/કોણ જીતશે ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી? સેમિફાઇનલ પહેલાં જ થઈ ગઈ મોટી ભવિષ્યવાણી!

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા કોણ ચેમ્પિયન બનશે, તેને લઈને મોટી ભવિષ્યવાણી થઈ ગઈ છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ જીતવો સામાન્ય વાત નથી. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 જીતનારી ટીમને લગભગ 477 કરોડ (50 મિલિયન US ડોલર) નું ઈનામ મળશે. આ સિવાય વિજેતા ટીમને 18 કેરેટ સોનાની ટ્રોફી મળશે. ફુટબોલ વિશ્વકપની ટ્રોફીની કિંમત લગભગ 190 કરોડ રૂપિયા (20 મિલિયન યુએસ ડોલર) છે અને તે 18 કેરેટ સોનાથી બનેલી છે અને તેનું વજન લગભગ 6 કિલોગ્રામ (13 પાઉન્ડ) છે. વિજેતા ટીમને આ ટ્રોફી આપવામાં આવશે.
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના સેમીફાઈનલ મુકાબલા પહેલા જર્મનીના મહાન ગોલકીપર ઓલિવર કાને ફ્રાન્સને ટાઇટલ જીતવાનું સૌથી મજબૂત દાવેદાર ગણાવ્યું છે. કાનનું નામવું છે કે ફ્રાન્સની ટીમ સંતુલન, મજબૂતી અને અલગ-અલગ રીતે મેચ જીતવાની ક્ષમતાને કારણે બાકી ટીમોથી અલગ જોવા મળી રહી છે. ફ્રાન્સનો સામનો પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં 15 જુલાઈ) એ ડલાસ સ્ટેડિયમમાં સ્પેન સામે થશે. વિશ્વકપના નોકઆઉટમાં બંને ટીમ બીજીવાર આમને-સામને હશે. આ પહેલા 2006ના રાઉન્ડ ઓફ-16 મુકાબલામાં ફ્રાન્સે સ્પેનને 3-1થી હરાવ્યું હતું. ઓલિવર કાને કહ્યું કે અત્યાર સુધીના પ્રદર્શનને જોતા કોઈ ટીમને પસંદ કરવાની હશે તો તે ફ્રાન્સનું નામ લેશે.
કોણ જીતશે વિશ્વકપની ટ્રોફી?
ઓલિવર કાને Z5 પર વાત કરતા કહ્યુ- જો મારે અત્યાર સુધીની રમતના આધાર પર કોઈ એક ટીમને પસંદ કરવી હોય તો હું કદાચ ફ્રાન્સનું નામ લઈશ. બેલેન્સ, મજબૂતી અને મેચ જીતવાની ક્ષમતાના મામલામાં તે શ્રેષ્ઠ ટીમ લાગે છે. પરંતુ ચારેય ટીમ વચ્ચે અંતર ખુબ ઓછું છે અને તેમાંથી ગમે તે વિશ્વકપ જીતી શકે છે.
સેમી પહેલા થઈ મોટી ભવિષ્યવાણી
સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચે રમાનાર મુકાબલાને કાને ટૂર્નામેન્ટની સૌથી રોમાંચક રણનીતિક લડાઈમાંથી એક ગણાવ્યો. પૂર્વ ગોલકીપર અનુસાર સ્પેન બોલ પર વધુ નિયંત્રણ રાખી અને સતત આક્રમણ કરવા માટે જાણીતું છે, જ્યારે ફ્રાન્સ વળતો પ્રહાર કરવામાં માહિર છે. તેમણે કહ્યું કે આ મેચમાં તે ટીમ સફળ થશે જે મિડફીલ્ડ પર નિયંત્રણ બનાવી રાખશે અને પોતાના ડિફેન્સને મજબૂત રાખશે.
ફ્રાન્સની મજબૂત ડિફેન્સને તોડવું સરળ નથી
ઓલિવર કાન પ્રમાણે સેમીફાઈનલ જેવા મોટા મુકાબલામાં જીત હંમેશા નાના-નાના અંતરથી નક્કી થાય છે. સ્પેન માટે ફ્રાન્સના મજબૂત ડિફેન્સને તોડવું સરળ રહેશે નહીં. કાનનું માનવું છે કે સ્પેને ધૈર્યની સાથે રમવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે ફ્રાન્સે ઝડપથી પાસિંગ કરવું પડશે, મેદાનના કેટલાક હિસ્સામાં વધુ ખેલાડીઓ લાવવા પડશે અને પોતાના ડિફેન્સનું સંતુલન બનાવી રાખવું પડશે, કારણ કે ફ્રાન્સ પલટવારમાં દુનિયાની સૌથી ખતરનાક ટીમમાંથી એક છે.
મિડફીલ્ડની લડાઈથી થઈ શકે છે નિર્ણય
ઓલિવર કાને કહ્યું કે મેચનો નિર્ણય મિડફીલ્ડની લડાઈથી થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે માત્ર વધુ દબાવ બનાવવાથી કામ ચાલશે નહીં, પરંતુ સમય પસ સમજદારીથી પ્રેસિંગ કરવું જરૂરી હશે. તેમણે કહ્યું કે જે ટીમ મિડફીલ્ડ પર કબજો બનાવી રાખશે અને વિપક્ષી ટીમને ત્યાં રમવાથી રોકશે, તેના જીતવાની સંભાવના વધુ હશે. પોતાના ગોલકીપિંગના અનુભવના આધાર પર કાને આધુનિક ફુટબોલમાં ગોલકીપરની વધતી ભૂમિકા પર પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે આજના સમયમાં ગોલકીપર માત્ર ગોલ બચાવનાર ખેલાડી નથી, પરંતુ તે હુમલાની શરૂઆત કરવા અને ટીમને સંભાળવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.