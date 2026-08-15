/સ્વતંત્રતા દિવસે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ હતો ? દેવદત્ત પડિકલ સાથે IPLમાં મચાવે છે તબાહી

ગાલે ટેસ્ટના પહેલા દિવસે ભારતીય ટીમે યજમાન શ્રીલંકા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. રમતના અંતે ભારતે 73 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને 288 રન બનાવી લીધા હતા. કર્ણાટકના યુવા ડાબોડી બેટ્સમેન દેવદત્ત પડિકલે સદી ફટકારીને શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. પોતાની કારકિર્દીની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકારીને પડિકલ એક વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાયો છે. બીજા દિવસે તેની પાસે આ સદીને બેવડી સદીમાં રૂપાંતરિત કરવાની તક પણ હશે.
પડિકલનો બેટિંગ માસ્ટરક્લાસ
સાઈ સુદર્શનની જગ્યાએ નંબર 3 પર બેટિંગ કરવા ઉતરતા પડિકલે તકનો શ્રેષ્ઠ લાભ ઉઠાવ્યો. સ્પિન બોલરોનો સામનો કરવો તાજેતરમાં ભારતીય ટીમ માટે એક મોટો પડકાર હતો, છતાં પડિકલ સ્પિનરોને સરળતાથી રમ્યો. વધુમાં શાનદાર સમય અને અસરકારક સ્ટ્રાઇક રોટેશન દ્વારા તેણે ઇનિંગ્સમાં તેની લય જાળવી રાખે.
MAIDEN TEST HUNDRED! 💯
A special moment on a special day for Devdutt Padikkal in Galle 🥳
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/8x1HcYeFbA
— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર બીજો ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો
આ ઇનિંગ સાથે દેવદત્ત પડિકલે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારનાર બીજો ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો છે. પડિકલ પહેલાં આ સિદ્ધિ તેના રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ના સાથી વિરાટ કોહલીએ મેળવી હતી. વિરાટે 2019માં પોર્ટ ઓફ સ્પેનમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ODI મેચમાં 114 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમીને આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
કોહલી એક અનોખો રેકોર્ડ ધરાવે છે
વિરાટે પોતાની સદી પૂર્ણ કરી ત્યાં સુધીમાં ભારતમાં 15 ઓગસ્ટ થઈ ગઈ હતી. ડકવર્થ-લુઈસ (DLS) પદ્ધતિ દ્વારા નિર્ધારિત 255 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા વિરાટે 115.15ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 14 ચોગ્ગા ફટકાર્યા અને શ્રેયસ ઐયર સાથે 120 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને જીત અપાવી.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, વિરાટ કોહલી એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી છે, જેણે 15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરી (પ્રજાસત્તાક દિવસ) બંને દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારી છે. તેણે 26 જાન્યુઆરી, 2012ના રોજ એડિલેડમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પોતાની પહેલી ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી.
IPLમાં સુપર-હિટ જોડી
વિરાટ કોહલી અને દેવદત્ત પડિકલે RCB માટે એકસાથે અનેક મેચ-વિનિંગ ઈનિંગ રમી છે. બંનેએ RCB ટીમ માટે બેટિંગમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી અને ટીમ સતત 2025 અને 2026માં ચેમ્પિયન બની હતી.