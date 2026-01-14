આયુષ બદોનીને અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં કેમ મળ્યું સ્થાન ? કોચે કર્યો ખુલાસો
Gautam Gambhir Ayush Badoni : ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણી દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર ફરી એકવાર ટીકાકારોના ઘેરામાં આવી ગયા છે. તેમની પસંદગી પર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગંભીરે વ્યક્તિગત પસંદગીના આધારે આયુષ બદોનીને ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.
Trending Photos
Gautam Gambhir Ayush Badoni : વોશિંગ્ટન સુંદરની ઈજાને કારણે આયુષ બદોનીને ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની છેલ્લી બે વનડે માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, બદોનીને પસંદ કરવાના નિર્ણયને સાર્વત્રિક રીતે સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. ઘણાને લાગ્યું કે રિયાન પરાગ અથવા રિંકુ સિંહ પણ સારા વિકલ્પો હતા.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડે પહેલા ભારતીય બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે દિલ્હીના યુવા ખેલાડી આયુષ બદોનીને ટીમમાં સામેલ કરવા અંગે કહ્યું કે તેણે ઈન્ડિયા એ અને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ)માં પોતાની તકોમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેની ઓફ-બ્રેક બોલિંગ તેને ઓલરાઉન્ડર સુંદરનું સ્થાન લેવા માટે સારો ઉમેદવાર બનાવે છે.
બેટિંગ કોચે કારણ જણાવ્યું
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, કોટકે કહ્યું, "તે રમી રહ્યો છે. તે પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે ભારત A માટે ODI રમી છે અને સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. અલબત્ત, ટીમ પસંદગીકારો પસંદગી કરે છે, પરંતુ કોઈપણ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે જ્યારે વોશિંગ્ટન આઉટ થાય છે, ત્યારે તમે સામાન્ય રીતે ફક્ત પાંચ બોલરો સાથે જઈ શકતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, છેલ્લી મેચમાં જો આપણી પાસે ફક્ત પાંચ બોલરો હોત અને વોશિંગ્ટન ચોથી કે પાંચમી ઓવરમાં ઘાયલ થઈ ગયો હોત, તો તે ઓવર કોણ ફેંકત ? તેથી દરેક ટીમ છઠ્ઠો બોલિંગ વિકલ્પ ઇચ્છશે."
આયુષ બદોનીનો રેકોર્ડ
અત્યાર સુધી બદોનીએ 27 લિસ્ટ A મેચોમાં 36.47ની સરેરાશથી 693 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે 29.72ની સરેરાશ અને 4.54ના ઇકોનોમી રેટથી 18 વિકેટ પણ લીધી છે. ગયા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા Aના ભારત પ્રવાસ દરમિયાન, બદોનીએ અડધી સદી ફટકારી હતી.
વધુમાં ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા Aના ભારત પ્રવાસ દરમિયાન તેણે બે મેચોમાં 16.33ની સરેરાશથી ત્રણ વિકેટ લીધી હતી અને એક ઇનિંગમાં 21 રન બનાવ્યા હતા. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે મિડલ-ઓર્ડર બેટ્સમેન તરીકે તેણે 56 IPL મેચ અને 46 ઇનિંગ રમી છે જેમાં 26.75ની સરેરાશથી રન બનાવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે