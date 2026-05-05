/હાર્દિક પંડ્યાને મુંબઈની ટીમમાંથી કરાયો બહાર ? ના રમવાનું અસલી કારણ આવ્યું સામે

Hardik Pandya : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં હાર્દિક પંડ્યા પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નહોતો. તેની ગેરહાજરીમાં સૂર્યકુમાર યાદવ કેપ્ટન તરીકે ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળ્યો. હવે ચાહકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો હશે કે આવું કેમ થયું ? શું હાર્દિક પંડ્યાને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે, કે પછી તે ઈજાના કારણે બહાર હતો ?
હાર્દિક પંડ્યા પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી કેમ બહાર ?
સૂર્યકુમાર યાદવે ખુલાસો કર્યો હતો કે હાર્દિક પંડ્યા લખનૌ સામે ન રમવાનું કારણ ઈજા છે. તેને કમરના નીચેના ભાગમાં સમસ્યા છે, જેના કારણે તેને આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ સિઝનમાં આ બીજી ઘટના છે જ્યારે હાર્દિક મેચ રમી શક્યો નથી. જોકે, રોહિત શર્માએ લાંબા વિરામ બાદ LSG સામે વાપસી કરી હતી.
RCB સામે રમતી વખતે રોહિતને સ્નાયુઓમાં ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેના કારણે તે ઘણી મેચો માટે સાઇડલાઇન રહ્યો હતો. પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે તેણે શાનદાર વાપસી કરી અને ટીમ માટે મેચવિનિંગ ઇનિંગ્સ રમી.
IPL 2026માં હાર્દિક પંડ્યાનું પ્રદર્શન
IPL 2026માં હાર્દિક પંડ્યાએ 8 મેચ રમી છે. આ મેચોમાં તેણે 20.86ની સરેરાશ અને 136.45ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 146 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 16 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. વધુમાં હાર્દિકે આ સિઝનમાં 4 વિકેટ પણ લીધી છે, જેમાં તેણે 11.90ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે. હાર્દિક પંડ્યા દરેક મેચમાં તેના ખરાબ ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ કરતો દેખાયો છે. તેની કેપ્ટનશીપને પણ નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ ખતરામાં !
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના પ્રદર્શનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2024માં હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ પ્લેઓફમાં પણ પહોંચી શકી નહોતી. હવે વર્તમાન સિઝનમાં પણ મુંબઈ બોલિંગથી લઈને બેટિંગ સુધીના તમામ વિભાગોમાં નિરાશાજનક સાબિત થયું છે. પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાંચ વખતની ચેમ્પિયન MI ત્રીજી વખત ટુર્નામેન્ટમાં પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
પરિણામે હવે અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે હાર્દિક પાસેથી તેની કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી શકે છે. ટીમની કમાન સૂર્યકુમાર યાદવને સોંપવામાં આવી શકે છે. જોકે, સમય જ કહેશે કે મેનેજમેન્ટ આખરે શું નિર્ણય લે છે.