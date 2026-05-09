/નિકોલસ પૂરને કેમ પકડ્યો હતો કૃણાલ પંડ્યાનો કોલર ? હકીકત આવી સામે

LSG vs RCB : મેચ પછી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનો સ્ટાર બેટ્સમેન નિકોલસ પૂરન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુના ઓલરાઉન્ડર કૃણાલ પંડ્યાનો કોલર પકડ્યો હતો. જે બાદ ચાહકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ હતી કે કે બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. ત્યારે શું છે સમગ્ર હકીકત તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
LSG vs RCB : 7 મે, ગુરુવારના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાયેલી IPL 2026ની મેચ દરમિયાન મેદાન પર માહોલ ગરમ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ કૃણાલ પંડ્યા અને નિકોલસ પૂરન વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. તે મેચ પછી બીજો એક વીડિયો સામે આવ્યો જેણે સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી દીધી. આ વીડિયોમાં LSG બેટ્સમેન નિકોલસ પૂરન RCB ઓલરાઉન્ડર કૃણાલ પંડ્યાનો કોલર પકડતો જોવા મળે છે. થોડીક સેકન્ડ પછી LSG હેડ કોચ જસ્ટિન લેંગર પણ ત્યાં પહોંચે છે અને બંને ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળે છે.
બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે થયો હતો ઝઘડો ?
જે બાદ ચાહકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ હતી કે શું બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે કોઈ મોટો ઝઘડો થયો હતો ? જો કે, બંને ખેલાડીઓ હવે સમગ્ર ઘટના પાછળની હકીકત જણાવવા માટે વ્યક્તિગત રીતે આગળ આવ્યા છે. કૃણાલ પંડ્યાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને અટકળોનો અંત લાવ્યો. નિકોલસ સાથેની એક તસવીર શેર કરતાં તેણે લખ્યું 'કોઈ ઝઘડો નહીં, માત્ર પ્રેમ. મારા ભાઈ નિકોલસ પૂરનને IPLમાં 100 મેચ પૂર્ણ કરવા બદલ અભિનંદન. ભાઈ, તમારા પર ગર્વ છે, હજુ ઘણું બધું આવવાનું બાકી છે. બાય ધ વે, તે બાઉન્સર કેવો હતો?'
નિકોલસ પૂરને પણ કોમેન્ટ સેક્શન જવાબ આપતા સ્પષ્ટતા કરી કે બંને વચ્ચે કોઈ તણાવ નથી. તેણે લખ્યું કે આ માત્ર પ્રેમ છે મિત્રો, બીજું કંઈ નથી, તે મારા શ્રેષ્ઠ મિત્રોમાંથી એક છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના
ઘટનાનો આખો ક્રમ નિકોલસ પૂરન બેટિંગ કરવા ગયો ત્યારે શરૂ થયો. કૃણાલ પંડ્યાએ તેને સતત બે બાઉન્સર ફેંક્યા. પૂરને બીજા બાઉન્સર પર એક સિંગલ લીધો અને નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર પહોંચ્યા પછી બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે કંઈક વાતચીત થઈ. તે સમયે બંને કેમેરા પર ખૂબ ગંભીર દેખાતા હતા, જેના કારણે ચાહકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે બંને વચ્ચે ગરમાગરમી થઈ છે. જો કે, હકીકતમાં આવું કંઈ નહોતું. કૃણાલ પંડ્યા અને નિકોલસ પૂરન 2023 અને 2024 IPL સીઝન દરમિયાન લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે સાથે રમ્યા છે.