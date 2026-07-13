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કોણ જીતશે ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી? સેમિફાઇનલ પહેલાં જ થઈ ગઈ મોટી ભવિષ્યવાણી!

ફુટબોલ વિશ્વકપ હવે પોતાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. હવે સેમીફાઈનલના જંગની તૈયારી ચાલી રહી છે. પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં સ્પેનની ટક્કર ફ્રાન્સ સામે થશે જ્યારે બીજા સેમીફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાની સામે ઈંગ્લેન્ડ છે. આ વચ્ચે ટ્રોફી કોણ જીતશે તેના વિશે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:52 PM IST
કોણ જીતશે ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી? સેમિફાઇનલ પહેલાં જ થઈ ગઈ મોટી ભવિષ્યવાણી!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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