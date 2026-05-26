/ગુજરાતે કોનાથી રહેવું પડશે સાવધાન ? પાવરપ્લેમાં RCB વધુ ખતરનાક, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે આપી ચેતવણી, જાણો

RCB vs GT: RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેનો મહા મુકાબલો ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. બંને ટીમો ફાઇનલ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ગુજરાતની ટીમ પર ટેબલ-ટોપર્સ RCBનો સામનો કરવાનું દબાણ હશે.
RCB vs GT: મેચ પહેલા, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વિનય કુમારે પણ RCBની તાકાત વ્યક્ત કરી હતી, જે ગુજરાત માટે એક મોટી ચેતવણી છે. આ ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે જણાવ્યું હતું કે RCB પાવરપ્લેમાં કોઈ દબાણ અનુભવશે નહીં. તેમણે આ પાછળનું કારણ પણ સમજાવ્યું.
વિનય કુમારે શું કહ્યું?
વિનય કુમારે કહ્યું કે, RCB માટે ભુવનેશ્વર કુમારની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે, બોલર તરીકે. તેણે જોશ હેઝલવુડ અને રસિક સલામ સાથે શાનદાર બોલિંગ કરી છે, શિસ્તબદ્ધ, લગભગ ટેસ્ટ-મેચ જેવી અભિગમ અને લંબાઈ જાળવી રાખી છે. આટલા અનુભવ સાથે, મને નથી લાગતું કે ભુવનેશ્વર કે આખી બોલિંગ ટીમ પ્લેઓફમાં કોઈ દબાણ અનુભવશે. તેઓ પ્લેઓફને અન્ય કોઈપણ મેચની જેમ ગણશે અને તેમના મૂળભૂત બાબતોને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
ક્વોલિફાયર 1માં છુપાયેલ ચેમ્પિયન
બંને ટીમો વિજય માટે તૈયાર ક્વોલિફાયર 1માં પ્રવેશ કરશે. આ મેચનો વિજેતા ફાઇનલમાં સીધો સ્થાન મેળવશે. IPL 2026નો ચેમ્પિયન ક્વોલિફાયર 1માં જ છુપાયેલો છે, કારણ કે IPLમાં 15 માંથી 12 વખત ક્વોલિફાયર 1 જીતનાર ટીમે જીત્યું છે. કઈ ટીમ ફેવરિટ તરીકે ઉભરી આવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
વિનય કુમારે સમજાવ્યું ગણિત
IPL જેવી ટુર્નામેન્ટમાં, ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે ટીમોને ફાઇનલમાં પહોંચવાની બીજી તક આપે છે, ભલે એક મેચ ખરાબ જાય. ટૂંકા ફોર્મેટમાં, ગતિ જ બધું છે. એકવાર તે હારી જાય, પછી નિયંત્રણ પાછું મેળવવું મુશ્કેલ છે. તેથી, પહેલો ગોલ હંમેશા ક્વોલિફિકેશન હોવો જોઈએ, અને બીજો ગોલ ટોપ-ટુમાં સ્થાન મેળવવાનો હોવો જોઈએ.