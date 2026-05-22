/મિડલ-ઓર્ડર ફેલ ગયો હોવા છતાં તે કેમ ગુજરાત ટાઇટન્સ પહોચી ટોપ 2માં? રાશિદ ખાને ખોલ્યું રહસ્ય, જાણો

GT success Reason: ગુજરાત ટાઇટન્સના મિડલ ઓર્ડરમાં નબળાઈઓ વિશે સતત ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ તેમના સ્ટાર સ્પિનર રાશિદ ખાન ખામીઓ કરતાં શક્તિઓ તરફ ઈશારો કરે છે.
GT success Reason: તેમણે કહ્યું કે ટીમે આ સિઝનમાં તેના ખેલાડીઓ પર વિશ્વાસ કરીને અને તેની ખામીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપથી અનુકૂલન કરીને સફળતા મેળવી છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સને ગુરુવારે અમદાવાદમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પર 89 રનની વ્યાપક જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલના ટોચના ટુમાં સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
દરેક વ્યક્તિનું યોગદાન
મેચ પછી રાશિદે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે દરેક ટીમમાં સુધારા માટે જગ્યા છે. દરેક ટીમ કોઈને કોઈ વિભાગમાં મજબૂત છે. કોઈ પણ ટીમ 100 ટકા સંપૂર્ણ નથી. તમારી પાસે કેટલા સારા ખેલાડીઓ છે, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અમારા મિડલ ઓર્ડર અને તેના જેવી બાબતો વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ છે, પરંતુ મને લાગે છે કે દરેક વ્યક્તિ યોગદાન આપી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિ પોતાની જવાબદારી સમજે છે, અને મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે તે 10 કે 15 ટકા ખામીઓ પર ધ્યાન આપો છો, તો તે અન્ય 70, 75, અથવા તો 80 ટકા પર અસર કરશે.
શક્તિ અને નબળાઈઓ વિશે વધુ વિચારતા નથી
રાશિદે કહ્યું કે, અમે વસ્તુઓ સરળ રાખીએ છીએ, અને તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વિરોધી ટીમ ગમે તે હોય, તક મળે ત્યારે અમારા ખેલાડીઓ વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે, પછી ભલે તે બેટિંગ હોય, બોલિંગ હોય કે ફિલ્ડિંગ હોય. તેથી, અમે અમારી શક્તિ અને નબળાઈઓ વિશે વધુ વિચારતા નથી. અમે ફક્ત એ જ વિચારીએ છીએ કે અમે ટીમ માટે કેવી રીતે વધુ સારું કરી શકીએ.
રાશિદે આ સિઝનમાં બોલરોના ઉત્તમ પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી
તેમણે કહ્યું કે, વિકેટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. મને લાગે છે કે અમારી પાસે ખૂબ જ સારી બોલિંગ છે. ખાસ કરીને અમારા ઝડપી બોલરોએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. અફઘાન લેગ-સ્પિનરે કહ્યું કે ગુજરાતની સૌથી મોટી તાકાત વિરોધી ટીમ કરતાં ઘણી ઝડપથી પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન સાધવાની તેમની ક્ષમતા છે.
તેમણે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે અમારી મુખ્ય તાકાત એ છે કે અમે બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેમાં પરિસ્થિતિઓમાં ખૂબ જ ઝડપથી અનુકૂલન સાધીએ છીએ. એટલા માટે અમે સફળ રહ્યા છીએ. રાશિદે કહ્યું કે આધુનિક T20 ક્રિકેટમાં, બોલરોએ દબાણ હેઠળ પણ આક્રમક માનસિકતા જાળવી રાખવી પડે છે.
18થી 20 ડોટ બોલ ફેંકી શકતા નથી
તેમણે કહ્યું કે, આ રમતમાં, જ્યારે તમે 230ના સ્કોરનો બચાવ કરી રહ્યા હોવ છો, ત્યારે તમે રન ગુમાવશો. તમે ફક્ત 18થી 20 ડોટ બોલ ફેંકી શકતા નથી. બોલર માટે બેટ્સમેનોને રોકવું મહત્વપૂર્ણ છે.
રાશિદે કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઓપનર સાઈ સુદર્શનની ટોચના ક્રમમાં સ્પષ્ટતા અને સુસંગતતા માટે પ્રશંસા પણ કરી. તેમણે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે શુભમન સારો ખેલાડી બની રહ્યો છે. તે પરિસ્થિતિઓ અને મેદાનમાં ખૂબ જ ઝડપથી અનુકૂલન સાધી લે છે અને રમતને ખૂબ જ ઝડપથી સમજે છે.