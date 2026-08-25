/ધ્રુવ જુરેલે કેમ કરાવ્યું જય જવાન જય કિસાનનું ટેટૂ? સેલિબ્રેશનનું કારણ જાણીને ક્રિકેટર પ્રત્યે વધશે ઈજ્જત

Dhruv Jurel Tattoo: શ્રીલંકા સામે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં ધ્રુવ જુરેલે શાનદાર સદી ફટકારી. જુરેલે પોતાની બીજી ટેસ્ટ સદીની ઉજવણી અનોખી રીતે કરી. શરૂઆતમાં એવું લાગતું હતું કે તે પોતાના બાઈસેપ્સ બતાવી રહ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે કેમેરા ઝૂમ થયો ત્યારે ભારતના બીજા વડા પ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના પ્રખ્યાત સૂત્ર, "જય જવાન જય કિસાન" દર્શાવતું ટેટૂ બહાર આવ્યું. ધ્રુવ જુરેલ આ સૂત્રની ફોટાને દુનિયા સમક્ષ તાજી કરવા માંગતા હતા. દિવસની રમત પછી જ્યારે તેમને સેલિબ્રેશન પાછળનું કારણ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ભાવુક જવાબ આપ્યો.
શ્રીલંકા સામેની બીજી ટેસ્ટ, કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ રહી છે, તે ધ્રુવ જુરેલ માટે મહત્વપૂર્ણ હતી. છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં તેમનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું હતું, અને ઘણા ક્રિકેટ એક્સપર્ટ તેમના સ્થાને સરફરાઝ ખાનને રમાડવાનું કરી રહ્યા હતા. જો કે, જુરેલે શાનદાર સદી ફટકારીને તેમના ટીકાકારોને ચૂપ કરી દીધા છે.
ધ્રુવ જુરેલે આ રીતે સેલિબ્રેશન કેમ કર્યું?
ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલે 177 બોલમાં 115 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી અને ટીમ ઇન્ડિયાને 500થી વધુ રન બનાવવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. પોતાની બેટિંગ ઉપરાંત, તે પોતાના ખાસ સેલિબ્રેશન માટે પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. બીજા દિવસે સ્ટમ્પ પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, તેણે આ સેલિબ્રેશન પાછળનું કારણ જણાવ્યું હતું.
"जय जवान, जय किसान"
🗣️ My grandfather was a farmer and my father, a soldier.🫡
Dhruv Jurel reveals the reason behind the special celebration and the tattoo on his arm after reaching his 💯 👌#TeamIndia | #SLvIND | @dhruvjurel21 pic.twitter.com/pQlM1r84hN
— BCCI (@BCCI) August 24, 2026
ધ્રુવ જુરેલે કહ્યું કે, આ સેલિબ્રેશન મારા મૂળ સાથે જોડાયેલું છે. મારા દાદા ખેડૂત હતા અને મારા પિતા સેનામાં હતા. હું આ ભૂલવા માંગતો નથી, તેથી આ સેલિબ્રેશન મારા દાદા અને પિતા માટે હતું.
ભારતે 500 રનનો પહાડ બનાવ્યો
પહેલી મેચ જીત્યા પછી સિરીઝમાં 1-0થી આગળ રહેલી ટીમ ઇન્ડિયાએ બીજી ટેસ્ટમાં પણ પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 503 રનનો પહાડ બનાવ્યો છે. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા દેવદત્ત પડિકલે ફરી એકવાર શાનદાર ઇનિંગ રમી અને સતત બીજી સદી ફટકારી. તેણે 117 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન શુભમન ગિલ (50 રન) અને રિષભ પંત (63 રન) બનાવી સારું યોગદાન આપ્યું. મોહમ્મદ સિરાજે અંતમાં ફક્ત ત્રણ રન બનાવ્યા, પરંતુ તેણે 29 બોલનો સામનો કર્યો અને ધ્રુવ જુરેલને તેની સદી સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
શ્રીલંકાએ બે વિકેટ ગુમાવી
બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, શ્રીલંકાએ ફક્ત 8 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. લાહિરુ ઉદારાને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ આઉટ કર્યો, જ્યારે નાઈટવોચમેન પ્રભાત જયસૂર્યાને ડાબા હાથના સ્પિનર માનવ સુથારે આઉટ કર્યો.