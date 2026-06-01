/IPL 2026ની ફાઇનલમાં કેમ હાર્યું ગુજરાત ટાઈટન્સ ? કેપ્ટન શુભમન ગિલે જણાવ્યા હારના કારણો

IPL 2026 Final : ગુજરાત ટાઇટન્સ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પર IPL 2026ની ફાઇનલ મેચ રમી રહી હતી, જ્યાં તેનો સામનો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે થયો હતો. આ મેચમાં RCB એ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારબાદ તેઓએ ગુજરાતને 20 ઓવરમાં ફક્ત 155 રનમાં જ રોકી દીધું અને 5 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. હાર બાદ ગુજરાતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે હાર પાછળના કારણો જણાવ્યા છે.
શુભમન ગિલે હારના કારણો જણાવ્યા
મેચના પહેલા જ બોલથી ગુજરાત ટાઇટન્સ સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ ગયું હોય તેવું લાગતું હતું. મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન આ વિશે બોલતા ગુજરાતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે કહ્યું, મને લાગે છે કે જો અમે 180 કે 190ની આસપાસ સ્કોર કરવામાં સફળ થયા હોત, તો તે એક સારી મેચ હોત. ત્યારબાદ પિચ અંગના સવાલના જવાબમાં ગિલે કહ્યું કે, ખાસ તો નહીં, પણ તેમાં થોડીક ખામી હતી. અમે જોયું છે કે જ્યારે પણ અમે અહીં રમીએ છીએ, ત્યારે ફાસ્ટ બોલરોને પ્રથમ ત્રણ કે ચાર ઓવર દરમિયાન થોડો સ્વિંગ મળે છે.
ગિલે વધુમાં ઉમેર્યું, અમે શરૂઆતમાં જ વિકેટો ગુમાવી દીધી અને પછી વચ્ચેની ઓવરોમાં અમે અમારી લય ગુમાવી દીધી. અમે અમારા શોટ અસરકારક રીતે રમી શક્યા નહીં. જોકે, અમે જાણતા હતા કે અમે ફાઇનલમાં રમી રહ્યા છીએ. કુલ 150 કે 160ના સ્કોર સાથે પણ જો અમે પાવરપ્લે દરમિયાન થોડી શરૂઆતની વિકેટો લઈ શક્યા હોત, તો અમે સ્પર્ધામાં રહી શક્યા હોત. હા મને લાગે છે કે પાવરપ્લે દરમિયાન તેમણે લગભગ 15 થી 20 રન વધુ બનાવ્યા. જો અમે તે તબક્કે તેમને લગભગ 50 કે 55 રન સુધી મર્યાદિત કરી શક્યા હોત, તો પણ અમારી પાસે તક હોત.
કેપ્ટન ગિલે ટીમની પ્રશંસા કરી
તેની ટીમની પ્રશંસા કરતા શુભમન ગિલે કહ્યું, મને લાગે છે કે અમે ટુર્નામેન્ટના શ્રેષ્ઠ બોલિંગ યુનિટમાંના એક હતા. અમારી પહેલી બે મેચ હાર્યા પછી અમે જે રીતે ટુર્નામેન્ટમાં વાપસી કરી અમે સતત વાતચીત કરતા રહ્યા, પોતાને આગળ ધપાવતા રહ્યા અને વિવિધ પરિસ્થિતિમાં પોતાને પડકારતા રહ્યા. અમે જીત મેળવી શક્યા નહીં, પરંતુ તમે જાણો છો, હંમેશા એવા પાસાઓ હોય છે જેમાં સુધારો કરી શકાય છે. જો અમે ટ્રોફી જીતી હોત, તો પણ એવી બાબતો હોત જેના પર અમને, એક ટીમ તરીકે કામ કરવાની જરૂર અનુભવાઈ હોત.