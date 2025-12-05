કોણ બનશે રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન? સામે આવ્યા 4 મોટા દાવેદારોના નામ, IPLમાં મચાવે છે ધમાલ
IPL 2026 Rajasthan Royals: રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ IPLની આગામી સિઝનમાં નવા કેપ્ટન સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. સંજુ સેમસનના ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જવાથી હવે ટીમ નવા કેપ્ટનની શોધમાં છે. શેન વોર્ન, રાહુલ દ્રવિડ, અજિંક્ય રહાણે, સ્ટીવ સ્મિથ અને સંજુ સેમસન જેવા ખેલાડીઓની કપ્તાની હેઠળ રમી ચૂકેલી આ ટીમ હજી સુધી એ નિર્ણય લઈ શકી નથી કે, યુવા ખેલાડી સાથે આગળ વધવું છે કે અનુભવ પર વિશ્વાસ કરવો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ઘણા નામ સામે આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈના પર અંતિમ મહોર લાગી નથી.
સેમસને 33 મેચોમાં અપાવી હતી જીત
સંજુ સેમસને 67 મેચોમાં કપ્તાની કરી હતી. સેમસન 2021થી 2025 સુધી ટીમનો કેપ્ટન રહ્યો અને 33 મેચોમાં જીત અપાવી. જ્યારે 32 મેચોમાં રાજસ્થાનને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને એક મેચ ટાઈ થઈ હતી. જ્યારે એક મેચનો અનિર્ણિત રહી. રાજસ્થાન માટે સંજુ સેમસન સૌથી વધુ મેચોમાં કપ્તાની કરનાર ખેલાડી છે. તેમણે ફ્રેન્ચાઇઝીને 2022માં ફાઇનલ સુધી પણ પહોંચાડી હતી. જો કે, ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે હારી ગઈ હતી. હવે સેમસન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જતા રહ્યા છે, તેથી રાજસ્થાન નવા કેપ્ટનની શોધ કરી રહ્યું છે.
આ ખેલાડીઓ બની શકે છે રાજસ્થાનના આગામી કેપ્ટન
1. ધ્રુવ જુરેલ
વિકેટકીપર-બેટર ધ્રુવ જુરેલ RRનો આગામી કેપ્ટન બનવા માટે ફેવરિટ લાગી રહ્યો છે. આ યુવા વિકેટકીપર-બેટરે IPLમાં પોતાની મેચ અવેરનેસથી બધાના દિલ જીત્યા છે. તેમણે અવારનવાર દબાણમાં મહત્વની ઇનિંગ્સ રમી છે. એક નિયમિત ખેલાડી અને ટીમના વિકેટકીપર તરીકે જુરેલનો મેદાન પર પહેલેથી જ એક મહત્વનો રોલ છે. વિકેટકીપર હોવાને કારણે તે આખા મેદાન પર નજર રાખી શકે છે અને ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન સેમસન પણ વિકેટકીપર જ હતા. રિપોર્ટ્સમાં એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, જુરેલના હેડ કોચ કુમાર સંગાકારા સાથે સારો સંબંધ છે, જેનાથી તેમના ચાન્સ વધી શકે છે.
2. યશસ્વી જયસ્વાલ
બીજા મજબૂત ઉમેદવાર યશસ્વી જયસ્વાલ છે. જયસ્વાલ ભારતના સૌથી ટેલેન્ટેડ યુવા બેટ્સમેનોમાંથી એક છે. જયસ્વાલ રાજસ્થાન માટે ટોપ ઓર્ડરમાં સતત સારું રમે છે. તેમણે લીડરશિપ ક્વોલિટીની ઝલક પણ બતાવી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ ઈચ્છે કે, જયસ્વાલ આ સમયે પોતાની બેટિંગ પર ધ્યાન આપે, કારણ કે એક ઓપનર અને સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે તેમનો રોલ મહત્વનો છે. તેમ છતાં જયસ્વાલ કપ્તાની અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે.
3. રવિન્દ્ર જાડેજા
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાંથી રાજસ્થાન રોયલ્સમાં આવેલા રવિન્દ્ર જાડેજા કપ્તાની માટે પ્રબળ દાવેદારોમાંથી એક છે. તેમની પાસે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે કપ્તાનીનો અનુભવ પણ છે. જાડેજા ટીમના સૌથી સિનિયર ખેલાડી હશે અને એવામાં ફેન્સ તેમને આ ભૂમિકામાં જોઈ શકે છે. જાડેજા 2008માં ચેમ્પિયન બનનારી રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમમાં હતા. હવે જોવાનું એ છે કે, તેમને પાછા ટીમમાં સામેલ કર્યા પછી ફ્રેન્ચાઇઝી તેમને કેપ્ટન બનાવે છે કે નહીં.
4. રિયાન પરાગ
વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રિયાન પરાગે ગયા વર્ષે સેમસન ઈજાગ્રસ્ત થતા ટીમની કમાન સંભાળી હતી. રિયાન પરાગ ઘરેલું ક્રિકેટમાં આસામની કપ્તાની કરી રહ્યા છે, જેમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફી પણ સામેલ છે. IPL 2025માં તેમણે આઠ મેચોમાં ટીમની કપ્તાની કરી હતી. તે સમયે યશસ્વી ટીમમાં હોવા છતાં મેનેજમેન્ટે રિયાન પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. એવામાં આ વખતે પણ તેમનું પલડું ભારે લાગી રહ્યું છે.
