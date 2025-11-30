કોણ હશે ભારતનો નંબર 4 બેટ્સમેન ? ટીમ ઈન્ડિયા ટેન્શનમાં, આ 3 વિસ્ફોટક બેટ્સમેન છે દાવેદાર
IND vs SA 1st ODI : આજે રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનની પસંદગી કરવા માટે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર સામે એક મુશ્કેલ પડકાર છે. આ પડકાર ટીમ ઇન્ડિયાના નંબર 4 બેટ્સમેનની પસંદગી કરવાનો છે.
IND vs SA 1st ODI : રાંચીમાં આજે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત વચ્ચે પ્રથમ વનડે રમાશે. ત્યારે આ મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવન પસંદ કરવા માટે સૌથી મુશ્કેલ પડકાર નંબર 4 બેટ્સમેનનો છે. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નંબર 4 પર કયો બેટ્સમેન પસંદ કરવો તે અંગે ચિંતિત છે. આનું કારણ એ છે કે ત્રણ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન નંબર 4 બેટિંગ પોઝિશન માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે.
ભારતનો નંબર 4 બેટ્સમેન કોણ હશે ?
તિલક વર્મા, રુતુરાજ ગાયકવાડ અને રિષભ પંત નંબર 4 બેટિંગ પોઝિશન માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે. ટીમ ઇન્ડિયાના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં, રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ અને વિરાટ કોહલીએ ટોચના ક્રમમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે. નંબર 4 બેટિંગ પોઝિશન હજુ સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ કેએલ રાહુલ નંબર 5 પર બેટિંગ કરશે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને વોશિંગ્ટન સુંદર ક્રમશ નંબર 6 અને 7 પર બેટિંગ કરે તેવી અપેક્ષા છે. અસલી લડાઈ નંબર 4 બેટિંગ પોઝિશન માટે છે.
ટીમ ઇન્ડિયા ટેન્શનમાં
ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નંબર 4 બેટ્સમેનની કાળજીપૂર્વક પસંદગી કરવી પડશે. કારણ કે ODI ફોર્મેટમાં નંબર 4 બેટ્સમેન ટીમના સ્કોરિંગ રેટને જાળવી રાખવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. શ્રેયસ ઐયરની ગેરહાજરીમાં BCCI પસંદગીકારોએ નંબર 4 બેટિંગ પોઝિશન માટે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત સાથે તિલક વર્માનો ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે. જો કે, કેટલાક અહેવાલો દાવો કરે છે કે રૂતુરાજ ગાયકવાડને નંબર 4 બેટ્સમેન તરીકે પસંદ કરી શકાય છે.
તિલક વર્માનો રેકોર્ડ્સ
તિલક વર્માએ 15 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે બાંગ્લાદેશ સામેની એશિયા કપ 2023 મેચ દરમિયાન ભારત માટે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તિલક વર્માએ અત્યાર સુધી ચાર ODI રમી છે, જેમાં 68 રન બનાવ્યા છે. તે ચાર ODIમાં તેણે બે વાર નંબર 3 પર બેટિંગ કરી, અને એક વાર નંબર 4 અને નંબર 5 પર બેટિંગ કરી. ODIમાં નંબર 5 બેટ્સમેન તરીકે તેણે એક અડધી સદી (52) ફટકારી છે. જોકે, ભારત માટે વનડેમાં નંબર 4 બેટ્સમેન તરીકેની તેની એકમાત્ર ઇનિંગમાં (જોહાનિસબર્ગમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે), તે 1 રન પર અણનમ રહ્યો.
રિષભ પંતનું નંબર 4 પર પ્રદર્શન
રિષભ પંત વનડેમાં ટીમ ઇન્ડિયાનો પ્રથમ પસંદગીનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન નથી. પંત અત્યાર સુધી 31 વનડે રમ્યો છે, તે 31 મેચમાંથી 17 મેચમાં નંબર 4 પર બેટિંગ કરી છે અને 97.07ના સ્ટ્રાઇક રેટથી કુલ 498 રન બનાવ્યા છે. વનડેમાં ટીમ ઇન્ડિયાના નંબર 4 બેટ્સમેન તરીકે પંતની બેટિંગ સરેરાશ 31.12 છે. તેણે નંબર 4 બેટ્સમેન તરીકે એક સદી (125*) અને બે અડધી સદી પણ ફટકારી છે. તિલક વર્માની જેમ, પંત પણ ડાબોડી બેટ્સમેન છે, પરંતુ તેણે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ભારત માટે માત્ર એક જ ODI રમી છે, જેના કારણે તેનો દાવો નબળો પડ્યો છે.
રુતુરાજ ગાયકવાડનો દાવો કેટલો મજબૂત ?
બીજી બાજુ, રુતુરાજ ગાયકવાડે અત્યાર સુધી ટીમ ઈન્ડિયા માટે છ ODI રમી છે, પરંતુ તેને પહેલા ક્યારેય નંબર 4 પર બેટિંગ કરવાની તક મળી નથી. હકીકતમાં, તેણે ચાર વખત ઓપનિંગ કરી છે અને કેટલીકવાર નંબર 3 પર બેટિંગ કરી છે. મહારાષ્ટ્રના આ બેટ્સમેનને 2025-26 રણજી સીઝનના પહેલા ભાગમાં અને આ મહિનાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે ભારત A માટે ત્રણ બિનસત્તાવાર ODI મેચોમાં તેના ઉત્તમ ફોર્મને કારણે ભારતની ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન કેએલ રાહુલે રાંચીમાં રમાનારી પહેલી વનડેના એક દિવસ પહેલા ઋતુરાજ ગાયકવાડ વિશે કહ્યું હતું કે, "ઋતુરાજ ગાયકવાડ એક શાનદાર ખેલાડી છે. તેને જે પણ મર્યાદિત તકો મળી છે તેમાં તેણે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. અમે આ શ્રેણીમાં તેને તક આપવા માટે આતુર છીએ." નોંધનીય છે કે કેએલ રાહુલને ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી છે.
