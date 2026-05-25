/RCB vs GT Head to Head: RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની ટક્કરમાં કોણ જીતશે? જાણો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, કોનું પલડું છે ભારે

RCB vs GT Head to Head: IPL 2026 ના પહેલા ક્વોલિફાયરમાં RCB ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો હેડ-ટુ-હેડ મુકાબલો અત્યાર સુધી સમાન રહ્યો છે.
RCB vs GT Head to Head: IPL 2026 ના ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો પુરા થઈ ગયા છે. પ્લેઓફ 26 મે થી શરૂ થશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પ્રથમ ક્વોલિફાયરમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરશે. આ મેચના વિજેતા સીધો ફાઇનલમાં પહોંચશે. RCB 18 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં ટોચ પર છે. ગુજરાતના પણ 9 જીતથી 18 પોઈન્ટ છે, પરંતુ RCB કરતા ઓછા નેટ રન રેટને કારણે તેને બીજા સ્થાને સંતોષ માનવો પડ્યો છે.
RCB અને GTનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ IPLમાં અત્યાર સુધી 8 મેચ રમી ચૂક્યા છે. રેકોર્ડ સરખો છે. RCBએ 4 જીત મેળવી છે, જ્યારે GTએ 4 જીત મેળવી છે. આ સિઝનમાં બંને વચ્ચે રમાયેલી બે મેચ 1-1થી સમાપ્ત થઈ છે. આ જ કારણ છે કે ધર્મશાળાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મેચની અપેક્ષા છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સની તાકાત: તેમની બોલિંગ
IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સની સૌથી મોટી તાકાત બોલિંગ રહી છે. ટોચના 10 વિકેટ લેનારા બોલરોમાં ગુજરાતના ત્રણ નામ છે. રબાડાએ 24 વિકેટ, રાશિદે 19 અને સિરાજે 17 વિકેટ લીધી છે. RCB માટે ભુવનેશ્વર કુમારે 24 વિકેટ લીધી છે, પરંતુ ટીમનો કોઈ અન્ય બોલર ટોપના 10માં નથી. ટીમ છઠ્ઠા બોલિંગ વિકલ્પ સાથે સંઘર્ષ કરી રહી છે. રોમારિયો શેફર્ડે લગભગ 12ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે. ગુજરાત ટાઇટન્સની પાસે 7-8 બોલિંગ વિકલ્પો છે.
RCB માટે બેટિંગ સુપરપાવર
ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગ તેમના ટોચના ત્રણ બેટ્સમેન પર આધાર રાખે છે: શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન અને જોસ બટલર. ગિલ અને સુદર્શન ઓરેન્જ કેપ રેસમાં ટોચના બેમાં છે. RCB પાસે મજબૂત બેટિંગ લાઇનઅપ છે. ફિલ સોલ્ટ સારી રીતે ફિટ છે. વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર, જીતેશ શર્મા, ટિમ ડેવિડ, રોમારિયો શેફર્ડ અને કૃણાલ પંડ્યા પણ ટીમમાં છે. ગુજરાત સામેની 34મી મેચમાં, RCBએ 19મી ઓવરમાં 206 રનના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો હતો.