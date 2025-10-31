Prev
કાળી પટ્ટી બાંધીને કેમ મેદાન પર ઉતર્યા ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડીઓ, જાણો કારણ


IND vs AUS 2nd T20I: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની બીજી ટી 20 મેચમાં બન્ને ટીમો હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને રમવા ઉતરી હતી. જો કે બન્ને ભારતની મહિલા ટીમ અને ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમની ગુરૂવારે વન-ડે સેમીફાઈન રમાઈ હતી, જેમાં પણ બન્ને ટીમ હાથ પર કાળી પટ્ટી પહેરીને ઉતરી હતી. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:31 PM IST

IND vs AUS 2nd T20I: શુક્રવારે બીજી T20I ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન 17 વર્ષીય ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર બેન ઓસ્ટિનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ભારતીય અને ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓએ કાળા હાથે પટ્ટી પહેરી હતી. બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ તેમની યાદમાં એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું. મંગળવારે મેલબોર્નમાં પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ગળામાં બોલ વાગવાથી ઓસ્ટિનનું મોત થયું હતું.

ગુરુવારે તેમના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી હતી

તેમને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ફર્ન્ટ્રી ગલી ખાતે પ્રેક્ટિસ દરમિયાન તેમને ગળા અને માથામાં વાગ્યો હતો. T20I મેચ પહેલા તેઓ નેટ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા. અકસ્માત બાદ તેમને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને બચાવી શકાયા ન હતા. ફર્ન્ટ્રી ગલી ક્રિકેટ ક્લબે ગુરુવારે તેમના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી હતી.

પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બોલ વાગવાથી મૃત્યુ થયું

BCCI એ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, "ઓસ્ટ્રેલિયન અને ભારતીય ટીમો ઉભરતા ક્રિકેટર બેન ઓસ્ટિનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કાળા હાથે પટ્ટી પહેરી રહી છે, જેનું નેટ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બોલ વાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું.

હેલ્મેટ પહેર્યું હતું પણ નેકગાર્ડ પહેર્યું નહોતું

અગાઉ, નવી મુંબઈમાં રમાયેલી મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમોએ પણ કાળા હાથ પર પટ્ટી પહેરી હતી. ઓસ્ટિને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન હેલ્મેટ પહેર્યું હતું પણ નેકગાર્ડ પહેર્યું નહોતું.

 

કાન પાસે બાઉન્સર વાગવાથી મોત

આ ઘટનાએ ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન ફિલિપ હ્યુજીસની યાદો તાજી કરી દીધી. નવેમ્બર 2014માં, ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર ફિલ હ્યુજીસનું સિડનીમાં ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે કાન પાસે બાઉન્સર વાગવાથી મોત થયું હતું.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

