એ 5 મોટા ક્રિકેટર જેમને BCCI હવે નહીં આપે પગાર, જાણો શું છે કારણ
BCCI Central Contract : BCCIએ 2025-26 માટે સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટમાંથી A+ કેટેગરીને હટાવવામાં આવી છે. A કેટેગરીમાં શુભમન ગિલ સહિત 3 ખેલાડીઓ છે, તો રોહિત અને વિરાટને B કેટેગરીમાં મુકવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 5 એવા ખેલાડી છે, જેમને કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટમાંથી હટાવવામાં આવ્યા છે.
BCCI Central Contract : BCCIએ 2025-26 માટે સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. A કેટેગરીમાં શુભમન ગિલ ઉપરાંત જસપ્રીત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે બંને હવે ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં રમતા હોવાથી તેમનું ડિમોશન કરવામાં આવ્યું છે.
રોહિત અને વિરાટનું ડિમોશન
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા અગાઉ A+ કેટેગરીમાં હતા. હવે તેમને B કેટેગરીમાં મુકવામાં આવ્યા છે. નવા કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટ પ્રમાણે A કેટેગરીમાં 3 ખેલાડી, B કેટેગરીમાં 11 ખેલાડી અને C કેટેગરીમાં 16 ખલાડીઓને મુકવામાં આવ્યા છે.
ઈશાન કિશન અને શમીનું નામ ગાયબ
કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે 5 મોટા ખેલાડીઓના નામ આ લિસ્ટમાંથી ગાયબ છે, જેમાં સૌથી મોટું નામ ઈશાન કિશનનું છે, જેણે લાંબા સમય બાદ ટીમમાં વાપસી કરી છે અને ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે અને તેનું નામ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં હોવા છતાં તે બહાર હોવાથી આ નિર્ણય ચોંકાવનારો છે.
આ લિસ્ટમાં મહોમ્મદ શમીનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. જે લાંબા સમયથી ટીમની બહાર છે. તે છેલ્લે વર્ષ 2025માં ચેમ્પિયન ટ્રોફિમાં રમ્યો હતો, ત્યારથી તે ટીમથી બહાર છે.
આ 3 ખેલાડીઓનું પણ કપાયું પત્તુ
ઈશાન કિશન અને શમી ઉપરાંત RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારને પણ બહારનો રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો છે. તો બંગાળના ફાસ્ટ બોલર મુકેશ કુમારનો પણ કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટમાં સમાવેશ થયો નથી. આ ઉપરાંત મુંબઈના ધાકડ બેટ્સમેન સરફરાજ ખાનને પણ લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યું નથી. આ ખેલાડીઓ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ લિસ્ટમાંથી બહાર થતાં ફેન્સ પણ ચોંકી ગયા છે.
આ 5 ખેલાડીઓને કેમ કરાયા બહાર ?
BCCIએ આ વખતે 34 ખેલાડીઓનું લિસ્ટ ઘટાડીને 30 ખેલાડીઓનું કરી દીધું છે. શમીનું બહાર થવાનું કારણ તે સિલેક્ટર્સના હાલના પ્લાનમાં ના હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. તો કિશન, મુકેશ, પાટીદાર અને સરફરાજ ખાને આ સમયગાળા દરમિયાન એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ના રમી હોવાથી બહાર કરવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. જો કે, BCCIએ આ ખેલાડીઓને કેમ બહાર કર્યા છે, તેનું સ્પષ્ટ કારણ જણાવ્યું નથી.
