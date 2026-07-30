/રહાણેની નિવૃત્તિ બાદ KKRનો નવો કેપ્ટન કોણ ? હાર્દિક પંડ્યા સહિત આ 5 ખેલાડી છે દાવેદાર

KKR New Captain Contenders : અજિંક્ય રહાણેએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. તે હવે IPLમાં પણ રમશે નહીં. રહાણેએ ગત સિઝનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની કેપ્ટનશીપ કરી હતી. નિવૃત્તિ બાદ KKRને હવે નવા કેપ્ટનની જરૂર છે. કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે જે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની કમાન સંભાળી શકે છે. ત્યારે એ પાંચ ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ જે KKRના આગામી કેપ્ટન બની શકે છે.
રિંકુ સિંહ
રિંકુ સિંહ ઘણા વર્ષોથી KKR ટીમનો ભાગ છે. કોલકાતાએ સતત રિંકુમાં વિશ્વાલ દાખવ્યો છે અને તેને સ્ટાર ખેલાડી બનવામાં મદદ કરી છે. હવે, KKR તેના પર વિશ્વાસ મૂકી શકે છે અને તેને કેપ્ટન બનાવી શકે છે.
સુનીલ નારાયણ
સુનીલ નારાયણ પાસે અનુભવનો ભંડાર છે અને તે એક દાયકાથી વધુ સમયથી KKR સાથે છે. મેગા ઓક્શન પહેલા IPL 2027 યોજાશે. KKR મેગા ઓક્શન દરમિયાન નવા કેપ્ટનની શોધ કરી શકે છે, પરંતુ આગામી સિઝન માટે અનુભવી નારાયણને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે.
હર્ષિત રાણા
હર્ષિત રાણા KKR માટે એક મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર છે અને ટીમ ઈન્ડિયાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. રાણા યુવા છે અને આવનારા વર્ષો સુધી KKR ટીમ સાથે રહેવાની અપેક્ષા છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સ હાલમાં IPLમાં એક ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે, તેવી જ રીતે, KKR એક ફાસ્ટ બોલર પર વિશ્વાસ મૂકી શકે છે અને તેને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે.
અંગક્રિશ રઘુવંશી
અંગક્રિશ રઘુવંશી પણ કેપ્ટન બની શકે છે. તેણે તેની બેટિંગથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે. તે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે ભવિષ્યનો સ્ટાર છે. ભૂતકાળમાં ઘણી ટીમોએ યુવા ખેલાડીઓને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે અને આ નિર્ણય ઘણીવાર યોગ્ય સાબિત થયો છે. KKR ઈચ્છે તો રઘુવંશીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે.
હાર્દિક પંડ્યા
અહેવાલો સૂચવે છે કે હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ છોડવા માટે તૈયાર છે અને KKR પણ ટ્રેડમાં રસ દાખવી રહી છે. રહાણેની નિવૃત્તિ પછી KKRને તાત્કાલિક નવા કેપ્ટનની જરૂર છે. તેથી તેઓ હાર્દિક પંડ્યાને ટીમમાં સામેલ કરી શકે છે અને તેને કેપ્ટન બનાવી શકે છે.