ચાલુ મેચે તિલક વર્મા પર કેમ ભડક્યો હાર્દિક પંડ્યા ? મેચ બાદ ખુદ કેપ્ટને જ કર્યો ખુલાસો

Hardik Pandya on Tilak Verma: સોમવારે રમાયેલી IPL મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 99 રનથી કારમી હાર આપી. સતત ચાર હાર બાદ મળેલી આ પહેલી જીત પછી કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા ખુશ દેખાતો હતો. મેચ પછી તેણે ખુલાસો કર્યો કે તે શા માટે યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્મા સામે બૂમો પાડી રહ્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:39 AM IST
  • મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 99 રનથી કારમી હાર આપી
  • મુંબઈની જીતનો હીરો તિલક વર્મા હતો, જેણે માત્ર 45 બોલમાં સદી ફટકારી 
  • મેચ દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યા વારંવાર તિલક પર બૂમો પાડતો જોવા મળ્યો હતો

Hardik Pandya Angry Reaction on Tilak Varma: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે IPL 2026ની 30મી મેચ એકતરફી રીતે જીતી હતી. આ જીત તેના માટે મહત્વપૂર્ણ હતી, કારણ કે મુંબઈએ અગાઉની ચાર સતત મેચ ગુમાવી હતી. ગુજરાત સામે પહેલા બેટિંગ કરતા ટીમે કુલ 199 રન બનાવ્યા અને પછી ગુજરાતને ફક્ત 100 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. 

મુંબઈની જીતનો હીરો તિલક વર્મા હતો, જેણે માત્ર 45 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. મેચ દરમિયાન કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા વારંવાર તિલક પર બૂમો પાડતો જોવા મળ્યો. આ ઘટનાઓના ઘણા ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા. મેચ પછી કેપ્ટન પંડ્યાએ પોતે જ જણાવ્યું કે તેણે આવું કેમ કર્યું.

મુંબઈએ માત્ર 48 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી

મુંબઈએ માત્ર 48 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી ત્યારે તિલક વર્માએ જવાબદારી સંભાળી. તે તેની ઇનિંગ્સના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન ખૂબ જ ધીમી ગતિએ રમી રહ્યો હતો. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 100થી પણ નીચે હતો. પરિણામે મુંબઈ પર દબાણ વધી રહ્યું હતું. હાર્દિક વારંવાર તેની પાસે આવી રહ્યો હતો અને સતત તેને બુમો પાડીને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો હતો. 14મી ઓવરમાં હાર્દિકે તેની સાથે વિગતવાર વાતચીત પણ કરી. આ વાતચીત પછી તિલક આક્રમક બેટિંગનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું.

તિલક વર્માએ 14મી ઓવર પછી ગિયર બદલ્યો અને વિનાશ વેર્યો. તેણે જોરદાર શોટ ફટકાર્યા. આ મેચમાં તેણે ફક્ત 45 બોલમાં 101 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન તિલકે તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 224.44 જાળવી રાખ્યો.

તિલક વર્મા પર કેમ ભડક્યો હાર્દિક પંડ્યા ?

મેચ પછી બોલતા હાર્દિકે ખુલાસો કર્યો કે, 14મી ઓવર પછીના ટાઇમ-આઉટ દરમિયાન મારો મેસેજ સ્પષ્ટ હતો. તિલક પાસે સારી પ્રતિભા છે, તેને ચિંતા કરવાની જરૂર નહોતી. હું તેને બૂમ પાડીને કહી રહ્યો હતો કે બોલ જોઈને ફટકારી દે! હું ખરેખર માનું છું કે બોલ તેના બેટ પર જે રીતે આવે છે તે ખરેખર ખાસ છે. આ તેના માટે આગળ વધવા અને પ્રદર્શન કરવા માટેની ક્ષણ હતી. ઇનિંગ્સ દરમિયાન એક સમયે, હું એટલો જોરથી બૂમો પાડી રહ્યો હતો કે મને ખરેખર ચક્કર આવવા લાગ્યા પરંતુ તે તીવ્રતા ટીમ માટે, તિલક માટે અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે એકદમ જરૂરી હતી. એક કેપ્ટન તરીકે આ પ્રકારની ઉર્જા જ મેચમાં વળાંક લાવે છે.

જીત એકદમ જરૂરી હતી : હાર્દિક પંડ્યા

સતત ચાર હાર પછી મળેલી જીત પર હાર્દિકે કહ્યું કે, આ જીત અતિ મહત્વપૂર્ણ છે. ઘરથી બહાર જીતવું હંમેશા એક પડકારજનક કામ છે, વધુમાં અમદાવાદ ઐતિહાસિક રીતે એક એવું સ્થળ રહ્યું છે જ્યાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે. અમે ફક્ત સારું, મજબૂત ક્રિકેટ રમ્યા. વિજયની આ લાગણી ખરેખર ખાસ છે કારણ કે અમને તેની ખૂબ જરૂર હતી.

બુમરાહને પહેલી ઓવર કેમ આપી ?

હાર્દિકે જસપ્રીત બુમરાહને ઓપનિંગ ઓવર સોંપવાના નિર્ણય પર પણ પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. તેણે કહ્યું હા, તે ખૂબ જ રસપ્રદ મુદ્દો છે. મેં ઘણા લોકોને પૂછતા સાંભળ્યા છે કે 'જસ્સી' ક્યારેય પહેલી ઓવર કેમ નથી નાખતો. જોકે, જો તમે તેની 151 મેચની કારકિર્દી પર નજર નાખો, તો તેણે ખરેખર ફક્ત 8 કે 9 વાર પહેલી ઓવર નાખી છે. તેથી મને નથી લાગતું કે આ હાર્દિક પંડ્યાની સમસ્યા છે. સીધી વાત એ છે કે જસપ્રીત બુમરાહ એટલો ખાસ છે કે તમે તેનો ઉપયોગ ટીમને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં કરી શકો છો ફક્ત શરૂઆતમાં જ નહીં. પરંતુ આજે, અમને લાગ્યું કે અમે નવા બોલથી પ્રભાવ પાડવા માંગીએ છીએ અને તેના માટે તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

