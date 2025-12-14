Prev
લિયોનેલ મેસીને શા માટે 22 મિનિટમાં જ છોડવું પડ્યું સોલ્ટ સ્ટેડિયમ? હવે સામે આવ્યું સાચું કારણ

Lionel Messi, Kolkata: કોલકાતામાં લિયોનેલ મેસીનો બહુપ્રતીક્ષિત GOAT ટૂર કાર્યક્રમ માત્ર 22 મિનિટમાં અવ્યવસ્થાના કારણે રદ કરવો પડ્યો. વીવીઆઈપી (VVIP)ની ભીડ, ખરાબ ભીડ નિયંત્રણ અને સુરક્ષાની ચિંતાઓના કારણે મેસીને નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા સ્ટેડિયમ છોડવું પડ્યું, જેના પછી દર્શકોમાં આક્રોશ ફેલાયો અને સ્ટેડિયમમાં તોડફોડ થઈ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:46 AM IST

Lionel Messi GOAT Tour: દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસીનો કોલકાતા પ્રવાસ, જેની ચાહકો લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે માત્ર 22 મિનિટમાં જ સમાપ્ત થઈ ગયો અને શનિવારે સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમની અંદર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. પોતાની GOAT ટૂર હેઠળ શહેરની બીજી મુલાકાતે આવેલા મેસી પાસેથી એવી અપેક્ષા હતી કે આ ભારત માટે ફૂટબોલમાં એક યાદગાર દિવસ હશે. પરંતુ થયું બિલકુલ ઊલટું. ફીફા વર્લ્ડ કપ વિજેતા મેસીના આગમનને લઈને ચાહકોમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ હતો. શનિવારે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ચાહકો તેમને જોવા માટે સ્ટેડિયમ પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ બપોર થતાં-થતાં આખું આયોજન વેરવિખેર થઈ ગયું. હવે ચાલો જાણીએ કે આ અવ્યવસ્થા થઈ કેવી રીતે.

50 હજારથી વધુ ચાહકો પહોંચ્યા
લગભગ 50,000 દર્શકો સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં ઉમટી પડ્યા હતા, જેમાંથી ઘણાએ ₹4,000થી વધુ કિંમતની ટિકિટ ખરીદી હતી. તેઓ નિસહાય બનીને આ દૃશ્ય જોતા રહ્યા કે ફૂટબોલના આ મહાન ખેલાડીને રાજકારણીઓ, વીવીઆઈપી લોકો, ભારે સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને સેલ્ફી લેવામાં વધુ રસ ધરાવતા લોકોની ભીડે ચારે બાજુથી ઘેરી લીધા.

સ્ટેડિયમના ગેટ સવારે 8 વાગ્યે ખોલવામાં આવ્યા હતા અને મેસી 11:30 વાગ્યે પોતાના ઇન્ટર મિયામી ટીમના સાથી લુઇસ સુઆરેઝ અને રોડ્રિગો ડી પોલ સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા. જેમ જ તેમણે પ્રવેશ કર્યો, હજારો ચાહકોની ગગનભેદી તાળીઓથી તેમનું સ્વાગત થયું.

વીઆઈપી લોકોએ જ ઘેરી લીધા
પીટીઆઈ (PTI) અનુસાર, થોડી જ મિનિટોમાં મેસીએ પોતાને રાજકારણીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ, વીઆઈપી અને તેમના કાફલાઓથી ઘેરાયેલા જોયા, જેનાથી એક માનવ ઘેરો બની ગયો. દર્શકોને તે ખેલાડીની ઝલક પણ મળી રહી ન હતી, જેને જોવા તેઓ આવ્યા હતા. આશ્ચર્યચકિત અને હળવા સ્મિત સાથે મેસીએ મેદાનની ધીમી ચક્કર લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને કેટલાક પૂર્વ ખેલાડીઓને ઓટોગ્રાફ પણ આપ્યા, પરંતુ અવ્યવસ્થા વધતી જ ચાલી. પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ દ્વારા પ્રમોટર સતાદ્રુ દત્તાએ વારંવાર ભીડને પાછળ હટવાની અપીલ કરી. તણાવભરી અવાજમાં તેમણે કહ્યું, “કૃપા કરીને તેમને એકલા છોડી દો. કૃપા કરીને મેદાન ખાલી કરો.”

જોકે, તેમની અપીલોને મોટાભાગે અવગણવામાં આવી. આખરે, તેમના એક કલાકના નિર્ધારિત કાર્યક્રમથી ઘણું વહેલા સુરક્ષા કારણોસર તેમને સ્ટેડિયમની બહાર લઈ જવામાં આવ્યા અને આયોજન રદ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. આ પછી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. સ્ટેડિયમમાં તોડફોડ થઈ, સજાવટ અને સંપત્તિને નુકસાન પહોંચ્યું અને આખું પરિસર અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું.

ગાંગુલી ઇચ્છતા હતા કે મેસી વધુ રોકાય
એક અહેવાલ અનુસાર, આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિઓમાં સામેલ સૌરવ ગાંગુલીએ મેસીને વધુ સમય રોકાવા માટે મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આયોજન રદ થયા પછી આયોજક, પશ્ચિમ બંગાળના રમતગમત મંત્રી અરુપ બિસ્વાસ અને રાજ્ય પોલીસના ડીજીપી રાજીવ કુમારને મેસીની ટીમ સાથે વાતચીત કરતા અને તેમને કાર્યક્રમ ચાલુ રાખવા માટે મનાવવાનો પ્રયાસ કરતા જોવામાં આવ્યા.

આ દરમિયાન ગાંગુલીને એવું કહેતા સાંભળવામાં આવ્યા, “જો તમે થોડીવાર વધુ રોકાવ તો સારું રહેશે.” હવે મેસી શનિવારે જ હૈદરાબાદ માટે રવાના થઈ ગયા છે, જ્યાં તે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી સાથે એક સંક્ષિપ્ત ફૂટબોલ સત્ર (કિકઅબાઉટ)માં ભાગ લેશે.

