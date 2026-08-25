Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ધ્રુવ જુરેલે કેમ કરાવ્યું જય જવાન જય કિસાનનું ટેટૂ? સેલિબ્રેશનનું કારણ જાણીને ક્રિકેટર પ્રત્યે વધશે ઈજ્જત

ધ્રુવ જુરેલે કેમ કરાવ્યું જય જવાન જય કિસાનનું ટેટૂ? સેલિબ્રેશનનું કારણ જાણીને ક્રિકેટર પ્રત્યે વધશે ઈજ્જત

Dhruv Jurel Tattoo: શ્રીલંકા સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ધ્રુવ જુરેલે પોતાની સદીનું સેલિબ્રેશન ખૂબ જ સ્ટાઇલિશ રીતે કર્યું. તેણે પોતાના બાઈસેપ્સ બતાવ્યા, જેના પર જય જવાન જય કિસાન લખેલું હતું. તેણે આ લખાવવા પાછળનું કારણ પણ સમજાવ્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:12 AM IST
ધ્રુવ જુરેલે કેમ કરાવ્યું જય જવાન જય કિસાનનું ટેટૂ? સેલિબ્રેશનનું કારણ જાણીને ક્રિકેટર પ્રત્યે વધશે ઈજ્જત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ધ્રુવ જુરેલે કેમ કરાવ્યું જય જવાન જય કિસાનનું ટેટૂ? સેલિબ્રેશનનું કારણ જાણીને
2
3
4
5