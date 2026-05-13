/IPL 2026 બાદ કોણ હશે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું કેપ્ટન? ખતરામાં છે હાર્દિકની ખુરશી, કેપ્ટનશિપની રેસમાં આ 4 દાવેદાર

Mumbai Indians Next Captain: શું હાર્દિક પંડ્યા IPL 2026 પછી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ ગુમાવશે? સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, જસપ્રીત બુમરાહ અને રોહિત શર્મા ફરીથી કેપ્ટન બનવા માટે ચાર મુખ્ય દાવેદાર છે.
Mumbai Indians Next Captain: IPL 2026 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ખરાબ પ્રદર્શન અને પ્લેઓફ રેસમાંથી બહાર થવાથી હાર્દિક પંડ્યાના ભવિષ્ય અંગે અટકળોને વેગ મળ્યો છે. રાયપુરમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચમાં તેની ગેરહાજરીથી આ ચર્ચાઓને વધુ વેગ મળ્યો છે. જોકે કોચ મહેલા જયવર્ધનેએ તેની ગેરહાજરીનું કારણ પીઠની સમસ્યા ગણાવી હતી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તેના ફ્રેન્ચાઇઝીને અનફોલો કરવાની અને કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરવાની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે.
પાંચ વખતના ચેમ્પિયન ટીમ હવે આગામી સિઝન માટે યોજના બનાવવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે, જ્યાં નેતૃત્વ પરિવર્તન એક મુખ્ય મુદ્દો હોઈ શકે છે. હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જો ટીમ નવા કેપ્ટન સાથે સિઝનમાં પ્રવેશ કરે છે, તો આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી કોને સોંપવામાં આવશે? ઘણા ખેલાડીઓ દોડમાં છે. અમે ચાર ખેલાડીઓને હાઇલાઇટ કરી રહ્યા છીએ જેમને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 2027 IPL સીઝન માટે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકાય છે.
1. સૂર્યકુમાર યાદવ
હાર્દિક પંડ્યાની ગેરહાજરીમાં સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમની કમાન સંભાળી છે અને તે કેપ્ટનશીપના સૌથી મજબૂત દાવેદારોમાંના એક છે. સૂર્યકુમારે હાલમાં ભારતીય ટીમને 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ સુધી પહોંચાડી હતી, જેના કારણે તેઓ વિશ્વના સૌથી સફળ ટી20 કેપ્ટનોમાંના યાદીમાં સામેલ થઈ ચૂક્યા છે. તેઓ લાંબા સમયથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ભાગ રહ્યા છે અને ટીમના વાતાવરણને સારી રીતે સમજે છે. જોકે, તેમનું તાજેતરનું બેટિંગ ફોર્મ ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ રહ્યું છે, જે અપેક્ષા મુજબ રહ્યું નથી.
2. તિલક વર્મા
તિલક વર્માને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ભાવિ કેપ્ટન અને લાંબા ગાળાના રોકાણ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. તે ફ્રેન્ચાઇઝના ડીએનએને સમજે છે અને દબાણ હેઠળ સંયમ સાથે પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેણે ઘણી વખત પોતાની કુશળતા સાબિત કરી છે અને વિવિધ સ્તરે કેપ્ટનશીપ કરી છે. તિલક માત્ર એક વિશ્વસનીય બેટ્સમેન જ નથી, પરંતુ તે ટીમમાં નવી ઉર્જા અને તાજગી પણ લાવી શકે છે.
3. જસપ્રીત બુમરાહ
અનુભવી ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહનું નામ પણ કેપ્ટનશીપની રેસમાં મુખ્ય ચર્ચામાં છે. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર સંજય માંજરેકર માને છે કે બુમરાહની રમત પ્રત્યેની સમજ અને વ્યૂહાત્મક કુશળતા તેને એક ઉત્તમ કેપ્ટન બનાવે છે. બુમરાહ ટેસ્ટમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યો છે અને તેને સૌથી સક્ષમ ખેલાડીઓમાંનો એક માનવામાં આવે છે. પેટ કમિન્સ જેવા ફાસ્ટ બોલરો પહેલાથી જ લીગમાં કેપ્ટનશીપ કરી ચૂક્યા છે. તેથી, જો મુંબઈ આ ફાસ્ટ બોલરને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરે તો આશ્ચર્ય થશે નહીં.
4. રોહિત શર્મા
પોતાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈને પાંચ ચેમ્પિયનશીપ અપાવનાર અનુભવી રોહિત શર્માનો વિકલ્પ પણ હંમેશા ખુલ્લો છે. રોહિતને ફરીથી કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાને બદલે પાછળ હટવાનું પગલું લાગે છે, પરંતુ તેની સાતત્ય અને અનુભવ અજોડ છે. તેને એક કે બે સીઝન માટે મુક્ત કરવાથી ભવિષ્યના કેપ્ટન તરીકે નવા ખેલાડીને તૈયાર કરવામાં મદદ મળી શકે છે.