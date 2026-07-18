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રોહિત શર્માથી કેમ નારાજ છે સિલેક્ટર્સ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ? એક પછી એક ખુલી રહ્યા છે મોટા રહસ્યો, રિપોર્ટ્સમાં દાવો

Rohit Sharma ODI Future: BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ રોહિત શર્માના વનડે ક્રિકેટ ભવિષ્ય અંગે ચાલી રહેલી અટકળોનો અંત લાવ્યા છે. દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું છે કે, ઇંગ્લેન્ડ સામે લોર્ડ્સમાં રમાનારી ત્રીજી અને છેલ્લી વનડે રોહિત શર્માની છેલ્લી મેચ નહીં હોય.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:42 PM IST
રોહિત શર્માથી કેમ નારાજ છે સિલેક્ટર્સ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ? એક પછી એક ખુલી રહ્યા છે મોટા રહસ્યો, રિપોર્ટ્સમાં દાવો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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