/રોહિત શર્માથી કેમ નારાજ છે સિલેક્ટર્સ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ? એક પછી એક ખુલી રહ્યા છે મોટા રહસ્યો, રિપોર્ટ્સમાં દાવો

Rohit Sharma ODI Future: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ રોહિત શર્માના વનડે ક્રિકેટ ભવિષ્ય અંગે ચાલી રહેલી અટકળો પર વિરામ લગાવી દીધો છે. દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું છે કે, ઇંગ્લેન્ડ સામે લોર્ડ્સમાં રમાનારી ત્રીજી અને છેલ્લી વનડે રોહિત શર્માની છેલ્લી મેચ નહીં હોય. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી એવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા હતા કે, ઇંગ્લેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝની છેલ્લી મેચ રોહિત શર્માની વનડે કરિયરની અંતિમ મેચ હોઈ શકે છે.
BCCI સેક્રેટરીએ આ સમાચારોને માત્ર અટકળો ગણાવી છે. દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું છે કે, રોહિત શર્મા ભારતીય વનડે ટીમના નિયમિત સભ્ય છે અને જ્યાં સુધી તે ટીમનો ભાગ છે ત્યાં સુધી દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રહેશે. લોર્ડ્સની મેચ રોહિત શર્માની વનડે કરિયરનો અંત નથી.
રોહિત શર્માના વનડે ભવિષ્ય મોટો ખુલાસો!
'ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા'ના એક રિપોર્ટ અનુસાર, સિલેક્ટર્સ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ રોહિત શર્માથી નારાજ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ગયા મહિને અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે સિરીઝ બાદ જ સિલેક્ટર્સે રોહિત શર્માને ટીમમાંથી હટાવવાનું મન બનાવી લીધું હતું. રિપોર્ટમાં એક ચોંકાવનારો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટે અફઘાનિસ્તાન સામેની સિરીઝની ત્રીજી વનડે મેચમાં યશસ્વી જયસ્વાલને તક આપવાનું સૂચન કર્યું, ત્યારે રોહિત શર્માએ આરામ કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. પરિણામે, કેપ્ટન શુભમન ગીલે વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ નંબર ત્રણ પર બેટિંગ કરવી પડી હતી, કારણ કે વિરાટ કોહલી તે સિરીઝ માટે ઉપલબ્ધ નહોતા.
રોહિત શર્માથી કેમ નારાજ છે સિલેક્ટર્સ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ?
BCCIના એક સૂત્રએ 'ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા'ને જણાવ્યું કે, 'સિલેક્ટર્સે ગયા મહિને અફઘાનિસ્તાન સામેની ઘરઆંગણાની વનડે સિરીઝ બાદ જ રોહિત શર્માને હટાવવાનું મન બનાવી લીધું હતું. રોહિત શર્માએ ચેન્નાઈમાં ત્રીજી વનડેમાં આરામ કરવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો, જેથી યશસ્વી જયસ્વાલને તક મળી શકે. આખરે યશસ્વી જયસ્વાલને જગ્યા આપવા માટે કેપ્ટન શુભમન ગીલે નંબર 3 પર બેટિંગ કરવી પડી હતી.'
રિપોર્ટ અનુસાર, ગૌતમ ગંભીરની આગેવાની હેઠળનું ટીમ મેનેજમેન્ટ રોહિત શર્માના પ્રદર્શનથી નાખુશ છે, ખાસ કરીને ત્યારથી જ્યારે ગયા વર્ષે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં જીત બાદ વનડે કેપ્ટન તરીકે શુભમન ગીલને રોહિત શર્માની જગ્યાએ લાવવામાં આવ્યા હતા.
એક પછી એક થઈ રહ્યા છે મોટા ખુલાસા
સૂત્રએ જણાવ્યું કે, 'રોહિત શર્મા માટે આ હંમેશા એક પડકાર રહ્યો છે, કારણ કે તેમણે બાકીના બે ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તેઓ ઘરેલું ક્રિકેટ પણ ખૂબ જ ઓછું રમે છે. ગત સિઝનમાં તેઓ વિજય હઝારે ટ્રોફીની બે મેચ રમ્યા હતા, જેમાંથી એક સિક્કિમ સામે હતી. તેને પોતાનો લય મેળવવા માટે વધુ સમયની જરૂર છે. સિલેક્ટર્સે પોતાનો અભિપ્રાય જણાવી દીધો છે. હવે તે રોહિત શર્મા અને બોર્ડ પર નિર્ભર છે કે તેઓ આ બાબતમાં આગળ કેવી રીતે આગળ વધવા માંગે છે.' વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં રવિવારે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે લોર્ડ્સમાં રમાનારી વનડે મેચ રોહિત શર્માની નેશનલ ટીમ માટે છેલ્લી મેચ સાબિત થઈ શકે છે.