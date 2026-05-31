/IPL 2026 Final : RCB કે ગુજરાત - કોણ જીતશે IPL 2026 ટ્રોફી ? થઈ ગઈ મોટી ભવિષ્યવાણી

IPL 2026 Final : IPL 2026ની ફાઇનલમાં આજે સાંજે 7:30 વાગ્યે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળશે. IPL 2026ની ફાઇનલ પહેલા એક મોટી ભવિષ્યવાણી સામે આવી છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ગયા વર્ષે IPL 2025ની ટ્રોફી જીતી હતી. RCB પાસે સતત બીજી વખત IPL ટાઇટલ મેળવવાની તક હશે. તો ગુજરાત ટાઇટન્સે IPL 2022ની ટ્રોફી જીતી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ પાસે ચાર વર્ષના અંતરાલ પછી બીજી વખત IPL ટ્રોફી જીતવાની તક છે.
IPL 2026ની ટ્રોફી કોણ જીતશે ?
પૂર્વ ભારતીય ઓફ-સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિન માને છે કે IPL 2026ની ફાઇનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સફળતાપૂર્વક પોતાનું ટાઇટલ બચાવશે. રવિચંદ્રન અશ્વિને જણાવ્યું હતું કે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર આ ફાઇનલ ફક્ત તેની પોતાની ભૂલોને કારણે હારી શકે. RCBએ ક્વોલિફાયર 1માં ગુજરાતને હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. લીગ તબક્કામાં RCBએ 14 મેચોમાંથી 9માં જીત નોંધાવી હતી, જ્યારે ટીમને 5 મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ફાઇનલ પહેલા કરવામાં મોટી ભવિષ્યવાણી
JioHotstar સાથે વાત કરતા, અશ્વિને કહ્યું, ગુજરાત તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમી રહ્યું છે અને તેઓએ ત્યાં પ્રભુત્વ સ્થાપિત કર્યું છે અને તેમના માટે આ એક કિલ્લો છે. આ એવી વસ્તુ છે જે તેને ફાઇનલમાં જવા માટે ખરેખર વધારાની ઉર્જા આપશે. RCB માટે તે પહેલા બેટિંગ કરે કે પહેલા બોલિંગ કરે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. આ તેની ફાઇનલ છે. તેઓ મજબૂત ફેવરિટ તરીકે મેચમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. RCBએ ફક્ત આક્રમક ક્રિકેટ રમવી જોઈએ, જેમ તેઓ સમગ્ર સિઝન દરમિયાન રમ્યા છે.
ક્વોલિફાયર-1માં RCBએ ગુજરાતને હરાવ્યું હતું
ક્વોલિફાયર-1માં RCBએ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા RCBએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને સ્કોરબોર્ડ પર 254 રનનો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. આગળ કેપ્ટન રજત પાટીદારે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં માત્ર 33 બોલમાં 93 રન ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ્સ દરમિયાન રજતે 5 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ 25 બોલમાં 43 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી, જ્યારે કૃણાલ પંડ્યાએ પણ 28 બોલમાં 43 રનનું મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું.
જોકે, જવાબમાં સમગ્ર ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ માત્ર 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. રાહુલ તેવતિયા 68 રન સાથે ટીમ માટે સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા, જ્યારે શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન અને જોસ બટલર બેટિંગમાં કોઈ ખાસ પ્રભાવ પાડી શક્યા નહીં. RCB માટે બોલિંગમાં, જેકબ ડફીએ 4 ઓવરમાં 39 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે ભુવનેશ્વર કુમાર, રસિક સલામ અને કૃણાલ પંડ્યાએ બે બે વિકેટ લીધી હતી.