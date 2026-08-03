/IPLમાં 0 વિકેટ છતાં બુમરાહને કરશે રિપ્લેસ, પસંદગીકારોએ આકિબમાં એવું શું જોયું કે ટીમમાં આપ્યું સ્થાન ?

Auqib Nabi : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં એક બાદ એક ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે. 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ રહેલી શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહ ઈજાના કારણે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ તેના સ્થાને અનકેપ્ડ ખેલાડી આકિબ નબીને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
IPLમાં 0 વિકેટ
ટીમ શ્રીલંકા રવાના થાય તેના એક દિવસ પહેલા જ નબીને તેની પસંદગીના સમાચાર મળ્યા હતા. તેણે IPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું, પરંતુ 5 મેચમાં તે એક પણ વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યો નહોતો. આવો રેકોર્ડ હોવા છતાં તેની પસંદગી કેમ કરવામાં આવી, તેની પાછળનું પણ એક કારણ છે.
આકિબ નબીનું નામ કેટલાક ચાહકો માટે નવું હોઈ શકે છે, પરંતુ દિલ્હી કેપિટલ્સે ઓક્શન દરમિયાન તેની ક્ષમતા જોઈ હતી, તેને ખરીદવા માટે ₹8.4 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. જોકે તેણે IPL 2026માં પાંચ મેચમાં એક પણ વિકેટ લીધી નહોતી, ત્યારબાદ તેને અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે બેકઅપ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
પસંદગીકારો કેમ પ્રભાવિત થયા ?
પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પસંદગીકારોએ આકિબમાં એવું શું જોયું કે તેને બુમરાહ જેવા બોલરના સ્થાને પસંદ કર્યો ? 29 વર્ષીય ખેલાડીએ 2025-26 રણજી ટ્રોફી સીઝન દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કરીને જમ્મુ-કાશ્મીરને ટાઇટલ અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે માત્ર 10 મેચમાં 60 વિકેટ ઝડપીને પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. છેલ્લી બે સીઝનમાં 100 વિકેટો મેળવ્યા બાદ તેણે તેના સ્થાનિક ક્રિકેટ પ્રદર્શનના આધારે ટીમ ઇન્ડિયામાં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
શ્રીલંકામાં રમવાનો અનુભવ
ભારતીય ટીમે છેલ્લે 2017માં શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ત્યારથી ટીમ ઇન્ડિયાનો ચહેરો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયો છે. વર્તમાન ટીમમાં ફક્ત થોડા જ ખેલાડીઓ છે, જે શ્રીલંકાના ટર્નિંગ ટ્રેક અને ધીમી પિચ પર રમવાનો અનુભવ છે. આકિબ નબી તાજેતરમાં શ્રીલંકા પ્રવાસમાં સામેલ હતો, જ્યાં તેણે બે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 6 વિકેટો લીધી હતી. હવે એ જોવાનું રહેશે કે 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થનારી ટેસ્ટ મેચમાં તેને તક મળે છે કે નહીં.