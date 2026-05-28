/વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઇન્ડિયામાં તક મળવી મુશ્કેલ, સિલેક્ટર્સ સામે છે આ મોટી સમસ્યા

Vaibhav Suryavanshi : IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીના વિસ્ફોટક પ્રદર્શન બાદ તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ટીમ ઈન્ડિયામાં તક આપવાની માંગ વધી રહી છે. દરમિયાન પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને વર્તમાન કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ જણાવ્યું છે કે વૈભવની ટીમ ઈન્ડિયામાં પસંદગી માટે વિલંબ કેમ થઈ શકે છે.
Vaibhav Suryavanshi : વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં ભારતીય ક્રિકેટમાં સૌથી ચર્ચાસ્પદ ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સના આ ઓપનરે એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે માત્ર 29 બોલમાં 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને બધાના દિલ જીતી લીધા છે. આ ઇનિંગમાં 15 વર્ષીય વૈભવે 5 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વૈભવની વિસ્ફોટક બેટિંગના બળે રાજસ્થાન રોયલ્સે શાનદાર જીત નોંધાવી હતી.
2026ની IPLમાં વૈભવની આક્રમક બેટિંગ જોઈને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી લઈને ક્રિકેટ જગતના કોરિડોર સુધી તેને તાત્કાલિક ટીમ ઇન્ડિયામાં સામેલ કરવાની માંગણીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. .આ વચ્ચે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ BCCI પસંદગી સમિતિને અત્યંત સમજદારીભરી સલાહ આપી છે. તેમણે સૂર્યવંશીને લઈને સિલેક્ટર્સ માટે આગળ રહેલા મુખ્ય પડકાર પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો.
આકાશ ચોપરાએ શું કહ્યું ?
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સાથે વાત કરતા, આકાશ ચોપરાએ સિલેક્ટર્સને આ યુવા ખેલાડી અંગે ઉતાવળ ન કરવાની સલાહ આપી. આકાશ ચોપરાએ કહ્યું, આપણે આગામી વર્લ્ડ કપથી હજુ બે વર્ષ દૂર છીએ, ઘણો સમય છે. હા IPL ફોર્મના આધારે વૈભવ સૂર્યવંશીને ભારત માટે રમવા માટે પસંદ કરવો એ એક રોમાંચક સંભાવના છે. તમે તેને અવગણી શકો નહીં, કારણ કે IPL ભારતની પ્રીમિયર T20 ટુર્નામેન્ટ છે.
સિલેક્ટર્સે ઉતાવળ ના કરવી જોઈએ
પસંદગી સમિતિને ચેતવણી આપતા, આકાશ ચોપરાએ કહ્યું, સિલેક્ટર્સ પર દબાણ આવશે, પરંતુ તેમણે ભારતીય ક્રિકેટ માટે શ્રેષ્ઠ શું છે તે કરવું જોઈએ. તેઓ યોગ્ય નિર્ણય લેશે. તેનું ભારત ડેબ્યૂ કાલે જ થવું જરૂરી નથી, તે રાહ જોઈ શકે છે. તે હાલમાં ફક્ત 15 વર્ષનો છે, કોઈ ઉતાવળ નથી.
આકાશ ચોપરા માને છે કે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવું વૈભવ સૂર્યવંશી માટે સરળ નહીં હોય, કારણ કે વર્તમાન ઓપનર્સ પહેલાથી જ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ટીમ કોમ્બિનેશનની ચર્ચા કરતા તેમણે કહ્યું કે, તે સતત રેકોર્ડ તોડી રહ્યો છે. તમારે તેને ગંભીરતાથી લેવો પડશે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તે ખાસ છે, પરંતુ તમે ફક્ત બદલાવ કરવા ખાતર બદલાવ કરતા નથી. તે સીધો નિયમ છે.
વૈભવ માટે હમણાં તક મેળવવી મુશ્કેલ કેમ ?
આકાશ ચોપરાએ જણાવ્યું કે, જો કોઈ ખેલાડી ખરાબ પ્રદર્શન કરે તો તમે તેને બહાર કરી શકો છો, પરંતુ ટીમમાં પહેલાથી જ કોઈ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું હોય તો તમે તેને બીજા કોઈ ખેલાડીએ વધુ રન બનાવ્યા હોય તો તેને લેવા માટે સારું પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેલાડીને બહાર કેવી રીતે કરી શકો ? અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન હાલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તમે તેમને રિપ્લેસ ના કરી શકાય. જો આવું કરો, તો બે કે ત્રણ વર્ષ પછી જ્યારે વૈભવનો ખરાબ સમય આવશે, ત્યારે તેની સાથે પણ આવું જ થશે.
ઓરેન્જ કેપની રેસમાં સૌથી આગળ
વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં IPL 2026 ઓરેન્જ કેપની રેસમાં સૌથી આગળ છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે 15 મેચોમાં 45.33ની સરેરાશ અને 242.85ના અવિશ્વસનીય સ્ટ્રાઇક રેટથી 680 રન બનાવ્યા છે. આ સિઝનમાં તેના બેટથી એક સદી અને ચાર અડધી સદી નીકળી છે, જેમાં 55 ચોગ્ગા અને રેકોર્ડબ્રેક 65 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તે આ સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી ઇન્ડિયા Aમાં મચાવશે ધમાલ
વૈભવ પહેલાથી જ IPLમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શનના ફળ મેળવી ચૂક્યો છે. તેને શ્રીલંકામાં આગામી ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ઇન્ડિયા A ટીમમાં પ્રથમ વખત કોલ-અપ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અફઘાનિસ્તાન ટીમ પણ ભાગ લેશે. આ ઇન્ડિયા એ ટીમનું નેતૃત્વ તિલક વર્મા કરી રહ્યો છે, જેમાં રિયાન પરાગ પણ છે. ટીમમાં પંજાબ કિંગ્સની ઓપનિંગ જોડી, પ્રભસિમરન સિંહ અને પ્રિયાંશ આર્યનો પણ સમાવેશ થાય છે.