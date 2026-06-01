/RCB સામેની હાર બાદ એવું શું થયું કે ગુજરાતના ખેલાડીઓ રસ્તા પર બેઠેલા જોવા મળ્યા ? મોહમ્મદ સિરાજે શેર કરી તસવીર

Mohammad Siraj Viral Photo : IPL ફાઇનલનો ઉત્સાહ ઓછો થયો કે તરત જ સોશિયલ મીડિયા પર એક તસવીર સામે આવી જેણે દરેક ક્રિકેટ ચાહકોની ચિંતા વધારી હતી. ફાઇનલ મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામેની હાર બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ મોડી રાત્રે રસ્તા પર બેઠેલા જોવા મળ્યા. ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે પોતે આ તસવીર પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી, જેનાથી ચાહકો વિવિધ અટકળોમાં લગાવી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો હારના દુઃખને કારણે આ ઘટનાને જવાબદાર ગણાવી રહ્યા છે, તો કેટલાકે સંપૂર્ણપણે અલગ કારણો જણાવ્યા છે. જોકે, આ વાયરલ તસવીર પાછળની અસલી કહાની અલગ છે.
સિરાજની સ્ટોરીએ ચાહકોનું વધારી ચિંતા
હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક તસવીર વાયરલ થઈ રહી છે. આ તસવીરમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ મોહમ્મદ સિરાજ, ઇશાંત શર્મા, સાઇ કિશોર અને કુલવંત ખેજરોલિયા રસ્તાના કિનારે ફૂટપાથ પર બેઠેલા જોવા મળે છે. આ તસવીર રાત્રિના અંધારામાં એક નિર્જન રસ્તા પર લેવામાં આવી હોય તેવું લાગે છે. મોહમ્મદ સિરાજે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર જે ક્ષણે આ તસવીર શેર કરી, તે ક્ષણે જ ચાહકો ચોંકી ગયા, તેઓ વિચારી રહ્યા હતા કે આ સ્ટાર ખેલાડીઓ રસ્તા પર કેમ બેઠા હતા.
આ ફોટોગ્રાફ શેર કરતા, મોહમ્મદ સિરાજે કેપ્શનમા લખ્યું હતું "Breakdown" અને તેની સાથે હાર્ટ બ્રેકનું ઇમોજી પણ હતું. RCB ફાઇનલ મેચ હાર્યા પછી તરત જ પોસ્ટ કરાયેલ આ ફોટો અને કેપ્શને ચાહકોને ખૂબ જ ચિંતિત કરી દીધા. લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ પ્રતિભાવ આપી રહ્યા હતા. જો કે, વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ હતી, એક હકીકત જે પછીથી ખબર પડી.
ટીમ બસમાં લાગી હતી આગ
હકીકતમાં આ સમગ્ર ઘટનાનો શોક કે નિરાશા સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો. IPL ફાઇનલ મેચના સમાપન પછી સમગ્ર ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમથી તેમની હોટેલ પરત ફરી રહી હતી. આખી ટીમ એક લક્ઝરી બસમાં સવાર હતી. અચાનક જ્યારે બસ સ્પીડમાં હતી, ત્યારે તેમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ. બસની અંદર શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હતી.
શોર્ટ સર્કિટના કારણે બસમાં આગ લાગી હોવાથી ડ્રાઇવરે તરત જ બસને રોકી દીધી. સલામતીને પ્રાથમિકતા આપતા સમગ્ર ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફને તાત્કાલિક બસમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. મધરાત હોવાથી રસ્તો સુમસામ હતો. ગુજરાત ટાઇટન્સની મેનેજમેન્ટ ટીમે તેમના માટે રિપ્લેસમેન્ટ બસની વ્યવસ્થા કરી ત્યાં સુધી ખેલાડીઓને રસ્તાની બાજુમાં રાહ જોવાની ફરજ પડી હતી.