાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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