શિવમ દુબેને આઉટ કર્યા પછી રવિન્દ્ર જાડેજાએ કેમ કર્યું ગન શોટ સેલિબ્રેશન? પોતે જ જણાવ્યું તેની પાછળનું રહસ્ય
Ravindra Jadeja Gun Celebration: રવિન્દ્ર જાડેજાએ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે પોતાની ભૂતપૂર્વ ટીમ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે વિનાશક સ્પેલ બોલિંગ કરી હતી. એટલું જ નહીં, તેણે સરફરાઝ ખાન અને શિવમ દુબેને એક જ ઓવરમાં આઉટ કરીને ગોળીબારની ઉજવણી પણ કરી હતી.
Ravindra Jadeja Gun Celebration: IPL 2026 ની ત્રીજી મેચ હાઇ-સ્કોરિંગ કે રોમાંચક નહોતી, છતાં તેમાં કેટલીક રસપ્રદ ક્ષણો હતી. આનું કારણ એ હતું કે સંજુ સેમસન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ભાગ હતો, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજા રાજસ્થાન રોયલ્સનો ભાગ હતો. ગયા વર્ષ સુધી, સેમસન રાજસ્થાનનો ભાગ હતો, અને જાડેજા ચેન્નાઈનો ભાગ હતો.
વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટની અપેક્ષા હતી, અને જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાએ તેના ભૂતપૂર્વ સાથી શિવમ દુબેને આઉટ કર્યો ત્યારે બરાબર આવું જ થયું. જાડેજાએ ગોળીબારની ઉજવણી કરી, જે તેણે ક્રિકેટના કોઈપણ સ્વરૂપમાં પહેલાં ક્યારેય કરી ન હતી. તેની તલવારબાજીની ઉજવણી ચોક્કસપણે પ્રખ્યાત છે, પરંતુ ગોળીબારની નહીં. હવે, તેણે ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે આટલી આક્રમક ઉજવણી શા માટે કરી.
રવિન્દ્ર જાડેજાની એક જ ઓવરમાં બે વિકેટ
13 વર્ષ સુધી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ભાગ રહેલા રવિન્દ્ર જાડેજાને IPL 2026 પહેલા સંજુ સેમસન માટે CSKને વેચવામાં આવ્યો હતો. જાડેજાએ તેની ભૂતપૂર્વ ટીમ સામે ખતરનાક બોલિંગ કરી. તેણે 3 ઓવરમાં 18 રન આપ્યા અને સરફરાઝ ખાન અને શિવમ દુબેના આઉટનો સમાવેશ થાય છે, જે બંનેને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક જ ઓવરમાં આઉટ કર્યા હતા.
ઉજવણીએ બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા
જો કે, દુબેના આઉટ થયા કર્યાનું સેલિબ્રેશન ખરેખર હેડલાઇન્સમાં સ્થાન પામી હતી. છગ્ગો ફટકાર્યા પછી, જાડેજાએ તેને બે બોલ પછી જ પેવેલિયન પાછો મોકલી દીધો. તેના સેલિબ્રેશનમાં ગન-શોટ ઉજવણીએ બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા.
મેચ પછી બ્રોડકાસ્ટર્સને વાત કરતા, રવિન્દ્ર જાડેજાએ કહ્યું કે, હું તેને લાંબા સમયથી ઓળખું છું. હું નેટમાં નિયમિતપણે તેની સામે બોલિંગ કરીતો રહ્યો છું. હું જાણું છું કે તે કેવી રીતે વિચારે છે અને તે શું કરવા માંગે છે. હું તેના માટે તૈયાર હતો અને ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર બોલિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો કારણ કે મને ખબર હતી કે તે મારી સામે મોટા શોટ મારવાનો પ્રયાસ કરશે. આ વિકેટ સાથે, CSK ફરી પરત ફરી શક્યું નહીં અને 127 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ દરમિયાન, RRએ 13મી ઓવરમાં મેચ પૂરી કરી.
જાડેજાએ કહ્યું કે મને લાગ્યું કે વિકેટ થોડી સ્ટિકી હતી અને બોલ ટર્ન થઈ રહ્યો હતો, તેથી મને બોલિંગ કરવામાં ખરેખર આનંદ આવ્યો. મારું કામ ફક્ત યોગ્ય જગ્યાએ બોલિંગ કરવાનું અને બાકીનું પીચ પર છોડી દેવાનું હતું. ક્રિકેટમાં, તમે કંઈપણ હળવાશથી લઈ શકતા નથી, લક્ષ્ય ગમે તે હોય, તમારે સખત મહેનત કરવી પડશે, તમારા શોટ રમવા પડશે અને તમારું 100 ટકા આપવું પડશે.
