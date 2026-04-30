હોમSportsODI વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ કોહલીએ નિવૃત્તિ લીધી તો કોણ બનશે ભારતનો નંબર-3 બેટર? આ ક્રિકેટર છે મોટો દાવેદાર

ODI વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ કોહલીએ નિવૃત્તિ લીધી તો કોણ બનશે ભારતનો નંબર-3 બેટર? આ ક્રિકેટર છે મોટો દાવેદાર

છેલ્લા એક દાયકા કરતા વધુ સમયથી વનડે ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલી ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. કોહલી નંબર-3 પર બેટિંગ કરી અનેક રેકોર્ડ બનાવી ચૂક્યો છે. જો કોહલી 2027ના વનડે વિશ્વકપ બાદ આ ફોર્મેટને અલવિદા કહે તો ત્યારબાદ તેનું સ્થાન કોણ લેશે? 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:33 PM IST
  • આગામી વર્ષે વનડે વિશ્વકપ બાદ કોહલી લેશે નિવૃત્તિ!
  • કોણ હશે ટીમ ઈન્ડિયાનો નવો નંબર-3 બેટર
  • કોહલીનું સ્થાન લઈ શકે છે યુવા તિલક વર્મા

ODI વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ કોહલીએ નિવૃત્તિ લીધી તો કોણ બનશે ભારતનો નંબર-3 બેટર? આ ક્રિકેટર છે મોટો દાવેદાર

જો વિરાટ કોહલીએ 2027 વનડે વિશ્વકપ બાદ સંન્યાસ લીધો તો પછી વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનો નવો નંબર-3 બેટર કોણ હશે? ટીમ ઈન્ડિયાને ભવિષ્ય માટે આ સવાલનો જવાબ મળી ગયો છે. ભારત માટે વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શ્રેયસ અય્યર નંબર-4, વિકેટકીપર બેટર કેએલ રાહુલ નંબર-5 અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા નંબર-6 પર બેટિંગ કરે છે. હવે માત્ર એક એવો ખતરનાક બેટર છે, જે વનડે ફોર્મેટમાં વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ નંબર-3 પર ઉતરી શકે છે.

આ વિસ્ફોટક બેટર સૌથી મોટો દાવેદાર
એક વિસ્ફોટક બેટર એવો છે, જે ભારતની વનડે ટીમમાં નંબર-3ના સ્થાનની સમસ્યા હલ કરી દેશે. તે વનડે ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો બેસ્ટ નંબર-3 સાબિત થઈ શકે છે. આ બેટર કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ તિલક વર્મા છે. તિલક વર્મા ટી20માં પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય આપી ચૂક્યો છે. તે વનડે ક્રિકેટમાં પણ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવી શકે છે. તિલક વિસ્ફોટક બેટિંગ પણ કરી શકે છે.

ટેલેન્ટેડ ખેલાડી છે તિલક વર્મા
તિલક વર્માની પાસે ફાસ્ટ અને સ્પિન બોલરોનો સામનો કરવાની શાનદાર તકનીક છે, જે વનડે ફોર્મેટમાં એક નંબર-3 બેટર પાસે અપેક્ષા કરવામાં આવે છે. તિલક વર્માએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે 49 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 44.81ની એવરેજ અને 145ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 1389 રન બનાવ્યા છે. તેણે ટી20 ક્રિકેટમાં બે સદી અને છ અડધી સદી ફટકારી છે. તિલક વર્માએ 5 વનડે મેચમાં 68 રન બનાવ્યા છે. તિલકે વનડેમાં એક અડધી સદી પણ ફટકારી છે. તિલકને હવે વધુ દિવસો સુધી વનડે ટીમથી દૂર રાખવો મુશ્કેલ હશે. તેવામાં તે આગામી સમયમાં વિરાટ કોહલીનું સ્થાન લઈ શકે છે.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Virat KohliODIRohit Sharma

