103 દિવસ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ નહીં રમી શકે વૈભવ સૂર્યવંશી, ICCનો આ નિયમ બન્યો કારણ
બિહારનો 14 વર્ષીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તે સતત તેની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ચર્ચામાં રહે છે. જો કે, તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં તે હજુ પણ ભારત માટે રમી શકશે નહીં.
આ વર્ષ વૈભવ સૂર્યવંશી માટે નોંધપાત્ર રહ્યું છે. IPLથી લઈને અંડર-19 એશિયા કપ સુધી સૂર્યવંશીએ દરેક ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની છાપ છોડી છે. વૈભવે છ અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટ/શ્રેણીમાં સદી ફટકારી છે. તેણે પહેલીવાર IPL 2025માં ફક્ત 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
ત્યારબાદ તેણે ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે ODI અને ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ભારત માટે સદી ફટકારી હતી. હવે સૂર્યવંશીએ અંડર-19 એશિયા કપમાં સદી ફટકારી છે. આનો અર્થ એ છે કે સૂર્યવંશીનું બેટ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. જો કે, ટીમ ઈન્ડિયા ઇચ્છે તો પણ તેને ટીમમાં સામેલ કરી શકશે નહીં. કારણ કે ICC આ નિયમ આડે આવી રહ્યો છે.
ICCનો નિયમ શું કહે છે ?
ICC નિયમો અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર 15 વર્ષ હોવી જોઈએ. આ નિયમ 2020માં બનાવવામાં આવ્યો હતો. વૈભવ હાલમાં 14 વર્ષનો છે અને 27 માર્ચ, 2026ના રોજ 15 વર્ષનો થશે. તે હજુ 15 વર્ષનો થવાથી 103 દિવસ દૂર છે. તે પહેલાં વૈભવ ભારત માટે રમી શકશે નહીં.
IPL 2026માં સૌની નજર સૂર્યવંશી પર રહેશે
2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં સૌની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. સૂર્યવંશીને રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા રિટેન કરવામાં આવ્યો હતો અને ગયા વર્ષે મેગા ઓક્શનમાં RR દ્વારા તેને ખરીદવામાં આવ્યો હતો. સૂર્યવંશીએ અત્યાર સુધીમાં IPLમાં સાત મેચ રમી છે, જેમાં 206.56ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 252 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે એક સદી અને એક અડધી સદી પણ છે. હાલમાં વૈભવ સૂર્યવંશી અંડર-19 એશિયા કપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે.
