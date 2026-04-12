18મી ઓવરમાં એવું શું થયું કે CSKએ અચાનક આયુષ મ્હાત્રેને કર્યો રિટાયર્ડ આઉટ ? કારણ આવ્યું સામે

ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Ayush Mhatre Retired Out : આયુષ મ્હાત્રે ફિફ્ટી ફટકારીને રમી રહ્યો હતો. ત્યારે CSKએ તેને અચાનક રિટાયર્ડ આઉટ કર્યો હતો. 17.3 ઓવરમાં જ્યારે CSKનો સ્કોર બે વિકેટના નુકસાને 175 રન હતો, ત્યારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ શિવમ દુબે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો અને તેણે 10 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:55 AM IST
  • DC સામે આયુષ મ્હાત્રેને CSKએ રિટાયર્ડ આઉટ કર્યો 
  • તે રિટાયર્ડ આઉટ થનાર CSKનો બીજો ખેલાડી બન્યો 
  • મ્હાત્રેએ 36 બોલમાં 59 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી

Ayush Mhatre Retired Out : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના યુવા બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રેએ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન એક અસામાન્ય રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે IPLમાં અડધી સદી ફટકાર્યા પછી રિટાયર્ડ આઉટ થનાર CSKનો બીજો ખેલાડી બન્યો છે.

20 વર્ષીય મ્હાત્રેએ 36 બોલમાં 59 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જોકે, ટીમની વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે તેને 18મી ઓવર દરમિયાન પેવેલિયન પાછો બોલાવવામાં આવ્યો. તે સમયે CSKનો સ્કોર 175/2 હતો અને ટીમ અંતિમ ઓવરોમાં તેમના સ્કોરિંગ રેટને ઝડપી બનાવવા માંગતી હતી.

સેમસન સાથે મોટી ભાગીદારી

મ્હાત્રેએ સંજુ સેમસન સાથે 113 રનની ભાગીદારી કરી. આ DC સામે CSK માટે કોઈપણ વિકેટ માટે બીજી સૌથી મોટી ભાગીદારી છે. અગાઉ, 2023માં ડેવોન કોનવે અને રુતુરાજ ગાયકવાડે સાથે મળીને 141 રન બનાવ્યા હતા.

મ્હાત્રેએ મિડલ ઓવરો દરમિયાન સમજદારીપૂર્વક બેટિંગ કરી, ટીમના સ્કોરબોર્ડને સતત સ્થિર રાખ્યું. પાવરપ્લે દરમિયાન CSKએ 61 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, રુતુરાજ ગાયકવાડ થોડા સમય પછી આઉટ થઈ ગયો, તેણે 15 રન બનાવ્યા. આ ઝટકા છતાં ટીમનો સ્કોરિંગ રેટ ધીમો પડ્યો નહીં.

CSKએ મ્હાત્રેને કેમ કર્યો 'રિટાયર્ડ આઉટ' ?

આ નિર્ણય છેલ્લી ઓવરો દરમિયાન લેવામાં આવ્યો, જ્યારે સ્કોરિંગ રેટ થોડો ધીમો પડી ગયો હતો. ખાસ કરીને લુંગીસાની ન્ગીડી અને ટી. નટરાજનની સટીંગ બોલિંગ સામે ટીમનો રનરેટ ધીમો થઈ રહ્યો હતો, તેથી મ્હાત્રેને રિટાયર્ડ આઉટ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ શિવમ દુબેને ઉતારવામાં આવ્યો, જેનાથી તે નવા બોલ સામે ઝડપથી રન બનાવી શક્યો.
 
ક્રીઝ પર પહોંચ્યા પછી દુબેએ આક્રમક બેટિંગ કરી અને ટીમના કુલ સ્કોરને 200 રનથી વધુ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. અંતે CSKએ 20 ઓવરમાં 212/2નો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. જેમાં મ્હાત્રે અને સેમસન વચ્ચેની ભાગીદારીએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.

મ્હાત્રે એક વિશિષ્ટ યાદીમાં સામેલ

મ્હાત્રે હવે IPLના ઇતિહાસમાં 'રિટાયર્ડ આઉટ' થયેલા ખેલાડીઓના એક યાદીમાં સામેલ થયો છે. આ વિશિષ્ટ યાદીમાં રવિચંદ્રન અશ્વિન, અથર્વ તાઈડે, સાઈ સુદર્શન, તિલક વર્મા અને ડેવોન કોનવે જેવા નામો છે. ડેવોન કોનવે આ રીતે રિટાયર્ડ આઉટ થનારા CSKનો પ્રથમ ખેલાડી હતો અને મ્હાત્રે હવે આ ક્લબમાં જોડાનાર ફ્રેન્ચાઇઝીનો બીજો ખેલાડી બન્યો છે.

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

