ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ગુવાહાટીમાં કેમ અસંભવ લાગે છે ટીમ ઈન્ડિયાની જીત ? આ રેકોર્ડ પર પણ કરો એક નજર

IND vs SA: ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની લીડ 314 રન થઈ ગઈ છે અને તેઓ ઓછામાં ઓછા 400 રનને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. એ નોંધનીય છે કે ભારતમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ફક્ત એક જ વાર 300થી વધુ રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં સફળ રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:17 AM IST

Trending Photos

IND vs SA: ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહી છે. શ્રેણીમાં 0-1થી પાછળ હોવાથી, ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં પણ હારનો ભય અનુભવી રહી છે. IND vs SA ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસના અંત સુધીમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત પર 314 રનની લીડ મેળવી લીધી છે. 

ચોથા દિવસે, તેઓ પોતાની લીડ 400-450 સુધી વધારવા અને પોતાની ઇનિંગ્સ જાહેર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. એ નોંધનીય છે કે ભારતમાં ક્યારેય કોઈ ટીમે 400થી વધુ રનના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો નથી. તેથી, ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ઋષભ પંતની ટીમ માટે હાર ટાળવી મુશ્કેલ બનશે.

ભારતમાં ફક્ત એક જ વાર 300થી વધુ રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં આવ્યો છે.

ચોથા કે પાંચમા દિવસ સુધીમાં, ભારતની પિચ બેટ્સમેન માટે એટલી મુશ્કેલ બની જાય છે કે તેમના માટે લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવું મુશ્કેલ બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે, ભારતમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં, ચોથી ઇનિંગમાં ફક્ત એક જ વાર 300થી વધુ રનનો લક્ષ્યાંક પીછો કરવામાં આવ્યો છે. 

ટીમ ઇન્ડિયાએ 2008માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ચેન્નાઈ ટેસ્ટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. ભારતે 387 રનનો પીછો કર્યો હતો. સચિન તેંડુલકરે શાનદાર સદી ફટકારી હતી, અણનમ 103 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે યુવરાજ સિંહે અંત સુધી 85 રન સાથે તેમને ટેકો આપ્યો હતો.

ભારતમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 5 લક્ષ્યોનો પીછો

  • 387-4 - ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, ચેન્નાઈ, 2008
  • 276-5 - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વિરુદ્ધ ભારત, દિલ્હી, 1987
  • 276-5 - ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, દિલ્હી, 2011
  • 262-5 - ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, બેંગલુરુ, 2012
  • 256-8 - ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રેબોર્ન, 2010

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા બીજી ટેસ્ટ અત્યાર સુધી કેવી રહી છે?

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સેનુરન મુથુસામીની સદી અને માર્કો જેનસેનની 93 રનની ઇનિંગની મદદથી 489 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ટીમ ઇન્ડિયા 201 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પ્રથમ ઇનિંગ પછી દક્ષિણ આફ્રિકાએ 288 રનની લીડ મેળવી. ત્રીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજા ઇનિંગમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 26 રન બનાવ્યા હતા. મહેમાન ટીમ હવે ભારત પર 314 રનની લીડ બનાવી લીધી છે.

 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

