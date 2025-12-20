Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારત હવે કોની સામે રમશે મેચ? T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા આ ટીમ સામે મોટી સિરીઝ, જાણો તારીખ અને સમય

Team India schedule 2026: ભારત 2025 માટે તેની બધી મેચ રમી ચૂક્યું છે. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા જાન્યુઆરી 2026માં રમશે. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારત ODI અને T20I શ્રેણી આ દેશ સામે રમશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:44 PM IST

Team India schedule 2026: ભારતે 2025નો અંત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 3-1 T20I શ્રેણી જીત સાથે કર્યો. આ વર્ષ T20 ક્રિકેટમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે એક નોંધપાત્ર વર્ષ હતું. ટીમ ઇન્ડિયા આ વર્ષે એક પણ શ્રેણી હાર્યું નથી. આ જીતની સિલસિલા સાથે, ભારત આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપમાં આગળ વધવાનું લક્ષ્ય રાખશે. 

જોકે, તેમને ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડશે. સૂર્યા બ્રિગેડ માટે T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ખેલાડીઓનું પરીક્ષણ કરવાની અને સંયોજન સેટ કરવાની આ છેલ્લી તક હશે. ચાલો ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ 2026 પ્રવાસનું ટાઈમટેબલ, મેચનો સમય અને અન્ય વિગતો પર એક નજર કરીએ.

ભારત સામે ન્યુઝીલેન્ડનું સમયપત્રક

ન્યુઝીલેન્ડનો ભારત પ્રવાસ 11 જાન્યુઆરીએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી સાથે શરૂ થશે. ચાહકો ફરી એકવાર આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓને જોશે. આ પછી, ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમશે. ન્યૂઝીલેન્ડનો ભારત પ્રવાસ 31 જાન્યુઆરીએ સમાપ્ત થશે, ત્યારબાદ એક અઠવાડિયાના આરામ પછી, બંને ટીમો T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતપોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

IND vs NZ ODI શ્રેણીનું સમયપત્રક

  • પહેલી ODI: 11 જાન્યુઆરી, 2026 (રવિવાર): કોટ્ટમ્બી સ્ટેડિયમ, વડોદરા: બપોરે 1:30 વાગ્યે (IST)
  • બીજી ODI: 14 જાન્યુઆરી, 2026 (બુધવાર): નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ, રાજકોટ: બપોરે 1:30 વાગ્યે (IST)
  • ત્રીજો ODI: 18 જાન્યુઆરી, 2026 (રવિવાર): હોલકર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, ઇન્દોર: બપોરે 1:30 વાગ્યે (IST)

IND vs NZ T20 શ્રેણીનું સમયપત્રક

  • પહેલો T20I મેચ: 21 જાન્યુઆરી નાગપુરમાં, સાંજે 7 વાગ્યાથી
  • બીજો T20I મેચ: 23 જાન્યુઆરી રાયપુરમાં, સાંજે 7 વાગ્યાથી
  • ત્રીજો T20I મેચ: 25 જાન્યુઆરી ગુવાહાટી, સાંજે 7 વાગ્યાથી
  • ચોથી T20I મેચ: 28 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમમાં, સાંજે 7 વાગ્યાથી
  • પાંચમી અને છેલ્લી T20I મેચ: 31 જાન્યુઆરીએ તિરુવનંતપુરમમાં, સાંજે 7 વાગ્યાથી

ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે T20 માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં: સુર્યકુમાર યાદવ(કેપ્ટન) અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસંગ(વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પાંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ(વાઈસ કેપ્ટન), રિંકુ સિંગ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદિપ સિંગ, કુલદીપ યાદવ, વરૂણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર, ઈશાન કિશન(વિકેટકીપર).
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

