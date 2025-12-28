14 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશી કેમ બન્યા ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન? આ 3 કારણોથી મળી મોટી જવાબદારી
Vaibhav Suryavanshi: માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશી સતત ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા છે. તે દરેક જગ્યાએ રન બનાવી રહ્યો છે અને સાબિત કરી રહ્યા છે કે તે મોટા સ્તર પર રમવા માટે તૈયાર છે. હવે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ પહેલા સૂર્યવંશીને એક મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની યુથ વનડે સિરીઝમાં કેપ્ટનશીપ કરશે અને તેની પાછળ 3 મુખ્ય કારણો છે.
Vaibhav Suryavanshi: પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી ચાહકોના દિલ જીતનાર વૈભવ માટે વર્ષ 2025 કોઈ સપનાથી ઓછું રહ્યું નથી. હવે વર્ષ 2026ની શરૂઆત તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની યુથ વનડે શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન તરીકે કરશે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ યુથ વનડે મેચોનું આયોજન થવાનું છે, જેના માટે ટીમની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. 14 વર્ષના વૈભવને કેપ્ટન બનાવવા પાછળના કારણો પર એક નજર કરીએ...
1. આયુષ મ્હાત્રે ઈજાગ્રસ્ત
આયુષ મ્હાત્રેને કાંડામાં ઈજા થઈ છે અને BCCI તેમને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ફિટ રાખવા માંગે છે. આ કારણોસર તેમને ટૂર્નામેન્ટ પહેલા રમાનારી વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. જો આયુષ ઉપલબ્ધ હોત, તો તેમને કેપ્ટનશીપ મળતી. તેમની ગેરહાજરીમાં વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સભ્ય છે, તેથી તેમને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
2. વૈભવ સૂર્યવંશીનું સતત શાનદાર પ્રદર્શન
વૈભવે છેલ્લા એક વર્ષમાં સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે IPL જેવી મોટી હરાજીમાં ધૂમ મચાવી અને મેદાન પર પણ 35 બોલમાં સદી ફટકારી કમાલ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે યુથ વનડે અને ટેસ્ટ મેચોમાં પણ પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે. તેમણે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ અને અંડર-19 એશિયા કપમાં પણ સદી ફટકારી હતી. આ શાનદાર પ્રદર્શનના ઇનામ રૂપે સિલેક્ટર્સે તેને કેપ્ટન બનાવ્યો છે.
3. વૈભવ સૂર્યવંશીને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવા...
માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશી મોટા બોલરોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. તેમની પાસે વિશેષ પ્રતિભા છે અને BCCI કદાચ તેમના પર કેપ્ટનશીપનું દબાણ મૂકીને એ જોવા માંગે છે કે તેઓ કેવું પ્રદર્શન કરે છે. જો વૈભવ એક સારા લીડર તરીકે સાબિત થાય છે, તો તેમને આગળ જતાં અંડર-19 ટીમ અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બિહારની કપ્તાની પણ સોંપવામાં આવી શકે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની યુથ વનડે સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયા:
વૈભવ સૂર્યવંશી (કેપ્ટન), આરોન જ્યોર્જ (વાઈસ કેપ્ટન), વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), હરવંશ સિંહ (વિકેટકીપર), આરએસ અંબરીશ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલાન પટેલ, મોહમ્મદ એનાન, હેનિલ પટેલ, ડી. દીપેશ, કિશન કુમાર સિંહ, ઉધવ મોહન, યુવરાજ ગોહિલ, રાહુલ કુમાર.
