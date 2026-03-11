T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી નવા કેપ્ટનની શોધ ચાલુ ! અભિષેક, અક્ષર કે સેમસન કોણ લેશે સૂર્યાનું સ્થાન ?
Team India T20 Captain : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પછી ટીમ ઈન્ડિયાના આગામી કેપ્ટન અંગે ચર્ચા હવે શરૂ થઈ ગઈ છે. પૂર્વ ભારતીય ખેલાડી મોહમ્મદ કૈફે સંજુ સેમસન પર દાવ લગાવ્યો છે. તેમના મતે સંજુ વર્તમાન કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું સ્થાન લેવા માટે એક મજબૂત દાવેદાર છે.
- વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા પછી ઈન્ડિયાના આગામી કેપ્ટન અંગે ચર્ચા શરૂ
- મોહમ્મદ કૈફે સંજુ સેમસનને આગામી કેપ્ટન ગણાવ્યો
- સંજુ સેમસન લાંબા સમયથી IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન હતો
Team India T20 Captain : ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું. T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા પછી ટીમ ઈન્ડિયાના નવા કેપ્ટન અંગે હવે ચર્ચા શરૂ થઈ છે, જેની શરૂઆત પૂર્વ ભારતીય ખેલાડી મોહમ્મદ કૈફ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમણે એવા ખેલાડીનું નામ આપ્યું છે જે સૂર્યકુમાર યાદવનું સ્થાન લઈ શકે છે.
મોહમ્મદ કૈફના મતે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીતનાર સંજુ સેમસન આ જવાબદારી સંભાળી શકે છે. કૈફના મતે સંજુ પાસે અનુભવ અને માનસિક સ્થિરતા છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય કેપ્ટન માટે જરૂરી ગુણો છે.
સંજુ સેમસન T20 કેપ્ટન બનશે ?
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆતની મેચોમાં બેન્ચ પર રહ્યા બાદ સંજુ સેમસને શાનદાર વાપસી કરી હતી. કેરળના આ સ્ટાર ખેલાડીએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની મહત્વપૂર્ણ સુપર 8 મેચથી લઈને ફાઇનલ સુધી સતત ત્રણ વખત પચાસનો આંકડો પાર કર્યો અને ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
સંજુને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાની શક્યતા વિશે બોલતા, કૈફે કહ્યું, ફક્ત સેમસન જ કેપ્ટન બની શકે છે. મારું માનવું છે કે તે એક સારો કેપ્ટન છે જેણે દુનિયા જોઈ હોય. પૂર્વ ખેલાડીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે સીધા જ નવા ખેલાડીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવો જોખમી હોઈ શકે છે.
સંજુ સેમસન લાંબા સમયથી IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન હતો. આને એક મહત્વપૂર્ણ માપદંડ માનતા કૈફે કહ્યું કે કેપ્ટન એવો હોવો જોઈએ જેણે ટ્રોફી જીતી હોય, જેણે પહેલા કેપ્ટનશીપ કરી હોય અને જેણે અગાઉ ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચાડી હોય.
સંજુ સેમસનની સરખામણી રોહિત શર્મા સાથે કરતા મોહમ્મદ કૈફે કહ્યું કે રોહિત પણ ભારતનો કેપ્ટન બન્યો જ્યારે તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને પાંચ IPL ટ્રોફી અપાવી. તેણે વર્તમાન કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની પણ પ્રશંસા કરી, જોકે, તેમનું માનવું છે કે ભવિષ્યમાં જો કોઈ સૂર્યાનું સ્થાન લઈ શકે છે, તો તે સંજુ સેમસન સૌથી આગળ છે.
સંજુ સેમસનનો કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડ
સંજુ સેમસન IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમશે. જોકે, તેણે અગાઉ રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તે ફ્રેન્ચાઇઝનો સૌથી સફળ કેપ્ટન રહ્યો છે. તેના નેતૃત્વમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે 67 મેચ રમી અને 33 મેચ જીતી. IPL 2022માં સંજુની કેપ્ટનશીપ હેઠળ RR ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું.
