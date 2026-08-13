/તો ગૌતમ ગંભીરને કોચ પદેથી હટાવશે નહીં BCCI, સામે આવ્યા 2 મોટા કારણ

ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરની સ્થિતિને લઈને ઘણા સમયથી સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ટીમના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ તાજેતરમાં વ્હાઇટ બોલ સિરીઝમાં હારથી ગંભીર પર દબાણ વધી ગયું છે. પરંતુ હાલ તેના માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ ગંભીરને હટાવવાના મૂડમાં નથી.
ગંભીરની ખુરશી સુરક્ષિત
ગંભીરના કોચ બન્યા બાદથી ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન ઉતાર-ચઢાવભર્યું રહ્યું છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ અને આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે મળેલી હારે ખુબ નિરાશ કર્યાં હતા. ત્યારબાદ આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે ટી20 સિરીઝમાં ખરાબ પરિણામ બાદ સફેદ બોલ ક્રિકેટમાં તેની ભૂમિકા પર સવાલો ઉઠવા લાગ્યા હતા. તેમ છતાં રિપોર્ટ પ્રમાણે BCCIએ ગંભીરને હાલ હટાવવાનો નિર્ણય લીધો નથી, તેની પાછળ બે કારણ જણાવવામાં આવી રહ્યાં છે.
પ્રથમ કારણઃ ટેસ્ટ ટીમ ફેરફારના તબક્કામાં
ભારતીય ટેસ્ટ ક્રિકેટ આ સમયે મોટા ફેરફારમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને આર અશ્વિન જેવા અનુભવી ખેલાડીઓની નિવૃત્તિ બાદ ટીમનું માળખું બદલાયું છે. હવે શુભમન ગિલની આગેવાનીમાં એક નવી ટેસ્ટ ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. તેવામાં બોર્ડનું માનવું છે કે આ ફેરફારના સમયમાં ખરાબ પરિણામને માત્ર કોચની નિષ્ફળતા તરીકે જોવું યોગ્ય રહેશે નહીં. ટીમમાં ઘણા નવા ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ખુદને સાબિત કરવાની તક મળી રહી છે અને તેને સમયની જરૂર છે.
બીજું કારણઃ ખેલાડીઓની ઈજાએ પણ વધારી મુશ્કેલી
ગંભીર માટે બીજી મોટી રાહત ખેલાડીઓની ઈજા સાથે જોડાયેલી છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે BCCI તે પણ માને છે કે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓની ગેરહાજરીએ ટીમના પ્રદર્શનને પ્રભાવિત કર્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ દરમિયાન ગિલ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ગિલ આ સિરીઝમાં ઉપલબ્ધ રહ્યો હોત તો મેચનું પરિણામ અલગ રહી શકતું હતું. શ્રીલંકાના પ્રવાસ પર પણ ભારતીય ટીમની મુશ્કેલી ઓછી થઈ નથી. જસપ્રીત બુમરાહ, સાઈ સુદર્શન અને વોશિંગટન સુંદર જેવા મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર છે.
VVS લક્ષ્મણની ભૂમિકા
રિપોર્ટ્સમાં તે દાવો કરવામાં આવ્યો કે BCCI ના સેન્ટર ઓફ એક્સલેન્સમાં ક્રિકેટ પ્રમુખ તરીકે VVS લક્ષ્મણની ભૂમિકામાં સહજ છે. તેવામાં ટેસ્ટ ટીમ માટે વચગાળાના કોચની નિમણૂંક ખતમ માનવામાં આવી રહી છે. તેની પાછળ અન્ય કારણ છે કે શ્રીલંકાના પ્રવાસ બાદ WTC 2025-2027 ચક્રમાં ભારતની માત્ર બે ટેસ્ટ સિરીઝ બાકી રહેશે, તેવામાં કોચ બદલવાનો નિર્ણય વ્યાવહારિક માનવામાં આવી રહ્યો નથી.