/રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે નામ જોડાયું, પણ નસીબ નહીં: 609 વિકેટ લીધા બાદ પણ, જાડેજાએ છોડી દીધી સૌરાષ્ટ્રની ટીમ

Dharmendrasinh Jadeja Career: ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત વિકેટ લેવાથી પણ ક્યારેક ટીમ ઈન્ડિયા સુધી પહોંચવાની ગેરંટી હોતી નથી. અનુભવી સ્પિનર ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાની કહાની પણ આવી જ છે. 36 વર્ષીય જાડેજાએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ઘણી વિકેટો મેળવી છે, પરંતુ હજુ સુધી ભારતીય સિનિયર ટીમ માટે રમ્યા નથી. આ ડાબોડી સ્પિનરે ફર્સ્ટ-ક્લાસ, લિસ્ટ A અને T20 ક્રિકેટમાં 609 વિકેટ લીધી છે. રણજી ટ્રોફીમાં તેનું પ્રદર્શન ઘણા વર્ષોથી પ્રભાવશાળી રહ્યું છે, પરંતુ તે હજુ સુધી ભારતીય સિનિયર ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યા નથી.
બંને સૌરાષ્ટ્રના અને ડાબોડી સ્પિનર
ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું નામ સાંભળતા જ ક્રિકેટ ચાહકોનું ધ્યાન રવિન્દ્ર જાડેજા તરફ ખેંચાય છે. બંને સૌરાષ્ટ્રના છે અને ડાબોડી સ્પિન બોલિંગ કરે છે, પરંતુ તેમની વચ્ચે કોઈ પારિવારિક સંબંધ નથી. લગભગ 13 વર્ષથી સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સૌરાષ્ટ્રના બોલિંગ આક્રમણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતા ધર્મેન્દ્રસિંહ હવે પોતાની કારકિર્દીના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. તેમણે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન (SCA) તરફથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મેળવ્યું છે. આગામી સ્થાનિક સિઝનમાં તેઓ છત્તીસગઢ તરફથી રમે તેવી અપેક્ષા છે.
રવિન્દ્ર જાડેજાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવ્યું છે, જ્યારે ધર્મેન્દ્રસિંહની કારકિર્દી સ્થાનિક ક્રિકેટમાં વિતાવી છે. અહીં, તેમની બોલિંગે નોંધપાત્ર આંકડાઓ બનાવ્યા કર્યા છે. ધર્મેન્દ્રસિંહે 100 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 26.25 ની સરેરાશથી 423 વિકેટ લીધી છે. તેમણે 26 વખત એક ઇનિંગમાં પાંચ કે તેથી વધુ વિકેટ લીધી છે, અને સાત વખત એક મેચમાં 10 કે તેથી વધુ વિકેટ લીધી છે.
સૌરાષ્ટ્ર માટે મુખ્ય વિકેટ લેનાર ખેલાડી
ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 7/32 છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે તેઓ માત્ર લાંબા સમય સુધી સેવા આપતા બોલર જ નથી, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર માટે મુખ્ય વિકેટ લેનાર પણ છે. ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાની સૌથી મોટી સિદ્ધિઓમાંની એક રણજી ટ્રોફીમાં તેમનું સતત પ્રદર્શન છે.
ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ 2017-18 સીઝનથી 293 રણજી વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનાથી વધુ વિકેટ કોઈ બોલરે લીધી નથી. તેમ છતાં, તેમને ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન ભારત પાસે રવિચંદ્રન અશ્વિન, રવિન્દ્ર જાડેજા અને કુલદીપ યાદવ જેવા સ્પિન વિકલ્પો હતા, જેના કારણે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે સ્પર્ધા ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી.
ધર્મેન્દ્રસિંહ બેટથી રન બનાવવામાં પણ માહિર
જાડેજાનું પ્રભાવશાળી બેટિંગ પ્રદર્શન ફક્ત ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ સુધી મર્યાદિત નથી. તેમણે 90 લિસ્ટ A મેચોમાં 28.33ની સરેરાશથી 121 વિકેટ લીધી છે. આ ફોર્મેટમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 7/10 છે. તેમણે 73 T20 મેચોમાં 24.92ની સરેરાશથી 65 વિકેટ લીધી છે. ધર્મેન્દ્રસિંહ બેટથી રન બનાવવામાં પણ માહિર છે. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 2123 રન બનાવ્યા છે, જેમાં સાત અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 566 રન અને T20 મેચોમાં 208 રન બનાવ્યા છે.
ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાના ભવિષ્ય અંગે ચર્ચા થઈ
નવી ડોમેસ્ટિક સિઝન પહેલા, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન, ટીમ મેનેજમેન્ટ અને ખેલાડી વચ્ચે ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાના ભવિષ્ય અંગે ચર્ચા થઈ હતી. આ મુદ્દો મુખ્યત્વે સફેદ બોલના ક્રિકેટમાં તેમની ભૂમિકાને લગતો હતો. ટીમ મેનેજમેન્ટ ઇચ્છતું હતું કે અનુભવી સ્પિનર મુખ્યત્વે લાલ બોલના ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, જ્યારે ધર્મેન્દ્રસિંહ પણ ODI અને T20 ફોર્મેટમાં રમવા માંગતા હતા.
સૌરાષ્ટ્ર સાથેની તેમની લાંબી સફરનો અંત આવ્યો
ભારતીય ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં ટીમની નોંધપાત્ર સફળતા દરમિયાન ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા સૌરાષ્ટ્રની બોલિંગનો મુખ્ય ભાગ હતા. ધર્મેન્દ્રસિંહ 2019-20 અને 2022-23 સીઝનમાં રણજી ટ્રોફી વિજેતા ટીમોનો ભાગ હતા. હવે સૌરાષ્ટ્ર સાથેની તેમની લાંબી સફરનો અંત આવ્યો છે. SCAના એક અધિકારીએ તેમના નિર્ણય પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે, અમે તેમને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ.
ટીમ ઈન્ડિયાના દરવાજા તેમના માટે ક્યારે ખુલશે?
ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા હવે છત્તીસગઢ સાથે એક નવો પડકાર લેવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પરંતુ એક પ્રશ્ન બાકી છે, 100 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, રણજી ટ્રોફીમાં વર્ષોના પ્રભુત્વ અને 600થી વધુ વિકેટો છતાં, શું ટીમ ઈન્ડિયાના દરવાજા તેમના માટે ક્યારેય ખુલશે ખરા?