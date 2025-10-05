'તે ટીમમાં કેમ છે?' ગંભીરના 'ફેવરિટ' ખેલાડીની ટીમ ઇન્ડિયામાં એન્ટ્રી થતાં વર્લ્ડ કપ વિનર BCCI પર ભડક્યો
ભૂતપૂર્વ ભારતીય મુખ્ય પસંદગીકાર અને દિગ્ગજ ક્રિકેટર કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે હર્ષિત રાણાના ODI ટીમમાં સમાવેશ કરવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. શ્રીકાંતે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ અને BCCI પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોની ટીકા કરી છે.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય મુખ્ય પસંદગીકાર અને દિગ્ગજ ક્રિકેટર કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ અને BCCI પસંદગી સમિતિના નિર્ણયોની ટીકા કરી છે. શ્રીકાંતે સંજુ સેમસનને ODI ટીમમાંથી બાકાત રાખવા પર પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. શ્રીકાંતે ખાસ કરીને હર્ષિત રાણા વિશે વાત કરી હતી, કારણ કે તેણે નવેમ્બર 2024થી ચાર મહિનાની અંદર ત્રણેય ફોર્મેટમાં ભારત માટે ડેબ્યુ કર્યું છે.
વર્લ્ડ કપ વિનર BCCI પર ભડક્યો
ટીમ ઇન્ડિયાની તાજેતરમાં એશિયા કપ 2025 ટાઇટલ વિજેતા ટીમનો ભાગ રહેલા હર્ષિત રાણાને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે નિષ્ણાત ફાસ્ટ બોલર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. આ પસંદગીથી ટીમ મેનેજમેન્ટની વ્યૂહરચના અને ખેલાડી પસંદગીના માપદંડો અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે કહ્યું, "સતત આવી પસંદગીઓ કરીને, તેઓ (પસંદગીકારો) ખેલાડીઓને મૂંઝવણમાં મૂકી રહ્યા છે. અમને પણ ખાતરી નથી હોતી કે સિલેક્શન કેવી રીતે થશે. અચાનક યશસ્વી જયસ્વાલ ટીમમાં છે અને પછી બીજી જ ક્ષણે તે બહાર થઈ જાય છે. ફક્ત એક જ કાયમી સભ્ય છે - હર્ષિત રાણા. કોઈને ખબર નથી કે તે ટીમમાં કેમ છે. સતત બદલાવ કરીને તેઓ (પસંદગીકારો) ખેલાડીઓના આત્મવિશ્વાસને ઓછો કરી રહ્યા છે."
હર્ષિત રાણાની ભારે ટીકા
કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે કહ્યું, "સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા હોવા છતાં તમે કેટલાક ખેલાડીઓને પસંદ કરતા નથી, જ્યારે અમુક ખેલાડીઓ સારું પ્રદર્શન કરતા નથી તો પણ સિલેક્શન થાય છે. સૌથી સારું એ છે કે કમે હર્ષિત રાણા જેવા બનો. ગંભીરની હામાં હા પાડો અને નામાં ના પાડો તો તમારી પસંદગી થઈ શકે." તમારે 2027 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારી શરૂ કરવી જોઈએ, પરંતુ મને લાગે છે કે તેઓએ એવું કર્યું નથી. જો તમે સંભવિત ખેલાડીઓમાંથી હર્ષિત રાણા અને નીતિશ રેડ્ડીને પસંદ કરો છો, તો તમે ટ્રોફીને અલવિદા કહી શકો છો.' તાજેતરમાં રમાયેલી એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં હર્ષિત રાણાએ બે મેચમાં 79 રન આપ્યા અને ફક્ત બે વિકેટ લીધી.
મેદાન પર વર્તન પણ સારું નથી
કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે હર્ષિત રાણાના મેદાન પરના વર્તનની આકરી ટીકા કરી. કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે કહ્યું, "હર્ષિત રાણા ખૂબ જ ફિલ્મી ડ્રામા કરે છે. આ બધો ફિલ્મી ડ્રામા નકામો છે, તમારે ખરેખર સારી બોલિંગ કરવી પડશે. તે IPLમાં પણ એ જ ફિલ્મી ડ્રામાનો ઉપયોગ કરે છે. આ સારું વર્તન નથી, તે ફક્ત એક શો-ઓફ છે. આક્રમકતા એક અલગ વાત છે, પરંતુ નાની ઉંમરે આટલો બધો શો-ઓફ સારો નથી." નોંધનીય છે કે હર્ષિત રાણા ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરનો ફેવરિટ ખેલાડી હોવાનું કહેવાય છે.
