/આ 3 કારણોસર IPL 2027માં MIનો કેપ્ટન નહીં હોય હાર્દિક પંડ્યા ! ચોંકાવનારો ખુલાસો

Hardik Pandya : આગામી સિઝનમાં હાર્દિક પંડ્યા પાસેથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ છીનવામાં આવી શકે છે, જો આવું થાય છે, તો કયા ત્રણ કારણોસર તેની પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Hardik Pandya : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવું હવે શક્ય નથી. રવિવારે RCB સામે 2 વિકેટથી મળેલી હાર બાદ મુંબઈ ટીમ IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ ખરાબ પ્રદર્શન માટે કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાને મુખ્ય કારણ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હાર્દિક છેલ્લી બે મેચોમાંથી બહાર રહ્યો હોવા છતાં MI ટીમ હજુ પણ કોઈ નોંધપાત્ર પરિણામો આપી શકી નથી.
મુંબઈના ખરાબ પ્રદર્શન અને પ્લેઓફ રેસમાંથી બહાર થયા બાદ હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ પર સૌથી વધારે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે હાર્દિકને આગામી સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન પદે હટાવવામાં આવે તો કયા કારણોસર આવું થઈ શકે, તેનાા વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ત્રણ સીઝન, એકપણ ટ્રોફી નહીં
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 2024માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથેની ડીલમાં હાર્દિક પંડ્યાને ટ્રેડ કર્યો હતો. જ્યારે તેને રોહિત શર્માની જગ્યાએ કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી ત્યારે MI મેનેજમેન્ટનો ઈરાદો સ્પષ્ટ હતો કે તેઓ હાર્દિકને લાંબા ગાળાના કેપ્ટન તરીકે જોતા હતા. જો કે, બાજી ઉલટી પડી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હાર્દિકના નેતૃત્વ હેઠળ MI સતત ત્રણ સિઝન સુધી ટ્રોફી જીતવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે અને ફક્ત એક જ વાર પ્લેઓફમાં પહોંચ્યું છે. સફળતાનો સતત અભાવ MI મેનેજમેન્ટને કેપ્ટન બદલવાનો કઠિન નિર્ણય લેવાની ફરજ પાડી શકે છે.
સતત ફિટનેસ સમસ્યાઓ
ફિટનેસ સંબંધિત સમસ્યાઓ સતત હાર્દિક પંડ્યાને સતાવતી હોય તેવું લાગે છે. આ જ કારણ છે કે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતો નથી અને હવે સફેદ બોલના ફોર્મેટમાં પણ તેને કમરના નીચેના ભાગમાં દુખાવો થવા લાગ્યો છે. વર્કલેડ મેનેજમેન્ટ મોટેભાગે હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. એવું કહેવાય છે કે હાર્દિકને ખાસ કરીને તેની ફિટનેસની ચિંતાઓને કારણે ભારતની T20 ટીમની કેપ્ટનશીપ આપવામાં આવી નહોતી. હવે, હાર્દિક મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકે છે.
કેપ્ટન તરીકે ખરાબ નિર્ણયો અને ખરાબ વ્યક્તિગત પ્રદર્શન
IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નિરાશાજનક પ્રદર્શન પાછળનું એક મુખ્ય કારણ કેપ્ટન હાર્દિક દ્વારા લેવામાં આવેલા ખરાબ નિર્ણયો છે. સમગ્ર સીઝન દરમિયાન ક્રિકેટ નિષ્ણાતો સતત ખરાબ ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટ અને તેના બોલરોનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ તેની ટીકા કરતા રહ્યા છે. બીજી બાજુ તેનું વ્યક્તિગત પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. IPL 2026માં તેણે આઠ મેચોમાં ફક્ત 146 રન બનાવ્યા અને ફક્ત 4 વિકેટ લીધી છે.